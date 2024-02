Assange hofft, der Auslieferung in die USA zu entgehen. Seit bald fünf Jahren sitzt der Wikileaks-Gründer im Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh bei London ein. Eine Anhörung vor Gericht an diesem Dienstag und Mittwoch ist für den Australier vermutlich die letzte Möglichkeit, sich gegen seine Auslieferung zu wehren. In den USA soll ihm wegen Spionagevorwürfen der Prozess gemacht werden, ihm droht eine Haftstrafe von 175 Jahren. Zum Artikel (SZ Plus)

Übergelaufener russischer Pilot offenbar in Spanien getötet. Im vergangenen Sommer flüchtete Maxim Kusminow spektakulär mit einem Kampfhubschrauber in die Ukraine - nun soll er nahe von Alicante erschossen worden sein. Präsident Selenskij nennt die Lage an der Front "äußerst schwierig". Medien berichten, in Awdijiwka seien mehrere verletzte ukrainische Soldaten von russischen hingerichtet worden. In die deutsche Debatte über die Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern scheint Bewegung zu kommen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Gazakrieg: USA legen Resolutionsentwurf für "schnellstmögliche" Waffenruhe vor. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stellt die Regierung Biden einen eigenen Text zur Abstimmung, nachdem Algerien einen Antrag auf einen sofortigen humanitären Waffenstillstand präsentiert hatte. Das bedeutet eine weitere Distanzierung Washingtons von der Politik der israelischen Regierung: Unter den gegenwärtigen Umständen, so heißt es im US-Entwurf, würde eine Bodenoffensive in Rafah zu "weiterem Schaden für die Zivilbevölkerung" führen. Wann darüber abgestimmt wird, ist unklar. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Internationaler Gerichtshof: Wie Diplomaten und Völkerrechtler Israels Politik in den besetzten Gebieten bewerten (SZ Plus)

Digitale Verwaltung soll einklagbar werden. Behörden müssen von 2028 an alle Dienstleistungen auch digital anbieten, Bürger sollen sogar ein Recht darauf haben. Das sieht die neue Version des Onlinezugangsgesetzes vor, auf die sich SPD, Grüne und FDP geeinigt haben. Sie soll am Mittwoch im Innenausschuss des Bundestags verabschiedet werden. Das Vorhaben ist ambitioniert, der Gesetzentwurf hat Schwächen. Zum Artikel

Bodenpersonal beginnt Warnstreik bei Lufthansa. An diesem Dienstag hat Verdi zu einem 27-stündigen Ausstand an sieben Flughäfen aufgerufen. Hunderte Flüge werden ausfallen. Bereits am Montagabend hatte der Konzern Dutzende Verbindungen gestrichen - wegen streikender Techniker und aus organisatorischen Gründen. Zum Artikel

Preise für Immobilien könnten weiter sinken. Das ganze Jahr 2023 hindurch sind Wohnungen und Häuser in Deutschland günstiger geworden. Der Abwärtstrend setze sich 2024 voraussichtlich fort, vermutet die Bundesbank. Höhere Zinsen, eine immer noch hohe Inflation und die konjunkturelle Unsicherheit bremsen die Kauflaune. Der Bedarf an Wohnraum ist allerdings ungebrochen hoch - und Immobilien in den Städten sind laut Bundesbank noch immer um 15 bis 20 Prozent zu teuer. Zum Artikel (SZ Plus)

Investoreneinstieg in die Bundesliga: Hannover-96-Geschäftsführer Kind schweigt weiter über sein Votum (SZ Plus)