Trumps Entourage betreibt bereits Schadenbegrenzung. Die iranischen Anlagen zur Urananreicherung „wurden komplett und total vernichtet“, sagte der US-Präsident direkt nach dem von ihm befohlenen Militärschlag. Doch inzwischen klingen die Statements aus Washington verhaltener. Der Vorsitzende des Generalstabs erklärt, die Auswertung werde noch einige Zeit benötigen. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Präsident kokettiert mit Machtwechsel in Teheran. Trump signalisiert Unterstützung für einen Wechsel der iranischen Führung. „Es ist nicht politisch korrekt, den Begriff ‚Regime Change‘ zu verwenden“, schreibt er auf seiner Plattform Truth Social. „Aber wenn die derzeitige iranische Führung nicht in der Lage ist, Iran wieder großartig zu machen, warum sollte es dann nicht einen Regime Change geben?“ Zum Liveblog

Krieg in Iran: Europäische Vermittler sind derzeit nicht besonders gefragt (SZ Plus)

Umweltminister Schneider: „Am Umstieg auf saubere Heizungen ändert sich nichts“. Ungeachtet der Festlegungen im Koalitionsvertrag, wonach Union und SPD „das Heizungsgesetz abschaffen“ wollen, möchte der Bundesumweltminister am Ausstieg aus fossilen Heizungen festhalten. „Das wird in der Sache keine Rolle rückwärts“, sagt der SPD-Politiker. Es gehe allenfalls um Änderungen im Detail. Auch der Abschied vom Verbrennungsmotor werde sich nicht mehr aufhalten lassen. Zum Interview (SZ Plus)

Nato einigt sich bei Ausgaben auf Fünf-Prozent-Ziel. Ein Betrag von mindestens 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts soll auf klassische Militärausgaben entfallen. Zusätzlich können Ausgaben für die Terrorismusbekämpfung und militärisch nutzbare Infrastruktur angerechnet werden. Spanien hat sich nach Aussage seines Regierungschefs nicht zu dem Ziel verpflichtet. Zum Artikel

Grüne wollen Reform der privaten Vorsorge. Private Altersvorsorge trägt nur etwa sechs Prozent zum Bruttoeinkommen im Alter bei, obwohl sie seit mehr als 20 Jahren gefördert wird. Die Zahl der Riester-Verträge sinkt seit 2017, trotz jährlicher Förderung von zuletzt 3,5 Milliarden Euro im Jahr. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Die Partei fordert eine Reform der Riester-Rente. Zum Artikel

U-21-EM: DFB-Team gewinnt gegen Italien. Der Freiburger Röhl trifft im Viertelfinale kurz vor Schluss der Verlängerung zum 3:2-Sieg. Die anderen beiden deutschen Tore erzielen Woltemade und Weiper. Nach dem Erfolg steht die Mannschaft von Trainer Di Salvo im Halbfinale. Gegner dort ist nun Frankreich. „Ich bin einfach nur glücklich, dass wir im Halbfinale stehen. Ich bin mausetot“, sagt Kapitän Eric Martel. Zum Artikel

Deutsche Basketballerinnen stehen im EM-Viertelfinale. Deutschland besiegt Großbritannien mit 80:67. Trotz verbesserter Leistung zeigt das Team von Bundestrainerin Thomaidis noch Schwächen in Konstanz, Reboundarbeit und Ballkontrolle, hat aber bei der Europameisterschaft noch Ambitionen. In der Runde der letzten Acht wartet nun Belgien. Zum Artikel

