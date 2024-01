Bauernproteste: Versammlungsfläche in Berlin bereits Stunden vor Großdemo voll. Seit Sonntagabend ist die Kundgebungsfläche für die Großdemonstration in Berlin voll, neu ankommende Traktoren werden von der Polizei auf eine Ausweichfläche umgeleitet. Bauern aus ganz Deutschland wollen am Montag in Berlin gegen das geplante Aus von Diesel-Vergünstigungen für die Landwirtschaft demonstrieren. Zum Liveblog

Die Bauernflüsterin: Am Montagstelefon der Stiftung Land und Leben hört Katharina Stanglmair seit Jahren den Sorgen der Landwirte zu (SZ Plus)

Stadt, Land, Frust: Bei dem Aufstand der Bauern geht es längst nicht nur ums Geld, sondern um mangelnde Wertschätzung und fehlende Achtung (SZ Plus)

Ampel verständigt sich auf neue Regeln in der Migrationspolitik. Über Monate wurde gerungen, nun gibt es eine Einigung zwischen SPD, Grünen und FDP: Abschiebungen sollen beschleunigt, Einbürgerungen erleichtert werden. Am Donnerstag soll das Parlament beide Vorhaben verabschieden. Bis zuletzt verhandelten die drei Parteien einzelne Punkte, die ihnen jeweils wichtig waren, in das Kompromisspaket hinein. Zum Artikel

Vorwahlen der US-Republikaner starten in Iowa. In dem kleinen Bundesstaat wählt die Parteibasis ihre Kandidaten nicht an der Urne, sondern in Bürgerversammlungen. Deren Ergebnis ist oft ungewiss. Ex-Präsident Trump führt in allen Umfragen zu den Vorwahlen mit weitem Abstand vor seinen Konkurrenten Haley und DeSantis. Trump hofft, dass er die Kandidatur möglichst schon vor dem Super Tuesday Anfang März sicher hat, wenn Vorwahlen in mehr als einem Dutzend Staaten stattfinden - und außerdem der Erste von vier gegen Trump geplanten Strafprozesse beginnt, weil er als Präsident versucht hat, das Resultat der verlorenen Wahl 2020 umzustoßen. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump-Konkurrentin: Mögliche Kompromiss-Kandidatin: Haley hätte laut Meinungsforschern gute Chancen, gegen Biden zu gewinnen (SZ Plus)

Arbeitsagentur-Chefin Nahles kritisiert Sparpläne der Ampel. Die Bundesregierung will Milliarden aus der Arbeitslosenversicherung abziehen, um ihren klammen Haushalt zu sanieren. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit und frühere SPD-Vorsitzende will das nicht hinnehmen. Man brauche das Geld, um Rücklagen für Beschäftigungskrisen zu bilden. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Apotheken sollen Betrug in Millionenhöhe begangen haben. Etliche Apotheken sollen das Arzneimittel Paxlovid, das sie vom Staat kostenlos bekamen, illegal ins Ausland verkauft haben. Mehrere Staatsanwaltschaften ermitteln, eine erste Anklage liegt vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Handballer stürmen mit Tor-Party in die EM-Hauptrunde. Die deutschen Handballer fegen auch über die unbequemen Nordmazedonier hinweg und gewinnen ihr zweites EM-Spiel mit 34:25. Das erste große Ziel, die Hauptrunde, ist damit erreicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Proteste gegen Rechtsextremismus: Tausende demonstrieren gegen AfD - Scholz und Baerbock dabei

Overtourism: Registrierung ab 16. Januar - in Venedig laufen die Vorbereitungen für die umstrittenen Eintrittsgebühren für die Altstadt

Trotz Exportbeschränkungen: China kauft Nvidia-Chips in den USA

Alles Wichtige zum Krieg im Nahen Osten

Hamas: Viele unserer Geiseln sind verschollen. Die Terrororganisation weiß angeblich nichts über den Verbleib zahlreicher Geiseln im Gazastreifen. Ein Hamas-Sprecher behauptet, zahlreiche Geiseln seien bei israelischen Angriffen ums Leben gekommen. China fordert eine größere und effektivere internationale Friedenskonferenz sowie einen konkreten Zeitplan für Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung. Zum Liveblog

Wegen Torjubel: Türkische Justiz ermittelt gegen israelischen Fußballer

Ex-Mossad-Agent fordert mehr Härte im Kampf gegen Terrorismus. Mit einem Spezialteam verfolgte Udi Levi jahrelang die Spuren der Terrorgelder von Hamas und Hisbollah. Heute berät der frühere Geheimdienst-Mann Staaten und Unternehmen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität. In Deutschland fehlt ihm der Wille, Terrorfinanzierung ernsthaft zu bekämpfen. Zum Interview (SZ Plus)