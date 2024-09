Führender Hisbollah-Kommandeur bei israelischem Angriff auf Beirut getötet. Unter den Opfern eines israelischen Luftangriffs auf Beirut ist auch ein wichtiges Gründungsmitglied der Hisbollah, Ibrahim Akil. Zunächst verkündet das israelische Militär den Tod Akils, später bestätigt auch die Hisbollah seinen Tod. Die Hisbollah soll laut einem israelischen Militärsprecher einen ähnlichen Überfall auf Israel geplant haben, wie ihn die Hamas am 7. Oktober 2023 verübte. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Wahl in Brandenburg kann über Scholz' Zukunft mitentscheiden. Sollte die SPD nach mehreren Wahlniederlagen auch im Stammland Brandenburg verlieren, wird der Druck auf den Bundeskanzler und die Ampel wachsen. Im ZDF-Politbarometer liegt die SPD mit 27 Prozent einen Prozentpunkt hinter der AfD. Sollte sie tatsächlich nur zweitstärkste Kraft werden, hat Ministerpräsident Woidke bereits angekündigt, sein Amt niederzulegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Trotz Milliarden vom Bund: Wirtschaftlich ist Brandenburg im Aufwind - auf die Stimmung im Land wirkt sich das kaum aus (SZ Plus)

Interview mit britischem Germanisten: „Die AfD wird sich nie bundesweit durchsetzen“ (SZ Plus)

189. Oktoberfest in München startet. Um Punkt 12 Uhr zapft Münchens Oberbürgermeister Reiter (SPD) das erste Fass Bier im Festzelt Schottenhamel an. Damit eröffnet er das größte Volksfest der Welt auf der Theresienwiese, das dieses Jahr bis zum 6. Oktober geht. Zum Artikel

München: Der erste Wiesn-Tag im Liveblog

Wie passt das Oktoberfest mit der Sorge um Sicherheit zusammen? Über das Feiern in angespannten Zeiten (SZ Plus)

Wiesn-Wissen: Was selbst ein Münchner nicht über das Oktoberfest weiß

Anfängerfehler auf der Wiesn: Machen Sie das bloß nicht (SZ Plus)

Bund will keine weiteren Commerzbank-Aktien verkaufen. Nach dem überraschenden Einstieg der italienischen Großbank Unicredit behält der Bund seinen restlichen Anteil an der Commerzbank "bis auf Weiteres". Das gab die bundeseigene Finanzagentur bekannt, wobei unklar blieb, welcher Zeitraum gemeint ist und was der Bund grundsätzlich plant. Zum Artikel

Secret Service legt nach Trump-Attentat konkrete Fehler offen. Eine interne Untersuchung habe verschiedene Kommunikationsversäumnisse bei der Wahlkampfveranstaltung im Juli offengelegt, sagt der geschäftsführende Behördenleiter Rowe. Probleme seien vorab erkannt, aber nicht an Vorgesetzte weitergereicht und nicht behoben worden. Einzelne Mitarbeiter würden zur Rechenschaft gezogen. Trump war bei dem Vorfall in Pennsylvania am Ohr verletzt worden, ein Besucher der Veranstaltung starb, zwei wurden verletzt. Liveblog zur US-Wahl

UN-Zukunftsgipfel in New York beginnt. Auf der UN-Versammlung soll ein "Pakt für die Zukunft" unterschrieben werden, der die vergangenen zwei Jahre unter der Federführung von Deutschland und Namibia entstanden ist. Am Sonntag wird in New York das Ergebnis präsentiert, unter anderem von Bundeskanzler Olaf Scholz. Ursprünglich angeregt hatte das Papier UN-Generalsekretär Guterres, damit sich die Mitgliedstaaten wieder einmal auf ihre Grundprinzipien einigen.Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Südasien: Sri Lanka wählt aus 38 Kandidaten einen neuen Präsidenten

Sportjournalismus: "Sportschau"-Moderator Klaus Schwarze ist tot