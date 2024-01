Exklusiv. Justizminister Buschmann blockiert laut SPD absichtlich Reformen im Mietrecht. Im Koalitionsvertrag wurde von SPD, Grünen und FDP vereinbart, Mieterhöhungen stärker zu begrenzen als bisher. Die Sozialdemokraten werfen dem FDP-Minister vor, das Vorhaben "in Geiselhaft" genommen zu haben, weil es wiederum bei der Vorratsdatenspeicherung - einem liberalen Herzensthema - nicht vorangeht. Hier ist SPD-Innenministerin Faeser federführend. Zum Artikel (SZ Plus)

Den Haag entscheidet heute über Militäreinsatz in Gaza. Der Internationale Gerichtshof wird sich nicht mit dem Hauptvorwurf des Völkermordes im Gazastreifen befassen, sondern sich auf die von Südafrika beantragte Sofortmaßnahme konzentrieren. Israel weist die Vorwürfe zurück und hat das Gericht bereits gebeten, die Klage abzulehnen. Zum Liveblog

Frankreich: Verfassungsgericht demontiert das harte Immigrationsgesetz. Der Verfassungsrat weist 37 von 86 Artikeln des umstrittenen Gesetzes teilweise oder vollständig zurück - unter anderem die Einführung eines nationalen Vorrangs bei der Vergabe von Familiengeld und Wohnhilfen. Auch sollte nicht mehr automatisch jeder Franzose sein, der in Frankreich geboren worden ist. Betroffen sind vor allem Artikel, die die Rechten im chaotischen Gesetzgebungsprozess zum Schluss eingebracht hatten. Diese sind nun empört und verlangen eine Revision der Verfassung. Zum Artikel

USA: Erste Hinrichtung mit Stickstoff vollzogen. Bei der Prozedur bekommt eine Person über eine Gesichtsmaske Stickstoff zugeführt - die Folge ist der Tod durch Sauerstoffmangel. Menschenrechtsexperten hatten zuvor vor einem möglicherweise grausamen Tod für Kenneth Eugene Smith gewarnt. Seine Anwälte zogen bis vor den Supreme Court, um seine Hinrichtung zu stoppen - ohne Erfolg. Zum Artikel

Mehrwegangebotspflicht hat den Verpackungsmüll kaum reduziert. Seit etwa einem Jahr müssen alle Cafés und Restaurants, die Getränke und Speisen "to go" anbieten, wiederverwendbare Behälter bereitstellen. Doch nach einem Jahr ist die Bilanz ernüchternd. Seitdem das Gesetz gilt, ist die Mehrwegquote um nicht mal einen Prozentpunkt gestiegen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

UN-Sicherheitsrat debattiert über mysteriösen Flugzeugabsturz. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, in der Region Belgorod den Militärflieger vom Himmel geholt zu haben. UN-Flüchtlingskommissar Grandi fordert weitere Hilfen: Die humanitäre Lage in dem überfallenen Land sei sehr ernst. Zum Liveblog

Russland sucht Rekruten. Die erste Mobilisierungswelle im Herbst 2022 löste die größten Proteste seit Kriegsbeginn aus. Dass sich so etwas wiederholt, will der Kreml unbedingt vermeiden. Aber wie kommt die Armee dann an neue Soldaten? Zum Artikel (SZ Plus)