Beschuss zwischen Israels Armee und Hisbollah geht weiter. Das israelische Militär greift Ziele in Libanon an, die Hisbollah feuert Raketen auf Nordisrael ab. Iran vermisst einen wichtigen Kommandeur in Libanon. Die Hisbollah-Miliz soll übergangsweise kollektiv geführt werden. Zum Liveblog

Zum Jahrestag: Der Krieg in Nahost in Zahlen. 1200 Tote am 7. Oktober 2023 in Israel, 40 000 Tote seitdem in Gaza. 1,9 Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht. Allein in den ersten zwei Monaten des Konflikts hat Israel 12 000 Bomben über dem Gazastreifen abgeworfen. Zum Artikel

Niederlande investieren 400 Millionen Euro in Drohnen für die Ukraine. Mit dem Geld sollen fortschrittliche Drohnen für Aufklärung, Verteidigung und Angriff entwickelt werden. Der ukrainische Präsident Selenskij erwartet ein "historisches Treffen" bei der Zusammenkunft der Unterstützer seines Landes Ende der Woche in der US-Basis Ramstein. Zum Liveblog

EXKLUSIV – Lidl-Konzernmutter: Cyberbedrohungen nehmen zu. Die Schwarz-Gruppe, zu der die Discounter Lidl und Kaufland gehören, sieht sich einer enorm gestiegenen Zahl von Attacken ausgesetzt. Man werde 350 000-mal am Tag attackiert, vor allem aus Russland, sagt Konzernchef Chrzanowski. Die Gruppe entwickelt deswegen gemeinsam mit einer US-Firma KI-Lösungen zur Abwehr solcher Angriffe. Zum Interview (SZ Plus)

FC Bayern verpasst Sieg in Frankfurt. Die Münchner beherrschen die Eintracht und nehmen doch nur einen Punkt mit. Frankfurts Stürmer Marmoush gelingt in der Nachspielzeit der 3:3-Ausgleich. Der FC Bayern bleibt trotzdem weiter Tabellenführer, die Eintracht ist Dritter. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesliga: VfB Stuttgart spielt 1:1 gegen Hoffenheim

Weitere wichtige Themen

Wahl in den USA: Trump droht mit Autozöllen auf Importe aus Mexiko