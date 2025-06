Trump verlässt vorzeitig den G-7-Gipfel. Der US-Präsident reist einen Tag früher als geplant aus Kanada ab. Er werde wegen der Lage in Nahost nach Washington zurückkehren, teilt seine Sprecherin mit. Trump selbst fordert die Bevölkerung in Teheran auf, die Hauptstadt Irans zu verlassen. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in Nahost: G-7-Staaten einigen sich überraschend auf Erklärung zu Iran und Israel

Klingbeil zu Erhöhung der Verteidigungsausgaben bereit. Im laufenden Jahr werde Deutschland zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben, sagt der Finanzminister. „Das wird aber erhöht werden.“ Es könnte nach seinen Angaben auch auf 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung hinauslaufen. Zum Liveblog

Künftig gibt es Werbung auf Whatsapp. Die Anzeigen würden gemeinsam mit weiteren Funktionen in den kommenden Monaten eingeführt, kündigt der Mutterkonzern Meta an. Personalisierte Anzeigen könnten jedoch mit EU-Recht kollidieren. Verbraucherschützer protestieren. Zum Artikel

Gedenkstein erinnert an polnische Opfer des Nationalsozialismus. An dem Ort in Berlin, an dem Hitler am Morgen des 1. September 1939 den Überfall auf Polen verkündete, ist nun ein Gedenkstein enthüllt worden – allerdings nur als Provisorium. Das schon lange geplante Denkmal lässt auf sich warten. Zum Artikel

Selbstfahrende Fahrzeuge sollen den ÖPNV retten. Die Deutsche Bahn testet in Hessen den autonomen Nahverkehr, um den Fachkräftemangel bei Busfahrern auszugleichen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen schlägt ein bundesweites Projekt mit fünf bis sieben Modellregionen vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen