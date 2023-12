Hunderte demonstrieren in Tel Aviv nach Tod von drei Geiseln. Die Hamas-Geiseln wurden versehentlich von israelischen Soldaten im Gazastreifen getötet. Die Demonstranten fordern von der Regierung, sich mehr für die Freilassung der Verschleppten einzusetzen. US-Verteidigungsminister Austin reist in den Nahen Osten. Zum Liveblog

Mutmaßlich von Israel Festgenommene melden sich zu Wort. Die Fotos halb nackter Palästinenser, bewacht von israelischen Soldaten, hatten für Aufsehen gesorgt. In mehreren TV-Sendern sprechen die Männer nun über ihre Festnahme durch das Militär. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Drohnenangriffe auf Kiew und andere Regionen. Über dem Ostteil der Ukraine herrscht kurz vor Mitternacht Luftalarm, auch in der Hauptstadt sind Explosionen zu hören. Bundeskanzler Scholz verteidigt den von ihm erdachten Verfahrenstrick zur Abstimmung über Beitrittsgespräche beim EU-Gipfel. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Ausfuhr von Schrottautos aus der EU in ärmere Länder geht weiter. Von 2035 an dürfen in der Europäischen Union keine mit fossilem Diesel oder Benzin betriebenen Pkw mehr neu zugelassen werden. Ein Verbot, gebrauchte Benziner oder Diesel weiterzuverkaufen, gibt es aber nicht. Dreckige Gebrauchtwagen werden massiv nach Afrika, Zentralasien und in die Balkanstaaten verkauft. Es ist ein üppiges Geschäft, das dem Klima nicht hilft. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundeswehreinsatz in Mali beendet. Verteidigungsminister Pistorius hat die letzten zurückgekehrten Soldatinnen und Soldaten in Wunstorf empfangen. Nach zehn Jahren geht damit die UN-Mission Minusma zu Ende. Bis zuletzt galt der Einsatz in Mali als der Gefährlichste für Leib und Leben der Soldaten. Zum Artikel

Ex-Trump-Anwalt Giuliani zu 148 Millionen Dollar Entschädigung verurteilt. Der einst angesehene Politiker hatte zwei Frauen, die bei der Präsidentschaftswahl 2020 Stimmen zählten, des Wahlbetrugs bezichtigt und muss ihnen nun Schadenersatz zahlen. Die beiden Afroamerikanerinnen sagten vor Gericht aus, dass sie als Folge der Verleumdung rassistischen und sexistischen Anfeindungen sowie Lynch-Drohungen ausgesetzt gewesen seien. Zum Artikel

US-Schauspieler Matthew Perry starb an den Folgen von Ketamin. In seinen Memoiren beschreibt Matthew Perry seine Sucht nach Alkohol, Drogen und Medikamenten. In den Monaten vor seinem Tod soll er clean gewesen sein. Nun wurde das Ergebnis der Obduktion veröffentlicht: Der Schauspieler starb an den "akuten Folgen" der Einnahme von Ketamin. Das Mittel wird gegen Depressionen eingesetzt, ist aber auch als Partydroge bekannt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen