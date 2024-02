Gäste, Sperrungen und Polizeiaufgebot: So läuft die 60. Münchner Sicherheitskonferenz ab. Die Veranstalter rechnen mit 180 Regierungsvertretern aus aller Welt. Zugesagt haben etwa Israels Präsident Isaac Herzog und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij. Auf der Agenda stehen nicht nur Gespräche über regionale Konflikte, auch die internationalen Beziehungen zwischen den Großmächten, die Klimakrise und Europas Rolle in der Welt dürften Themen sein. Zum Artikel

Japans Wirtschaft schrumpft zum zweiten Mal in Folge. Das Land hat seinen Platz als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt an Deutschland verloren. Corona, Krieg und geopolitische Komplikationen schwächen die Weltwirtschaft und auch in Japan herrscht Inflation. Die ersten echten Gehaltserhöhungen seit Jahrzehnten haben diese im vergangenen Jahr nicht wettmachen können. Und dass seit dem Ende der Pandemie der Export gut läuft, ändert nichts an der fehlenden Kaufkraft der Menschen. Zum Artikel (SZ Plus)

Griechenland erlaubt gleichgeschlechtliche Ehe. Das neue Gesetz erlaubt es homosexuellen Paaren auch, künftig Kinder zu adoptieren. Griechenland ist damit das erste mehrheitlich christlich-orthodoxe Land, dass die sogenannte Ehe für alle erlaubt. Massive Kritik an dem neuen Gesetz kommt von der griechisch-orthodoxen Kirche. Zum Artikel

Nicht nur Landwirte störten den politischen Aschermittwoch der Grünen. Wegen heftiger Proteste mussten die Grünen ihren politischen Kehraus in Biberach absagen. Jetzt beginnt die Aufarbeitung. Die Polizei geht davon aus, dass in der Menge nicht nur Landwirte waren, es sollen um die 70 Störer gewesen sein, die nicht der Bauernschaft zuzurechnen seien. In den Tagen zuvor wurden Aufrufe, am 14. Februar nach Biberach zu kommen, in verschiedenen Kanälen der verschwörungsideologischen Szene geteilt. Zum Artikel (SZ Plus)

USA warnen vor Fall von Awdijiwka. Die Kleinstadt laufe Gefahr, in russische Hand zu geraten, sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA. Er fordert den US-Kongress deshalb dazu auf, die Hilfen für die Ukraine freizugeben. Nach Geländegewinnen russischer Truppen ist der Nachschub in die seit Monaten schwer umkämpfte Stadt erschwert. Selenskij kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz. Zum Liveblog

UN-Sprecherin: Israel scheint systematisch Kliniken anzugreifen. Nach dem Eindringen der israelischen Armee ins Nasser-Krankenhaus erhebt die Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros Shamdasani schwere Vorwürfe. Ägypten baut offenbar Flüchtlingslager an der Grenze.. Zum Liveblog

Ehemaliger FBI-Informant wegen Lügen über Biden-Geschäfte angeklagt. Ein Sonderermittler, der mit den Ermittlungen gegen Hunter Biden, den Sohn des US-Präsidenten, betraut ist, hat einen Mann aus Los Angeles angeklagt. Der Angeklagte Alexander S. ist ein langjähriger Informant des FBI. Er soll die Vorwürfe gegen Joe Biden und seinen Sohn frei erfunden haben. Zum Artikel

