SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Irans Außenminister: Schäden an Atomanlagen „erheblich“. Als erster hochrangiger Regierungsvertreter in Teheran äußert sich Abbas Araghchi zu den Folgen der Angriffe durch die Luftwaffe der USA. Und er widerspricht deren Präsident Trump: Bisher gebe es keine Pläne für neue Verhandlungen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Studie: Bundesetat hilft Konjunktur wohl nur kurzfristig. Der Haushalt der neuen Bundesregierung wird der deutschen Wirtschaft schnell einen ordentlichen Schub verleihen. Zu diesem Schluss kommt die Denkfabrik Dezernat Zukunft in einer Analyse, die der SZ vorliegt. Sie erwartet ein Wachstum von 0,5 Prozent in diesem Jahr und von 1,9 Prozent im Jahr 2026. Mittelfristig aber dürfte das Sondervermögen das Wirtschaftswachstum kaum erhöhen. Zum Artikel

EXKLUSIV Deutscher Artenschützer beschafft wohl seltene Tiere gegen Geld. Martin Guth vom Verein ACTP aus Brandenburg hat den seltensten Papagei der Welt gerettet, den Spix-Ara. Gleichzeitig agiert er offenbar für einen dubiosen indischen Mega-Zoo als Tiereinkäufer. Auch wenn dieser behauptet, eine Rettungsstation für Tiere in Not zu sein – und für keines auch nur einen Cent zu bezahlen. Zum Artikel

EU denkt über WTO-Ersatz nach. Die World Trade Organization soll den weltweiten Handel regeln und Exporthemmnisse abbauen. Die Streitschlichtung funktioniert aber nicht mehr. Nun gibt es in Brüssel eine neue Idee: ein Mechanismus zumindest für neue Abkommen der EU. Die steht aber noch ganz am Anfang. Zum Artikel

Northvolt-Gutachten wirft Fragen zur Beratungsfirma PwC auf. In Schleswig-Holstein sollte mit staatlicher Hilfe eine riesige Batteriefabrik entstehen. Das Projekt scheiterte, die Aufarbeitung läuft. Grundlage dafür ist unter anderem ein Gutachten der Wirtschaftsberater von PwC. Doch dieses legt eine Doppelrolle nahe: Eine Tochter der Firma war auch für Northvolt aktiv. Zum Artikel (SZ Plus)

Missbrauchsbetroffene beklagen kurzfristigen Stopp von Hilfen. Der Fonds Sexueller Missbrauch beim Bund läuft im Jahr 2028 aus. Bis Ende August sollten Opfer noch Anträge stellen können. Doch jetzt hat die Bundesregierung diese Frist ohne Vorwarnung gekippt. Betroffene sind empört. Zum Artikel

FC Bayern offenbar mit Woltemade einig. Der Rekordmeister soll mit dem Stürmer einen Transfer nach München in diesem Sommer vereinbart haben. Dem VfB Stuttgart, bei dem er noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, hat der Nationalspieler seine Wechselabsicht offenbar bereits mitgeteilt. Zum Artikel

