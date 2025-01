Pistorius schließt deutsche Soldaten in der Ukraine nicht aus. Der Verteidigungsminister hält es für möglich, dass sich die Bundeswehr nach einem Waffenstillstand an der Sicherung einer Pufferzone beteiligen könnte. Es liege auf der Hand, dass Deutschland Verantwortung übernehmen muss. Mit Blick auf den Wehretat stellt Pistorius fest, man müsse eher über drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts reden als über zwei. Zum Interview (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine: Tote nach Angriff auf Kiew

SPD startet in heiße Wahlkampfphase. Bundeskanzler Scholz spricht bei einer Veranstaltung in Wolfsburg auch über den Ampel-Streit und die Schuldenbremse. Die FDP hätte er früher rauswerfen sollen, sagt er. Dafür gibt es in der Halle lauten Jubel. Zum Artikel

Tiktok fordert Klarheit über drohendes Verbot in den USA. Der Oberste Gerichtshof in Washington hat eine Klage von Tiktok zurückgewiesen. Der App droht damit schon am Sonntag in den USA das Aus. Die Plattform fordert eine endgültige Erklärung der US-Regierung ein und will andernfalls die Dienste in den USA selbst abschalten. Zum Artikel

Eva Lys zieht ins Achtelfinale der Australian Open ein. Lys besiegt die Rumänin Cristian und schreibt damit Tennis-Geschichte. Eigentlich war die 22-jährige Deutsche bereits aus dem Turnier ausgeschieden, rutschte nur wegen des Rückzugs einer anderen Spielerin ins Hauptfeld. Nun trifft Lys am Montag im Achtelfinale auf die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Swiatek. Zum Artikel

Handball-WM: Deutschland besiegt die Schweiz. Die deutschen Handballer gewinnen eine lange Zeit hart umkämpfte Partie dank Torwart Wolff knapp 31:29 und stehen damit vorzeitig in der Hauptrunde. Trainer Gislason ist „erleichtert, dass wir gewonnen haben“, gibt aber auch zu, „dass wir größtenteils nicht gut gespielt haben“. Zum Artikel

Fußball-Bundesliga: Dortmund verliert auch in Frankfurt. Die BVB-Krise spitzt sich nach dem 0:2 zu. Es ist die dritte Niederlage im dritten Spiel des Jahres. Die Frankfurter Treffer erzielen Ekitiké und Höjlund. Zum Artikel

