Israel: Eisenkot soll Regierung bilden. Präsident Herzog beauftragt Netanjahu-Gegner Eisenkot mit der Bildung einer Regierung. Dem Oppositionspolitiker fehlen 13 Mandate für eine eigene Mehrheit. Arabische oder ultraorthodoxe Parteien könnten ihm helfen. Zum Artikel

Kritik am Staat Israel: Vom moralischen Niedergang des Zionismus

Sechs Tote bei Anschlag in Krakau – Ermittler vermuten politisches Motiv. Ein 24-Jähriger tötet auf dem historischen Marktplatz in Krakau wahllos sechs Menschen und verletzte 15 weitere teils schwer. Ermittler finden Hinweise auf rechtsextreme oder ultranationalistische Ideologien bei dem Täter. Zum Artikel

FC Bayern: Torwart Neuer fällt verletzt aus. Neuer fehlt den Münchnern mit einem Sehnenteilriss im Fuß. Hoeneß tritt im Fernsehen auf, äußert eine optimistische Prognose zu Vincent Kompany – und eine pessimistische zu Musiala. Zum Artikel

FC Bayern gewinnt 2:1 in Mainz: Ein Sieg im Angstauswärtsspiel

Miller wird Trumps Stabschef – Demokrat Jeffries Speaker des Repräsentantenhauses. Hardliner Miller ist für Massenabschiebungen, Einreiseverbote und brutale Einwanderungspolitik verantwortlich. Jeffries als sein voraussichtlicher Gegenspieler im US-Repräsentantenhaus gilt bei Kritikern als zu angepasst ans Establishment. Zum Artikel

Kommunalwahlen in Südafrika: historischer Tiefstwert für Mandelas Partei. Der ANC stürzt auf einen historischen Tiefstwert von 31 Prozent ab, ein Minus von 15 Punkten gegenüber 2021. Die liberale Democratic Alliance gewinnt mit 35 Prozent in Johannesburg und stellt dort voraussichtlich mit Helen Zille die neue Bürgermeisterin. Zum Artikel

MEINUNG Warum der historische Absturz des ANC eine gute Nachricht ist

Was heute sonst noch wichtig war