GDL will Bahn von Mittwoch bis Freitag bestreiken. Die Lokführergewerkschaft lehnt das neue Angebot der Deutschen Bahn im Tarifstreit ab. In der Nacht zu Mittwoch soll der Ausstand beginnen und bis Freitagabend andauern. Zum Artikel

Spitzenpolitiker im US-Kongress erzielen Haushaltseinigung. Die Übereinkunft ist ein wichtiger Schritt, um einen teilweisen Stillstand der Regierungsbehörden abzuwenden. Sie legt zwar die Höhe der Gesamtausgaben fest, aber das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus und der von den Demokraten kontrollierte Senat müssen sich nun noch auf Details einigen. Die Republikaner drohen, die Einigung zu blockieren. Zum Artikel

Macron bildet wohl seine Regierung um. Frankreichs Präsident wurde in jüngerer Vergangenheit oft vorgeworfen, er steuere ohne Kompass, er verzettle sich, weil er sich immer um alles kümmern wolle, und er verwirre mit seiner Umtriebigkeit die eigenen Bürger und die internationalen Partner. Nun läuft Macrons letzter Selbstrettungsversuch. Er ändert seine Sprache und sortiert vermutlich in dieser Woche das französische Kabinett neu. Zum Artikel (SZ Plus)

Sandra Hüller geht bei Golden Globes leer aus. Den Preis für die beste Hauptdarstellerin in einem Drama bekommt Lily Gladstone für "Killers of the Flower Moon". Doch bei der dreieinhalbstündigen Veranstaltung ist nicht so wichtig, wer die Preise gewinnt. Vielmehr geht es darum, wer die erinnerungswürdigsten Momente liefert und darum, vergangene Skandale um Bestechlichkeit und fehlende Jury-Diversität vergessen zu machen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Baerbock und Blinken verlangen besseren Schutz von Zivilbevölkerung. Die deutsche Außenministerin und ihr amerikanischer Amtskollege sind in der Krisenregion unterwegs. Beide verlangen in zunehmend schärferen Worten einen besseren Schutz der palästinensischen Zivilisten. Auch müsse Israel sicherstellen, dass humanitäre Hilfe die Menschen im Gazastreifen erreiche. Zum Artikel (SZ Plus)

Baerbock: Deutschland soll "Eurofighter"-Lieferung nach Saudi-Arabien zulassen. Die Außenministerin verweist zum Auftakt ihrer Nahostreise am Sonntagabend in Jerusalem darauf, dass Saudi-Arabien Drohnen und Raketen abfange, die von den schiitischen Huthi-Milizen in Jemen auf Israel abgefeuert werden. Damit trage Saudi-Arabien in diesen Tagen auch maßgeblich zur Sicherheit Israels bei und dazu, die Gefahr eines regionalen Flächenbrandes einzudämmen. Zum Liveblog