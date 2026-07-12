Die nächste Eskalation in der Straße von Hormus . Am Samstag attackiert die iranische Revolutionsgarde ein Containerschiff unter zyprischer Flagge in der Straße von Hormus. Die US-Armee beschießt daraufhin 140 Ziele in Iran . Von einem neuen Krieg spricht bisher keine Seite, dennoch finden die Konfliktparteien keinen Weg aus den gegenseitigen Angriffen. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Trump: Straße von Hormus für Handelsschifffahrt offen

Trump-Vertrauter Lindsey Graham ist tot. Einst gehörte er zu den erbitterten Gegnern von Donald Trump. Dann wurde er zu einem wichtigen Verbündeten. Nun ist der republikanische Senator Lindsey Graham im Alter von 71 Jahren gestorben. Zum Nachruf

Stefan Evers wird neuer CDU-Spitzenkandidat in Berlin. Gut zwei Monate vor der Wahl hat der Regierende Bürgermeister Kai Wegner seine Kandidatur unter hohem Druck zurückgezogen. Ersetzen soll ihn Stefan Evers, der in der Union einen sehr guten Ruf hat. In seinem jetzigen Amt als Finanzsenator verantwortet er einen harten Sparkurs. Zum Artikel

Es wird einsam um VW-Chef Blume. Öffentlich äußert sich Oliver Blume nur vage zu seinen Sparplänen. Laut SZ-Informationen soll er in einem Call mit Managern gesagt haben, dass er elf Milliarden Euro Gemeinkosten einsparen will, davon rund die Hälfte bei Personalkosten. Die Arbeitnehmervertreter planen außerordentliche Betriebsversammlungen. Zum Artikel

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Alles Wichtige zur Fußball-WM

Fußball-WM 2026 England steht im Halbfinale. Nach dem 2:1 nach Verlängerung gegen Norwegen wird deutlich: Es knirscht zwischen Englands Torschützen und dem deutschen Coach. Doch die Ergebnisse stimmen. Zum Artikel

Argentinien gewinnt gegen die Schweiz. Mehr Glück hat niemand bei dieser WM: Ohne Messi-Tor, aber wieder unter umstrittenen Umständen zieht Argentinien ins Halbfinale ein. Die Schweizer geben dem Schiedsrichter die Schuld. Zum Artikel