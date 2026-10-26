Israel will neue Siedlungsaußenposten im Westjordanland bauen. Als Reaktion auf den Terroranschlag auf einen Militärposten vertreibt Israel Tausende Palästinenser und will acht neue Außenposten um Hebron bauen. Die Außenposten seien Teil der Maßnahmen der „Beseitigung des Bösen“, erklärt Israels Finanzminister Smotrich. Am Dienstag wählt Israel sein neues Parlament. Zum Newsblog zu Nahost

Kritik am Auftritt von Audi-Chef Döllner im US-Wahlkampf. „Das ist das Schlimmste seit dem Dieselskandal“, umreißt jemand aus der Audi-Zentrale die Stimmung. IG-Metall-Chefin Benner und VW-Betriebsratschefin Cavallo verurteilen das Verhalten des Audi-Chefs. Döllner hatte sich auf einem Wahlkampfevent am Sonntag bei Trump für die Unterstützung beim Bau eines Audi-Werks in den USA bedankt. Zum Artikel

Dobrindt will die Wohnungspläne von Rot-Grün-Rot in Berlin stoppen. Nach den Plänen des Bundesinnenministers soll eine Vergesellschaftung nur möglich sein, wenn Berlin eine zwingende Notwendigkeit nachweist. Eine Landesregierung müsste dann beweisen, dass sie alle anderen Mittel ausgeschöpft hat – was kaum möglich sein dürfte. Plan und Gegenoffensive haben historische Dimension: alle Seiten betreten verfassungsrechtliches Neuland. Zum Artikel

Lulas Wahlsieg in Brasilien ist eine Schlappe für Trump. Brasilien wäre das letzte Puzzlestück gewesen, um die US-Dominanz in Lateinamerika wiederherzustellen. Bolsonaro hatte angekündigt, das Land wirtschaftspolitisch enger an die USA zu binden. Doch er hat die Wahl verloren. Für Überraschungssieger Lula ist der US-Präsident ein Feindbild. Zum Artikel

Serbiens Studierendenliste steht der EU skeptisch gegenüber. Nach dem historischen Wahlsieg der Studierendenliste überbieten sich EU-Vertreter mit Glückwünschen. Doch die Studierenden sehen die EU kritisch. Sie kritisieren sie für ihre jahrelange Unterstützung von jetzt Ex-Machthaber Vučić. Zum Artikel

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