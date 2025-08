Was wichtig ist und wird.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Netanjahu strebt offenbar Einnahme von ganzem Gazastreifen an. Die offizielle Entscheidung über die Ausweitung des Militäreinsatzes wird laut Medienberichten womöglich an diesem Dienstag im Kabinett fallen. Außerdem will die Regierung die israelische Generalstaatsanwältin feuern - deren Amtsenthebung ist aber noch nicht endgültig. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Letzte Chance für eine UN-Plastikkonvention. Kunststoff in Ozeanen, in Böden, Tieren und Menschen: Die Vereinten Nationen verhandeln in Genf von diesem Dienstag an zum sechsten Mal über das Problem, dass die Menge der produzierten Kunststoffe weltweit stetig wächst. Industrie und ölproduzierende Länder versuchen, ein wirkungsvolles Abkommen zu blockieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Bolsonaro muss in Hausarrest. Brasiliens früherer Präsident spricht bei einer Demonstration per Telefon zur Menge, wenig später landet seine Rede im Netz. Der Oberste Gerichtshof des Landes hält das für rechtswidrig und zieht Konsequenzen: Unter anderem darf Bolsonaro nun nur noch von Anwälten und nahen Angehörigen besucht werden. Zum Artikel

Exodus texanischer Demokraten verhindert vorerst Wahlkreis-Neuzuschnitt. Mit einer umstrittenen Wahlrechtsreform in Texas wollen Präsident Trump und die Republikaner ihre Mehrheit im US-Repräsentantenhaus sichern. Doch die Demokraten setzen auf einen politischen Boykott: Knapp 60 Abgeordnete des texanischen Repräsentantenhauses haben den US-Bundesstaat verlassen, um eine Abstimmung zu verhindern. Zum Artikel (SZ Plus)

Klingbeil auf Kurzbesuch in den USA. Der Bundesfinanzminister ist für 24 Stunden in Washington. Dort trifft er seinen US-Kollegen Bessent, andere hochrangige Regierungsvertreter empfangen ihn nicht. Er erhoffe sich vor allem „eine gute Arbeitsbeziehung“, sagt der Vizekanzler - und deutlich wird: Treffen mit der US-Regierung beiben für deutsche Minister ein Tanz auf rohen Eiern. Zum Artikel

Zollstreit mit den USA: Schweiz will Trump „noch attraktiveres Angebot“ unterbreiten

Weitere wichtige Themen