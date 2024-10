Was heute wichtig ist

Israel greift Iran an. In der Nacht zum Samstag hat die israelische Armee militärische Ziele ins Visier genommen und die Angriffe am Morgen für beendet erklärt. Öl- und Atomanlagen sollen nicht bombardiert worden sein. Die USA waren vorab informiert, aber laut US-Medien waren die amerikanischen Streitkräfte in der Region nicht an dem Angriff beteiligt. Zum Artikel