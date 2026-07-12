Was heute wichtig war
Die nächste Eskalation in der Straße von Hormus. Am Samstag attackiert die iranische Revolutionsgarde ein Containerschiff unter zyprischer Flagge in der Straße von Hormus. Die US-Armee beschießt daraufhin 140 Ziele in Iran. Von einem neuen Krieg spricht bisher keine Seite, dennoch finden die Konfliktparteien keinen Weg aus den gegenseitigen Angriffen. Zum Artikel
- Liveblog zum Krieg in Nahost: Trump: Straße von Hormus für Handelsschifffahrt offen
Trump-Vertrauter Lindsey Graham ist tot. Einst gehörte er zu den erbitterten Gegnern von Donald Trump. Dann wurde er zu einem wichtigen Verbündeten. Nun ist der republikanische Senator Lindsey Graham im Alter von 71 Jahren gestorben. Zum Nachruf
- Liveblog zu den USA: Journalisten nach Berichten über Trumps Flugzeug vorgeladen
- MEINUNG Mit dieser Vorladung von Journalisten überschreitet Trump eine Grenze
Stefan Evers wird neuer CDU-Spitzenkandidat in Berlin. Gut zwei Monate vor der Wahl hat der Regierende Bürgermeister Kai Wegner seine Kandidatur unter hohem Druck zurückgezogen. Ersetzen soll ihn Stefan Evers, der in der Union einen sehr guten Ruf hat. In seinem jetzigen Amt als Finanzsenator verantwortet er einen harten Sparkurs. Zum Artikel
- Liveblog zur Bundespolitik: Bundes-CDU setzt auf neuen Berliner Spitzenkandidaten Evers
- Meinung Wegners Rückzug: In einer Demokratie kommt man mit Lügen nicht so leicht davon
- Debatte: So rette doch jemand Berlin
Es wird einsam um VW-Chef Blume. Öffentlich äußert sich Oliver Blume nur vage zu seinen Sparplänen. Laut SZ-Informationen soll er in einem Call mit Managern gesagt haben, dass er elf Milliarden Euro Gemeinkosten einsparen will, davon rund die Hälfte bei Personalkosten. Die Arbeitnehmervertreter planen außerordentliche Betriebsversammlungen. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen des Tages
- Interview zum Wimbledon-Finale Zverevs gegen Sinner: „Zverev musste lernen, das Schwert zu benutzen“
- Wetter: Frankreich stöhnt unter der dritten Hitzeglocke des Jahres
Alles Wichtige zur Fußball-WM
Fußball-WM 2026 England steht im Halbfinale. Nach dem 2:1 nach Verlängerung gegen Norwegen wird deutlich: Es knirscht zwischen Englands Torschützen und dem deutschen Coach. Doch die Ergebnisse stimmen. Zum Artikel
- Norwegen protestiert: Hat der Ball vor Englands Ausgleichstreffer das Kabel der „Spider Cam“ touchiert?
Argentinien gewinnt gegen die Schweiz. Mehr Glück hat niemand bei dieser WM: Ohne Messi-Tor, aber wieder unter umstrittenen Umständen zieht Argentinien ins Halbfinale ein. Die Schweizer geben dem Schiedsrichter die Schuld. Zum Artikel