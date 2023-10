Ägypten will offenbar 20 Hilfslaster über die Gaza-Grenze lassen. Präsident Al-Sisi hat laut US-Präsident Biden versprochen, dafür den Grenzübergang Rafah zu öffnen. Auch der UN-Nothilfekoordinator fordert sofortigen Zugang zum Gazastreifen. In Berlin kommt es in der Nacht bei verbotenen pro-palästinensischen Demonstrationen zu Ausschreitungen. Zum Liveblog

Israelis vor der Frage, ob sie fliehen oder bleiben sollen: "Jetzt noch zu gehen, ist sinnlos" (SZ Plus)

Für Deutschland, Israel und die Welt: Die Gäste von Markus Lanz diskutieren über die Folgen des Hamas-Terrors (SZ Plus)

Wie Faktenchecker versuchen, Fake-News über den Krieg zu entlarven. Falschbehauptungen in den sozialen Medien werden im Krieg in Nahost als Waffe eingesetzt. Faktenchecker versuchen, dagegenzuhalten: Sie nutzen dafür Bilderrückwärtssuchen, Geolokalisierung und klassische Recherchemethoden. Zum Artikel (SZ Plus)

Münchner Imame warnen vor Eskalation in der Stadt. Muslime fordern Oberbürgermeister Dieter Reiter in einem Brief zum Dialog auf. Für die nächsten Tage sind trotz Verbots mehrere pro-palästinensische Demonstrationen geplant. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Wagenknecht wird mit ihrem Neuanfang zur Konkurrentin der Linken. Sahra Wagenknecht wird offenbar ihre eigene Partei gründen - und damit die Partei, die sie schon so lange bekämpft, nun tatsächlich hinter sich lassen. Das könnte zur Gefahr für die Linke werden, ist aber auch ein Risiko für Wagenknecht selbst. Zum Artikel

Bayern 2 steht vor dem Umbau - aber der Protest ist groß. Als Kulturoffensive beschreiben die Verantwortlichen des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders die hauseigenen Umstrukturierungen, die der BR-Rundfunkrat an diesem Donnerstag absegnen soll. Kulturschaffende beklagen die Programmreform, denn viele beliebte Sendungen sollen rausfallen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen