USA greifen Irans Atomanlagen an. „Wir haben das iranische Atomprogramm verwüstet“, erklärt Verteidigungsminister Hegseth. Die Operation zielte weder auf die iranischen Truppen noch auf das iranische Volk. Es sei nicht darum gegangen, das Regime in Teheran zu stürzen. Iran schießt wenige Stunden nach den US-Bombardierungen etwa 30 Raketen auf Israel ab. Zum Artikel

Wie Iran reagieren könnte. Die Islamische Republik erlebt die größte Demütigung, seit es sie gibt. Möglicherweise schlägt das Regime zurück, indem es US-amerikanische Basen im Nahen Osten angreift. Möglich wäre, dass Teheran die Straße von Hormus sperrt. Die Meerenge zwischen Iran und der Arabischen Halbinsel ist für den Ölhandel wichtig. Zum Artikel (SZ Plus)

Mann von belarussischer Oppositionsführerin Tichanowskaja aus Haft entlassen. Das von Diktator Lukaschenko regierte Land entlässt 14 politische Gefangene, darunter Sergej Tichanowski. Der Schritt geht auf ein Abkommen der USA mit Belarus zurück. Alle Freigelassenen halten sich in Litauen auf. Zum Artikel

Viele Festnahmen bei propalästinensischer Demo in Berlin. Die Demonstration verläuft zunächst friedlich. Am Potsdamer Platz kommt es dann aber zu Gewalt und Straftaten. Insgesamt werden nach Polizeiangaben etwa 50 Personen festgenommen. Dabei geht es um Körperverletzung, Sachbeschädigung, das Rufen verbotener Parolen sowie das Tragen illegaler Symbole. Zum Artikel

Waldbrände in Kroatien gelöscht - Polizei fahndet nach Brandstiftern. An der Adria-Küste hatten mehrere Feuer auf einer Strecke von etwa 50 Kilometern südlich von Split in mehreren Ortschaften Häuser und parkende Autos erfasst. Die Polizei ermittelt nach Hinweisen aus der Bevölkerung wegen Verdachts auf Brandstiftung. Zum Artikel

Mobbing-Fall an Grundschule: Berlins Bildungssenatorin räumt Fehler ein. Der Rechtsanwalt des betroffenen Lehrers hatte in einem Brief die Bildungssenatorin Günther-Wünsch darüber informiert, dass und wie sein Mandant gemobbt werde. Nun gibt die CDU-Politikerin zu, seit einem halben Jahr über den Brief des Anwalts Bescheid gewusst zu haben. Zum Artikel

