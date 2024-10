Tote nach israelischen Angriffen auf das Zentrum von Beirut. Mindestens 22 Menschen kommen laut libanesischem Gesundheitsministerium bei den jüngsten Angriffen am Donnerstagabend ums Leben, mehr als 100 weitere Personen werden verletzt. Getroffen wurden dicht besiedelte Wohngebiete der libanesischen Hauptstadt. Israel und die USA nähern sich offenbar bei den Plänen zu einer Vergeltung gegen Iran an. Zum Liveblog

Nato-General fordert höhere deutsche Rüstungsausgaben. Wegen der wachsenden Spannungen mit Russland hält das Militärbündnis die Zeitenwende-Politik von Kanzler Scholz für unzureichend. "Zwei Prozent reichen für Deutschland nicht. Es muss Richtung drei Prozent gehen", sagt der höchste deutsche Nato-General, Christian Badia. Die Bundesrepublik erreicht das bisherige Nato-Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, derzeit knapp. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine hält Druck im Osten kaum stand. Russische Truppen setzen ihre Offensive dort mit großer Wucht fort. Im Laufe des vergangenen Tages hat es 114 Sturmangriffe gegeben, wie der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht mitteilt. Die Europäische Union fordert Russland zu einem sofortigen Stopp von Angriffen auf Getreidetransporte durch das Schwarze Meer auf. Zum Liveblog

Obama: "Trump denkt nicht an euch". Bei einem überraschenden Wahlkampfauftritt für die demokratische Kandidatin Harris im umkämpften US-Bundesstaat Pennsylvania findet der ehemalige Präsident scharfe Worte für den Kandidaten der Republikaner und warnt davor, für ihn zu stimmen. Trump lehnt ein weiteres TV-Duell mit Harris ab. Zum Liveblog

EXKLUSIV Schrottschiffe exportiert: Erstmals Prozess gegen deutsche Reeder. In Deutschland müssen sich zwei Männer vor Gericht verantworten, weil sie ein altes Containerschiff illegal nach Südasien gebracht haben sollen. Nach Informationen von NDR und Süddeutscher Zeitung wird der Fall der Westerhamm im kommenden Frühjahr vor dem Amtsgericht Rendsburg verhandelt. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Elf trifft auf Bosnien-Herzegowina - Länderspieldebüt für Torwart Alexander Nübel. An diesem Freitagabend steht in der Nations-League-Partie in Zenica zum ersten Mal der Schlussmann des VfB Stuttgart im Tor der Nationalelf. Damit beginnt auch der Konkurrenzkampf mit Oliver Baumann bis zur Rückkehr von Marc-André ter Stegen, der monatelang verletzt ausfällt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: