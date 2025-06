Neue Explosionen in Israel und Iran. In Israel schallt wieder Raketenalarm durchs Land. Es gibt Berichte über Tote und Verletzte. Auch aus Teheran werden Explosionen gemeldet. Israelische Geschosse treffen laut iranischen Medien einen Flughafen in der Hauptstadt. UN-Generalsekretär Guterres ruft beide Seiten zur Deeskalation auf. Zum Liveblog

G-7-Gipfel in Kanada soll Zeichen der Einigkeit senden. Früher war das ein Treffen unter Gleichgesinnten, heute lautet die zentrale Frage: Wie verhält sich Trump? Die Europäer hoffen, den US-Präsidenten beim Thema Ukraine zu einer gemeinsamen Position bewegen zu können. Doch auch der Handelsstreit spielt am Sonntag beim Treffen der größten Industrienationen eine Rolle. Zum Artikel

Zweikampf zwischen Grünen und Linken in der Opposition. Grünen-Chefin Brantner verschärft die Tonlage: „Die Linken sind die Fundis der SPD, egal ob mit Blick auf Putin, Gaza oder Mindestlohn.“ Das sei kein eigener Ansatz, sagt sie. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Görke, widerspricht: „Die Linke ist mit ihrem Programm insgesamt unverwechselbar.“ Zum Artikel (SZ Plus)

Militärparade in Washington an Trumps Geburtstag. Exakt am Ehrentag des US-Präsidenten – er wird an diesem Samstag 79 Jahre alt – feiern die Vereinigten Staaten mit einer pompösen Militärparade das 250-jährige Bestehen ihrer Armee. 30 Kilometer Zaun und 25 Kilometer Betonsperren sollen den Aufzug schützen. Hunderttausende Besucher werden erwartet. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland begeht zum ersten Mal einen Veteranentag. Der neue Fest- und Gedenktag soll Soldaten Wertschätzung entgegenbringen. Bundesweit sind am Sonntag mehr als 100 Veranstaltungen geplant. In Berlin findet ein großes Bürgerfest vor dem Reichstagsgebäude statt, mit Reden von Verteidigungsminister Pistorius und Bundestagspräsidentin Klöckner. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: Deutsche Eliten sind extrem undurchlässig. Eine Untersuchung des Soziologen Michael Hartmann belegt, wie dieselben Eliten seit mehr als 100 Jahren die deutsche Wirtschaft lenken – und das trotz dreier kompletter Systemwechsel. Für die Studie wurde die Herkunft von insgesamt 2400 Personen in Politik, Justiz, Verwaltung und Wirtschaft untersucht. Zum Artikel (SZ Plus)

Einkommensrechner: So viel verdienen Sie wirklich. Die SZ hat einen Einkommensrechner entwickelt, der Ihnen zeigt, wie hoch Ihr Nettoverdienst im Vergleich zur restlichen Bevölkerung ist. Viele werden sehen: Sie haben es völlig falsch eingeschätzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Klub-WM in den USA beginnt – erstes Spiel des FC Bayern am Sonntag. Zum Auftakt empfängt Inter Miami, der Verein von Weltmeister Messi, Al-Ahly aus Ägypten. In der zweiten Partie des Turniers trifft der deutsche Rekordmeister in Cincinnati auf Auckland City aus Neuseeland. Für Borussia Dortmund geht es am Dienstag los, Gegner ist dann Fluminense aus Brasilien. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Amoklauf in Graz: Österreich will Waffenrecht verschärfen