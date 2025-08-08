Israels Führung stimmt für Besetzung von Gaza-Stadt. Mehreren Medienberichten zufolge soll das israelische Militär die Stadt vollständig einnehmen. Ob danach die Besetzung des kompletten Gazastreifens geplant ist, ist noch unklar. Zum Liveblog

Israelische Generäle warnen vor Ausweitung des Krieges. Netanjahu will den ganzen Gazastreifen besetzen. Aber Warnungen vor der Ausweitung des Kriegs kommen selbst vom Militär. Der Oberkommandierende soll gar mit seinem Rücktritt drohen. Zum Artikel (SZ Plus)

Lässt sich die Hisbollah entwaffnen? Die libanesische Regierung beschließt, dass die Miliz ihre Raketen und Mörser abgeben soll. Die lehnt das ab. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob das Vorhaben gelingt, aus der Hisbollah eine normale Partei zu machen, oder ob sie sich mit Gewalt gegen die eigene Entwaffnung wehrt. Zum Artikel (SZ Plus)

Drusen gegen Beduinen: Wird hier das Fundament für Syriens Zerfall gelegt? (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Bundesregierung plant Nationalen Sicherheitsrat. Ende August soll das Kabinett diesen beschließen. Fortan soll die Bundesregierung einmal im Jahr in einem abhörsicheren Konferenzraum im Verteidigungsministerium tagen und sicherheitsrelevante Entscheidungen treffen. Unübersichtliche und im Ernstfall zu langsame Entscheidungsstrukturen sollen so abgeschafft werden. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Arbeitnehmerflügel der CDU fordert eine Nachjustierung des Kurses der Partei. Die schlechten Umfragewerte der CDU sorgen in Teilen der Partei für Krisenstimmung. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zwischen AfD und Linken aufgerieben werden“, sagt der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, der Süddeutschen Zeitung. Radtke verlangt deshalb, dass die CDU ihren Kurs nachjustiert. Der notwendige Dreiklang aus äußerer Sicherheit, innerer Sicherheit und sozialer Sicherheit müsse klarer erkennbar sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Streit um die geflüchteten Demokraten von Texas hat die gesamten USA erfasst. Auch andere US-Bundesstaaten wollen nun zum eigenen Vorteil ihre Wahlkreise neu sortieren. In US-Medien ist bereits die Rede vom „Redistricting War“. Vergangene Woche hatten knapp 60 texanische Abgeordnete ihre Heimat auf unbestimmte Zeit verlassen und so eine Abstimmung über den von Trump angestrebten Umbau der Wahlbezirke verhindert. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump macht Putin-Selenskij-Treffen nicht zu Bedingung für Gipfel. Der US-Präsident Trump stellt für das Treffen mit seinem russichen Amtskollegen nicht die Bedingung auf, dass dieser zuvor den ukrainischen Präsidenten trifft. Hinsichtlich seiner Frist zu Strafen gegen Moskaus Handelspartner wird Trump vage. Zum Liveblog

MEINUNG - Putin und Trump: Vor diesem Treffen muss einem grausen (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen