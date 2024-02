Streik im Nahverkehr hat begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 90 000 Beschäftigte von über 130 kommunalen Unternehmen in Städten und Landkreise zum Arbeitskampf aufgerufen. Fast überall im Land müssen Fahrgäste an diesem Freitag mit Einschränkungen rechnen - in Bayern wird nicht gestreikt. Zum Artikel

Israelisches Militär will offenbar nach Rafah vorstoßen. Das südliche Ende des abgeriegelten Küstengebiets ist bislang außer Reichweite der Bodentruppen. Berichten der "Times of Israel" zufolge will das israelische Militär seine Kämpfe nun aber dorthin ausweiten, sobald der Einsatz in Chan Yunis beendet ist. Verteidigungsminister Galant will dort jeden Terroristen "eliminieren, der versucht, uns zu schaden". Zum Liveblog

Spekulationen über Neuwahlen in Polen. Der polnische Präsident will nicht nur den Haushaltsplan der neuen, liberalkonservativen Regierung dem Verfassungsgericht vorlegen - jedes Gesetz, das im Sejm beschlossen werde, solle fortan diesen Weg gehen. Duda will damit in einem Streit um zwei wegen Amtsmissbrauchs verurteilte Abgeordnete Druck auf Ministerpräsident Tusk ausüben. Dieser erklärt nun, dass er Neuwahlen ausrufen werde, wenn der Präsident das Regieren weiterhin erschwere. Zum Artikel

Europawahl: Von der Leyen wird wohl erneut kandidieren. Die CDU hat bisher noch keine Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidaten für die Europawahl aufgestellt. Das Warten soll aber bald ein Ende haben. Dass von der Leyen gekürt wird, will die Partei zwar nicht bestätigen, es gilt aber als sicher, dass die EU-Kommissionspräsidentin für die Konservativen ins Rennen geht. Zum Artikel

Trump professionalisiert Taktik für Präsidentschaftswahl. Die Kampagnen des ehemaligen US-Präsidenten von 2016 und 2020 waren mehr oder weniger improvisiert. Die aktuelle hingegen ist hochprofessionell. Trump hat nicht nur Erfahrung im politischen Betrieb gesammelt, sondern hat auch Menschen angeheuert, die wissen, wie man eine Kampagne führt. Sein Plan dürfte es sein, das Land radikal umzubauen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: