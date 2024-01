Bahn stemmt sich mit Notfall-Fahrplan gegen Streik. Der Arbeitskampf der Lokführer wird den Zugverkehr in Deutschland voraussichtlich für drei Tage weitgehend lahmlegen - die Deutsche Bahn versucht, die schlimmsten Folgen abzufedern. Mit einem Eilantrag gegen den Streik ist sie vorerst gescheitert. Gegen das Urteil hat sie Berufung eingelegt, über die am Dienstag entschieden werden dürfte. Verliert sie erneut, beginnt der Ausstand in der Nacht auf Mittwoch. Zum Artikel

Neue Regierung in Frankreich. Der Streit über das Einwanderungsgesetz hat Präsident Macron unter Druck gesetzt: Deshalb war erwartet worden, dass er seine Regierung neu aufstellt. Nun hat Ministerpräsidentin Borne ihren Rücktritt eingereicht. Sie bleibt geschäftsführend im Amt, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden ist. Ihn oder sie will Macron offenbar bereits an diesem Dienstag ernennen. Zum Artikel (SZ Plus)

Lose Schrauben in Boeing-Flugzeugen gefunden. Beim Flug einer Boeing 737 Max 9 riss am Freitag plötzlich eine Kabinenwand heraus. Auch in anderen Maschinen dieses Typs war das Teil nicht richtig befestigt - das haben Untersuchungen der Fluggesellschaften Alaska Airlines und United Airlines ergeben. Zur Anzahl der betroffenen Flugzeuge machen sie keine Angaben, laut Insidern sollen es aber mehr als zehn sein. Zum Artikel

Israel plant offenbar, seine Strategie zu ändern. Laut Militärsprecher Hagari will sein Land die großangelegten Boden- und Luftangriffe durch gezielte Einsätze ersetzen. Die deutsche Außenministerin Baerbock ruft die israelische Regierung dazu auf, Palästinenser im Westjordanland besser vor Übergriffen von Siedlern zu schützen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Spekulationen über US-Verteidigungsminister. Präsident Biden stellt sich hinter Lloyd Austin, der wegen einer tagelang verschwiegenen Einlieferung in ein Krankenhaus in die Kritik geraten ist. Die Republikaner befeuern Gerüchte, wonach der Chef des Pentagon sein Amt los sein könnte. Der wiederum weilt weiter in der Klinik, kommt aber angeblich seinen Dienstgeschäften wieder nach. Zum Artikel (SZ Plus)

Bauernprotest wird erst einmal leiser. Die vom Bauernverband ausgerufene Aktionswoche geht weiter. Für diesen Dienstag sind aber kaum Aktionen angekündigt, nachdem am Montag der Unmut der Landwirte im ganzen Land hör- und sichtbar war. Die Bundesregierung hält an ihren Subventionsabbauplänen fest. Zum Liveblog

Lage in der Landwirtschaft: Viele Betriebe verdienen blendend, andere haben Sorgen (SZ Plus)

Zum Tod von Franz Beckenbauer

Die Lichtgestalt. Franz Beckenbauer war wohl der größte Fußballer, den Deutschland hervorgebracht hat. Lange war er der Mann, dem spielend alles gelang - und in seiner Leichtigkeit der Deutsche, den es eigentlich nicht gibt. Die Schatten des Lebens erlebte er erst spät. Zum Nachruf (SZ Plus)

"Er war mir ein Freund, ein einzigartiger Weggefährte". Die Fußballwelt reagiert bestürzt auf den Tod von Franz Beckenbauer. Freunde und Amtsträger drücken Trauer und Anerkennung aus. Zum Artikel

Warum Beckenbauer Kaiser genannt wurde. Ein Foto mit der Büste des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. galt lange als Ursprung für das berühmte Beckenbauer-Synonym. Geboren aber wurde es tatsächlich nach einer Begegnung mit einer ganz anderen historischen Größe. Zum Artikel (SZ Plus)

