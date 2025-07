Bundesregierung frustriert über israelisches Vorgehen in Gaza. Die SZ erfährt aus Regierungskreisen, dass die Koalition die Geduld gegenüber Israel verliert. Demnach denke sie über eine Veränderung der Politik nach. Die Auswirkungen eines solchen Politikwechsels sind noch offen. Denkbar wäre etwa, das Assoziierungsabkommen zwischen Israel und der EU auszusetzen. Aber auch ein Stopp der Waffenlieferungen steht offenbar im Raum. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Bundeswehr gibt riskante Information über Rüstungsbeschaffung preis. In öffentlichen Ausschreibungen im Internet tauchen Angaben zur Bundeswehr auf, über die sich Russlands Geheimdienste freuen dürften. Darin finden sich Informationen zu hochsensiblen Waffensystemen, satellitengestützter Kommunikationstechnik und Detailangaben zur geplanten Truppenverlegung einer Panzerbrigade. Experten sehen die Sicherheit Deutschlands und der Nato gefährdet. Zum Artikel (SZ Plus)

EZB belässt Leitzins unverändert bei 2,0 Prozent. Die Inflation im Griff, der Ausgang des Zollstreits offen – die Notenbank legt daher eine Zinspause ein. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Inflation bald wieder ansteigen könnte. Grund dafür sind Zollstreits, geopolitische Konflikte, aber auch die Überalterung in vielen europäischen Ländern. Zum Artikel

Syrisches Kind angefahren: Staatsschutz ermittelt. Ein Autofahrer beleidigt ausländische Familien auf einem Parkplatz in Magdeburg. Dann fährt er davon und touchiert ein dreijähriges Kind. Die Polizei schließt versuchten Totschlag nicht aus. Zum Artikel

Proteste gegen Selenskijs neues Antikorruptionsgesetz reißen nicht ab. Allein in Kiew versammeln sich mindestens 1500 Menschen. Der ukrainische Präsident kündigt einen neuen Plan zur Korruptionsbekämpfung an. Das werde die Antwort auf die Sorgen der Demonstranten sein, sagt er. In Charkiw gibt es nach einem russischen Bombenangriff Dutzende Verletze. Zum LIveblog zum Krieg in der Ukraine

Weitere wichtige Themen