Krieg im Nahen Osten

Israel wartet auf Übergabe der Geiseln. Nach zwei Leidensjahren sollen alle 20 noch lebenden Entführten bis Montagmorgen zu ihren Familien zurückkehren. US-Präsident Trump will danach im israelischen Parlament sprechen. Die Terrorgruppe Hamas lehnt ihre Entwaffnung weiterhin ab. Zum Artikel

Israelis feiern Trump als Superstar. Hunderttausende jubeln in Tel Aviv mit ungezügelter Begeisterung über den Deal des US-Präsidenten, um die letzten Geiseln aus dem Gazastreifen zu befreien. Für den israelischen Premier Netanjahu gibt es nur Pfiffe und Buhrufe. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV UNHCR warnt vor Rückkehr syrischer Migranten. Geht es nach der Bundesregierung, sollen aus Deutschland möglichst schnell möglichst viele Bürgerkriegsflüchtlinge zurück in ihre Heimat. Der oberste Vertreter des UN-Flüchtlingshilfswerks im Land hält das für keine gute Idee. Er sagt: „Syrien ist am Limit, die Aufnahmekapazität schon jetzt erschöpft.“ Zum Artikel

Was heute wichtig war

Bas will Sozialbetrug mit Schrottimmobilien bekämpfen. Die Arbeitsministerin plant einen „Quadratmeterdeckel“: Die Jobcenter sollen Bürgergeldempfängern die Unterkunftskosten nur noch bis zu einer Obergrenze zahlen. So soll verhindert werden, dass Kriminelle heruntergekommene Wohnungen mit vielen Menschen belegen, dafür aber die ortsüblichen Mieten einer Single-Wohnung erstattet bekommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Schauspielerin Diane Keaton ist tot. Die Oscarpreisträgerin, weltberühmt geworden durch „Der Pate“ und „Der Stadtneurotiker“, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Bis zu ihrem letzten Lebensjahr stand sie fast durchgehend vor der Kamera – als richtiger Mensch zwischen all den Hollywood-Marionetten. Zum Nachruf (SZ Plus)

Globale Lebenserwartung wieder auf Vor-Covid-Niveau. Eine aktuelle Analyse zeigt: Die weltweite Lebenserwartung liegt nun für Frauen bei 76,3 Jahren und für Männer bei 71,5 Jahren. Diese Entwicklung ist auch in Deutschland zu beobachten. Die Forscher haben mehrere positive Trends ausgemacht – und den größten Risikofaktor. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen