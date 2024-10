Was heute wichtig ist

Israel startet Einsätze mit Bodentruppen im Süden Libanons. Das israelische Militär gibt an, mit „begrenzten“ Operationen begonnen zu haben. Die Luftwaffe und die Artillerie unterstützen die Bodentruppen. Israelische Militärkreise kündigten an, die Operation „Nordpfeil“ je nach Entwicklung der Lage fortzusetzen. Liveblog zum Krieg in Nahost