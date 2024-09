UN melden Tote nach israelischem Angriff auf Flüchtlingsunterkunft. Israels Luftwaffe hat nach Angaben eines Militärsprechers einen Kommando- und Kontrollposten der islamistischen Hamas auf dem Gelände einer ehemaligen Schule in Nuseirat im zentralen Gazastreifen angegriffen. Nach Angaben von Mitarbeitern eines Krankenhauses im Flüchtlingslager Nuseirat wurden dabei etwa 14 Menschen getötet. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Ehemaliger peruanischer Präsident Fujimori tot. Im Alter von 86 Jahren sei er an einer Krebserkrankung gestorben, teilt seine Familie mit. Im Dezember war der ehemalige Staatschef nach einer 16-jährigen Haftstrafe wieder auf freien Fuß gekommen. In seiner Amtszeit ging er rigoros gegen linke Kräfte vor und ließ das Parlament entmachten. Zehntausende indigene Frauen wurden unter ihm zwangssterilisiert. Zuletzt hatte er angekündigt, erneut kandidieren zu wollen. Zum Artikel

Trump zögert vor zweitem TV-Duell. Der republikanische Präsidentschaftskandidat tendiert dazu, nicht noch einmal gegen Harris zu debattieren. Er sieht sich als Sieger – entgegen der breiten öffentlichen Meinung. Eine Hintertür lässt er aber noch offen. Sollte das Interview etwa bei Fox News stattfinden, wäre er für eine zweite Runde bereit. Zum Liveblog zur US-Wahl

Nach TV-Duell: Einige Republikaner äußern ihren Unmut anonym, andere kritisieren Trumps Auftritt ganz öffentlich (SZ Plus)

Thüringen: Weiterhin unklare Situation nach der Wahl. Am Vormittag wird der Landeswahlausschuss in Thüringen das amtliche Wahlergebnis festlegen und über die neue Sitzordnung im Landtag entscheiden. Die fünfzehn Abgeordneten des neuen Bündnis Sahra Wagenknecht sollen nach Medieninformationen genau in der Mitte sitzen. Jenseits dieser Formalien ist aber weiterhin ungeklärt, welche Koalition das Land künftig regieren wird. Zum Artikel

Fahnder veröffentlichen Video des mutmaßlichen RAF-Terroristen Garweg. Die Polizei hofft, dass jemand die Stimme des Gesuchten erkennt und Hinweise geben kann, wo er sich befindet. Er und sein mutmaßlicher Komplize Staub sind nach wie vor nicht aufzufinden. Gegen die bereits festgenommene Klette erheben die Ermittler neue Vorwürfe, darunter versuchter Mord. Zum Artikel (SZ Plus)

EZB steht vor erneuter Zinssenkung. Weil die Inflationsrate zurückgeht, stehen weitere Leitzinssenkungen an. Allerdings liegt nun der Fokus auf einem Leitzins, den man in Deutschland früher als Strafzins bezeichnete. Das ist ein Paradigmenwechsel. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Tarifverhandlungen: Gewerkschaft IG Metall fordert sieben Prozent mehr Lohn (SZ Plus)

Krise in Nahost: Steinmeier als erster Bundespräsident seit 25 Jahren zu Besuch in Ägypten

Oktoberfest: Wie die Wiesnwirte gegen den Bio-Hendl-Notstand kämpfen