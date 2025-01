Israel und Hamas einigen sich auf Vereinbarung zu Waffenruhe und Geiseln. Das berichten mehrere Medien und US-Politiker übereinstimmend. Für den Abend ist eine Pressekonferenz in Katar angesetzt, wo Details des Deals erläutert werden sollen. Offenbar handelt es sich um eine vorläufige Übereinkunft. Das israelische Sicherheitskabinett und die Regierung sollen am Donnerstag darüber abstimmen. Zum Liveblog

Wirtschaft 2024 erneut geschrumpft. Insolvenzen, Industrieflaute, gestrichene Jobs: Für Deutschland war das vergangene Jahr das zweite in Folge mit leichter Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt fällt um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Deutschland steckt so lange in der Rezession wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Ein deutlicher Aufschwung ist nicht in Sicht und mit den Zollplänen des designierten US-Präsidenten Trump droht heftiger Gegenwind. Ökonomen fordern ein schnelles Gegensteuern der Politik. Zum Artikel

Bundeswehr soll Drohnen abschießen dürfen. Weil immer öfter unbemannte Luftfahrzeuge über deutschen Militärkasernen und Industrieanlagen auftauchen, will die Regierung das Luftsicherheitsgesetz ändern. Damit soll die Bundeswehr neue Rechte zur Gegenwehr bekommen. Hinter den Drohnenflügen wird oft Russland vermutet. Zum Artikel

Karlspreis für von der Leyen. Die EU-Kommissionspräsidentin wird für ihre Verdienste um Europa ausgezeichnet. Seit 2019 hält sie die Europäische Union in schweren Krisen zusammen. In Brüssel allerdings würde momentan kaum jemand auf die Idee kommen, die 66-Jährige zu feiern. Von der Leyen steht in der Kritik, weil sie nur lückenhaft über ihre schwere Lungenentzündung informiert hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Außerhalb Europas hoffen viele auf Trump. Der neue US-Präsident könnte einen Kompromiss für die Ukraine und Ruhe in die Beziehungen zu China bringen – das glauben viele Menschen weltweit, wie eine Umfrage zeigt. Deswegen sehen sie dem Amtsantritt Trumps positiv entgegen. Skeptisch sind vor allem die Europäer. Zum Artikel (SZ Plus)

AfD in Sachsen darf Verfassungsschutz mitkontrollieren. Der sächsische Landesverband ist nach Ansicht des Verfassungsschutzes gesichert rechtsextremistisch und eine Gefahr für die Demokratie. Dennoch wird ein AfD-Vertreter mit großer Mehrheit in die Parlamentarische Kontrollkommission gewählt. Möglich wird das auch durch Stimmen der CDU. SPD, Linke und Grüne votieren dagegen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Alles zur Bundestagswahl

Arbeitgeberpräsident für schwarz-gelbe Bundesregierung. Rainer Dulger stellt sich offen hinter Unions-Kanzlerkandidat Merz. Den grünen Wirtschaftsminister Habeck dagegen kritisiert er scharf für seine Forderung nach Sozialabgaben auf hohe Kapitalerträge. Der Arbeitgeberpräsident fordert Steuersenkungen für Unternehmen, eine Verringerung des bürokratischen Aufwands für Betriebe und eine umfassende Reform des Sozialstaats, um dessen Kosten zu begrenzen. Zum Artikel

MEINUNG Sozialabgaben auf Kapitalerträge: Habeck bereitet die Wähler darauf vor, dass es nach der Wahl auch harte Einschnitte geben wird – das sollten Merz und Scholz ebenfalls tun (SZ Plus)

Studie: Viele politisch Engagierte haben schon Anfeindungen im Internet erlebt. Frauen treffe es häufiger als Männer – und besonders häufig in Form von Sexismus, Frauenhass und misogynen Aussagen, schreiben die Organisation Hate Aid und die TU München. Ein Drittel derjenigen, die von Anfeindungen im Netz berichtet haben, gab demnach an, auch schon physisch angegriffen worden zu sein. Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas kandidiert wegen des Hasses nicht erneut für das Parlament. Zum Artikel (SZ Plus)