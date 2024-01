USA und Großbritannien greifen Huthi-Stellungen in Jemen an. Der Angriff mit der Unterstützung weiterer Verbündeter sei eine "direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Huthi auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer", teilt das Weiße Haus mit. Die Miliz warnt daraufhin vor einem Vergeltungsschlag. Saudi-Arabien befürchtet eine weitere Eskalation im Nahen Osten. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Israel wird sich in Den Haag zu Völkermordklage Südafrikas äußern

Baerbock kritisiert auf den Philippinen die Expansionsbestrebungen Chinas. Mit riskanten Manövern versucht China immer wieder, Ansprüche auf das Südchinesische Meer zu stellen. Die Außenministerin macht bei ihrem Besuch klar, dass Deutschland in dem Territorialstreit an der Seite Manilas steht. Peking reagiert verärgert: Länder, die nicht zur Region gehörten, hätten kein Recht, sich in die Angelegenheiten Chinas und relevanter Staaten im Südchinesischen Meer einzumischen. Zum Artikel

Exklusiv. Künftig sind noch mehr Bahnstreiks zu erwarten. Der aktuelle Streik der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) legt 80 Prozent der Zugverbindungen lahm. Laut Experten dürften Konflikte dieser Art künftig zunehmen, weil Arbeitnehmer wegen des Fachkräftemangels mehr Macht haben. Besonders bei der Bahn verschärft sich außerdem die Konkurrenz zwischen der GDL und der weitaus größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Zum Artikel (SZ Plus)

Ausstand der Lokführer: Bahn rechnet auch nach Streikende mit Einschränkungen und Zugausfällen

Überschuss im Haushalt 2023 könnte für Flutschäden im Ahrtal verwendet werden. Seit Wochen streitet die Ampelkoalition in Berlin darüber, wie der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz dieses Jahr bezahlt werden kann. Nun ist im Etat für 2023 unerwartet Geld übrig. Es geht um eine einstellige Milliardensumme. Zum Artikel

CDU-Vorstand berät über neues Grundsatzprogramm. Auf der Klausurtagung sollen die Weichen für 2024 gestellt werden. Der Entwurf der "Heidelberger Erklärung" sieht eine "attraktive Unternehmenssteuer" vor, um das Wachstum in Deutschland anzukurbeln. Zentrales Element der Klimapolitik soll der Emissionshandel sein, das Heizungsgesetz der Ampel will die CDU abschaffen. Allerdings kommen auf die größte Oppositionspartei schwierige Wahlen zu - vor allem im Osten, wo die AfD in Umfragen zum Teil weit vorn liegt. Zum Artikel

Wahl in Taiwan: Vize-Präsident liegt in Umfragen vorn. Lai Ching-te hat die besten Chancen, am Samstag zu Taiwans neuem Präsidenten gewählt zu werden. Er ist der Spitzenkandidat der Demokratischen Fortschrittspartei, unter deren Führung das kleine Land in den vergangenen Jahren auf größere Distanz zu China gegangen ist. Die Wahlen in Taiwan sind meist eine Abstimmung über den Umgang mit dem übermächtigen Nachbarn. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: