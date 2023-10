Israelische Truppen sind im Gazastreifen. Nach Angaben der Armee handelt es sich um "erweiterte Aktivitäten am Boden", aber noch nicht um die Bodenoffensive. Die Bundeswehr hat inzwischen mehr als 1000 Soldaten in den Nahen Osten verlegt. Zum Liveblog

Eine Bodenoffensive im Gazastreifen wäre für Israel enorm schwierig - aber die Armee hat sich vorbereitet (SZ Plus)

Die Psychologie der Geiselpolitik. Die 85-jährige Yocheved Lifschitz befand sich in der Gefangenschaft von Hamas-Terroristen im Gazastreifen. Nach ihrer Befreiung berichtet sie von ihrer Erfahrung als "Hölle" und lobt gleichzeitig die Humanität ihrer Entführer. Beobachter sehen darin auch Propaganda der Hamas. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Soziologin Eva Illouz: Die Linke hat terrorisierte Juden in der ganzen Welt und in Israel schamlos im Stich gelassen (SZ Plus)

Arabischer Fernsehsender: Israel droht Al Jazeera mit Sendeverbot (SZ Plus)

SZ-Podcast "Auf den Punkt" Welche Rolle Ägypten im Nahostkrieg spielt

Was heute wichtig ist

US-Präsident Biden trifft Chinas Außenminister Wang in Washington. Beinahe-Kollisionen im Wasser und in der Luft sowie der Dauerstreit über Taiwan: In angespannter Atmosphäre empfängt Biden Pekings Außenminister Wang im Weißen Haus. Mitte November ist ein Treffen der beiden Staatschefs beim Asien-Pazifik-Gipfel in San Francisco geplant. Das letztes Mal hatten sich Biden und Xi vor gut einem Jahr beim G-20-Gipfel persönlich gesehen. Zum Artikel

Der Schütze von Lewiston ist tot. Der mutmaßliche Schütze des Massakers in Maine mit 18 Toten hat sich offenbar das Leben genommen. Die Polizei fand die Leiche des Tatverdächtigen am Freitagabend in der Nähe eines Flusses, zwei Tage lang hatten die Behörden nach ihm gefahndet. Unterdessen geht das Rätselraten über das Motiv für die schreckliche Tat weiter. Zum Artikel

Experten bleiben trotz steigender Corona-Fallzahlen gelassen. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist in der letzten Zeit deutlich angestiegen. Für ältere Menschen empfehlen Gesundheitsexperten eine erneute Impfung. Ansonsten sehen Fachleute der kalten Jahreszeit aber einigermaßen entspannt entgegen. Zum Artikel

Infektionsschutz: Pflegeheime und Krankenhäuser wollen Schutzmaßnahmen nicht in großem Stil verschärfen

Haftbefehl gegen bayerischen AfD-Abgeordneten. Gerade wurde er in den bayerischen Landtag gewählt - nun wird er polizeilich gesucht. Wie die Staatsanwaltschaft Würzburg bestätigt, liegt gegen Daniel Halemba ein Haftbefehl vor. Im Raum steht der Verdacht auf Volksverhetzung. Zum Artikel

Distanz zwischen Klima-Protestgruppen wächst. Die Gruppe "Extinction Rebellion" nimmt nicht an der Blockadeaktion der "Letzten Generation" am Samstag in Berlin teil, "Fridays for Future" hat durch die Antisemitismus-Debatte eigene Probleme. Der interne Streit beschäftigt die Klimaaktivisten, dabei sind ihre Anliegen eigentlich dringender als je zuvor. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere Themen

Wegen Geldautomatensprengern: Stadtsparkasse schließt Vorräume künftig nachts ab