Großbritannien gibt Ukraine Milliardenkredit. Laut Verteidigungsminister Healey soll die Summe von mehr als zwei Milliarden Pfund für militärische Zwecke verwendet werden - etwa für die Entwicklung von Langstrecken-Drohnen. In der russischen Stadt Kasan treffen sich auf Einladung Präsident Putins die Vertreter der sogenannten Brics-Staaten. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Kommentar zum Brics-Treffen: Putin versammelt seinen Klub der Autokraten, der Westen guckt erschöpft zu (SZ Plus)

Partnerschaft zwischen Moskau und Pjöngjang erreicht die nächste Stufe. Dass Nordkorea Russland an allen internationalen Sanktionen vorbei mit Waffen beliefert, war nach Berichten des US-Geheimdienstes und der Vereinten Nationen längst klar. Jetzt soll Kim Jong-un auch junge Landsleute an die Front in der Ukraine schicken. Er und Putin machen schließlich alles, was ihnen nützt. Zum Artikel (SZ Plus)

Die CDU steckt im BSW-Dilemma. Die Christdemokraten brauchen das Bündnis Sahra Wagenknecht in Sachsen und Thüringen zum Regieren. Doch dessen Parteichefin fordert etwas, das die Partei kaum erfüllen kann: Wagenknecht verlangt von der CDU Thüringen, sich von Parteichef Merz zu distanzieren – jedenfalls von dessen Ukraine-Position. Zum Artikel (SZ Plus)

Kommentar zum BSW: Alle sollen springen, wenn Wagenknecht dies wünscht (SZ Plus)

Nordische Royals feiern Botschaftsjubiläum. Seit 25 Jahren haben Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden eine gemeinsame Vertretung in Berlin und arbeiten eng zusammen. In ihrer Geschichte sprach dafür lange gar nichts. Umso stolzer haben sie das nun gewürdigt - samt königlichen Vertretern wie dem dänischen Königspaar, Prinzessin Victoria von Schweden und Norwegens Kronprinz Haakon. Zum Artikel (SZ Plus)

Sahin kehrt mit Dortmund nach Madrid zurück. An diesem Dienstagabend treten die Borussen in der Champions League im Bernabéu-Stadion an. Für ihren Trainer ist das ein Ort, wo er als Spieler nicht glücklich wurde, sein Wechsel zu Real wurde für Sahin zum Karriereknick. Seinen damaligen Coach Mourinho bewundert er trotzdem bis heute. Zum Artikel (SZ Plus)

Champions League: Für Stuttgart ist das Spiel gegen Turin auch ein Belastungsproblem (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen