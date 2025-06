Chaos im Luftverkehr. Die Flugrouten durch den Nahen Osten sind für die Airlines derzeit der einzige Weg von Europa nach Asien. Am Montagabend waren sie fast alle gesperrt. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Klingbeil stellt Finanzplanung bis 2029 vor. Der Kernhaushalt soll in diesem Jahr 503 Milliarden Euro umfassen, dazu kommen über zehn Jahre der mit 500 Milliarden Euro gefüllte Sonderetat, die Reste des 100-Milliarden-Euro-Bundeswehr-Sondervermögens sowie die Aussetzung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben. Klingbeil verkauft sich bei der Vorstellung seines Haushalts als Sanierer. Nichts sei teurer als der Stillstand der letzten Jahre, sagt er. Zum Artikel

MEINUNG Der Haushaltsentwurf der Koalition ist eine gewagte Wette auf die Zukunft (SZ Plus)

Schwarz-Rot erkauft sich Zustimmung der Länder zum „Investitionsbooster“. Das erste Steuergesetz von Bundesfinanzminister Klingbeil soll das Wirtschaftswachstum fördern, allerdings zulasten der Steuereinnahmen, auch in den Ländern und Kommunen. Mit acht Milliarden Euro aus dem schuldenfinanzierten Investitionsprogramm hat er sich deshalb die Unterstützung im Bundesrat gesichert. Zum Artikel

Rechtsextremes Magazin „Compact“ darf weiter erscheinen. Die Richter des Bundesverwaltungsgerichts verwerfen endgültig das Verbot, das die damalige Bundesinnenministerin Faeser erlassen hat. Zwar seien viele Inhalte und Aktivitäten der Zeitschrift verfassungswidrig, argumentieren die Richter, diese Inhalte überschritten aber „noch nicht“ die Schwelle, ab der sie das Magazin prägten. Sie verweisen auf den hohen Rang der Pressefreiheit, die auch überspitzte Äußerungen zulasse. Zum Artikel

Vor Nato-Gipfel: Merz gibt Regierungserklärung ab. Im Bundestag spricht der Bundeskanzler über die aktuellen Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten. Er appelliert an Israel und Iran, dem Waffenstillstandsaufruf von Trump zu folgen, will die israelische Kriegsführung im Gazastreifen aber weiter kritisch beobachten. In der europäischen Verteidigung gegen Russland komme Deutschland eine zentrale Rolle zu. Zum Artikel

Prozess in München: Schuhbeck legt Geständnis ab. Dem prominenten Starkoch werden im neuen Prozess in München Insolvenzverschleppung und Betrug vorgeworfen. Doch der Prozess könnte nach dem Geständnis des erkrankten 76-Jährigen schnell enden. Verteidigung und Staatsanwaltschaft stimmen einem Deal zu. Zum Artikel (SZ Plus)

Gesundheitsministerin Warken legt Bericht über Spahns Maskenaffäre vor. Der Haushaltsausschuss kann nun den Bericht der Sonderermittlerin Sudhof einsehen, allerdings mit teilweise komplett geschwärzten Seiten und einzelnen gestrichenen Sätzen. Das Bundesgesundheitsministerium hat dem Bericht außerdem eine eigene Stellungnahme hinzugefügt, die neue Fragen aufwirft. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen