Teheran will eine Eskalation mit US-Beteiligung verhindern. In Irans Hauptstadt erleben die Menschen zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen Krieg. Die Führung gibt sich gleichzeitig martialisch und gesprächsbereit. Viele Möglichkeiten, sich zu wehren, bleiben dem Regime nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Das Haus Mannes, der in Minnesota eine demokratische Politikerin erschossen haben soll. (Foto: George Walker IV/AP)

Verdächtiger nach tödlichen Schüssen auf US-Politikerin gefasst. Die Polizei nimmt den Mann in Gewahrsam, Berichten zufolge im Süden des Bundesstaates Minnesota. Er steht im Verdacht, eine Demokratin und ihren Ehemann erschossen zu haben. Der Tatverdächtige soll eine Liste mit weiteren potenziellen Opfern angelegt haben. Zum Artikel

Studie: In jedem zweiten Landkreis ist die Grundwasser-Lage kritisch. Von 401 Landkreisen leiden 201 unter Stress, wie eine Studie des Frankfurter Instituts für sozial-ökologische Forschung für den Umweltverband BUND ergibt. Und das nicht nur im ohnehin regenärmeren Osten, sondern auch in Teilen Niedersachsens und in feuchteren Regionen entlang der Rheinschiene. Schuld an der Situation sind neben Dürrejahren auch Bergbau, Industrie und Landwirtschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern demontiert Auckland City zum Auftakt der Klub-WM. Beim 10:0-Kantersieg gegen den völlig überforderten Außenseiter zeigen die Münchner eine seriöse Leistung. Der sportliche Erkenntniswert liegt jedoch bei null. Im Stadion bleiben trotz massiv reduzierter Ticketpreise einige Plätze leer. Zum Artikel (SZ Plus)

SC Magdeburg gewinnt Handball-Champions-League gegen Füchse Berlin. In einem hochklassigen deutsch-deutschen Finale siegt Magdeburg mit 32:26 und verhindert somit das Double des deutschen Meisters. Zum Artikel Weitere wichtige Themen:

Weitere wichtige Themen