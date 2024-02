Israel verstärkt offenbar Luftangriffe auf Rafah. Ministerpräsident Netanjahu hatte zuvor angekündigt, die Militäroffensive auf die Stadt an der Grenze zu Ägypten auszuweiten. Einem Bericht der Times of Israel zufolge haben auch israelische Panzer den Osten Rafahs unter Beschuss genommen. Weil sich dort nach massiven Angriffen auf den Norden mittlerweile ein Großteil der Bevölkerung des Gazastreifens aufhält, warnen UN-Generalsekretär Guterres und die US-Regierung eindringlich vor einer humanitären Katastrophe. Zum Liveblog

Ein Teil Berlins wiederholt am Sonntag die Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 hat es zahlreiche schwerwiegende Pannen in den Wahllokalen gegeben. Das Bundesverfassungsgericht entschied deshalb, dass die Wahl in 455 von 2256 Wahlbezirken und den zugehörigen Briefwahlbezirken erneut stattfinden muss. Unterwegs mit Politikern im Haustürwahlkampf. Zum Artikel (SZ Plus)

Supreme Court skeptisch wegen Trumps Wahlausschluss in Colorado. Die ehemalige Parlamentspräsidentin des US-Bundesstaats hat den früheren US-Präsidenten von den Wahlzetteln für die Vorwahlen streichen lassen. In einer ersten Anhörung zweifelt das Oberste US-Gericht nun an der Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung. Konservative und liberale Richter äußern sich besorgt, dass einzelne Staaten schwerwiegende Eingriffe in die Bundeswahlen vornehmen könnten. Zum Artikel (SZ Plus)

Dokumenten-Affäre hat für Biden kein juristisches Nachspiel. In einem Bericht beschreibt ein Sonderermittler, wie der US-Präsident in seiner Zeit als Vizepräsident unter Obama Geheimhaltungsvorschriften umging. Er kommt zu dem Ergebnis: Das Vorgehen war sträflich, aber nicht strafbar, weil sich Bidens Schuld nicht zweifelsfrei belegen lässt. Aus dem Report geht auch hervor, dass der Sonderermittler Biden für einen Egomanen mit "schlechtem Gedächtnis" hält. Zum Artikel

Berlinale lädt AfD-Vertreter wieder aus. Grundsätzlich werden automatisch Parlamentarier des Bundestags und des Berliner Abgeordnetenhauses zur Berlinale eingeladen, darunter auch Mandatsträger der AfD. Die Festivalleitung hat sich nun aber nach Kritik von US-Medien und Filmemacherinnen - und auch angesichts der Enthüllungen der letzten Wochen - dazu entschieden, die Einladungen zurückzunehmen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Selenskij entlässt Armeechef Saluschnyj. In einer Videobotschaft teilt der Präsident mit, dass Generaloberst Oleksandr Syrskyj neuer Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte wird. Saluschnyj war Medienberichten zufolge mit dem ukrainischen Präsidenten wegen militärischer Strategien und anderer Fragen aneinandergeraten. Einen freiwilligen Rücktritt hatte er abgelehnt. Zum Artikel

Wie es in der Ukraine weitergehen könnte. Die russische Winteroffensive läuft, die Luftwaffe greift ukrainische Städte und Rüstungsanlagen an. Die Flugabwehr schafft es nicht mehr, alle Raketen abzufangen. Wichtige Waffenlieferungen aus dem Westen bleiben aus. Die Lage in der Ukraine ist so bedrohlich wie lange nicht mehr. Zum Artikel (SZ Plus)