Was heute wichtig ist

Verdi ruft Bodenpersonal der Lufthansa zu Warnstreik am Mittwoch auf. Von dem Arbeitskampf betroffen sind die Standorte Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Hintergrund sind die konzernweit laufenden Tarifverhandlungen für die etwa 25 000 Beschäftigten am Boden unter anderem bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo. Zum Artikel