Israel greift Iran an – Militärführer und Wissenschaftler getötet. Israels Armee hat eine Operation gegen militärische Ziele und Atomanlagen in Iran gestartet. Teheran bestätigt den Tod des Chefs der Revolutionsgarden und des Generalstabschefs sowie bekannter Atomwissenschaftler. Irans Führer Chamenei kündigt Vergeltung an. Zum Liveblog