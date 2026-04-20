Verhärtete Fronten zwischen USA und Iran vor Ende der Waffenruhe. Seit die US-Marine in der Nacht auf Montag ein iranisches Frachtschiff geentert hat, sind die diplomatischen Annäherungen ins Stocken geraten. Iran droht mit Vergeltungsmaßnahmen - und will den Friedensgesprächen in Islamabad fernbleiben. Zum Artikel

MEINUNG Iran will Trump die Lust auf weitere Angriffe nehmen

Iran-Krieg: IEA spricht vom „schwersten Ölschock der Geschichte“. Die Ölpreise verzeichnen im März ihren bislang größten monatlichen Anstieg und überschreiten mehrfach die Hundert-Dollar-Marke. Gleichzeitig boomt die Energiewende: Photovoltaik wächst so stark wie nie, und etwa jeder vierte Neuwagen ist inzwischen ein Elektroauto. Zum Artikel

Polizeistatistik für 2025 zeigt weniger Verbrechen, aber mehr schwere Gewaltdelikte. Die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) verzeichnet einen Rückgang registrierter Straftaten. Die Zahl der angezeigten Fälle ist im vergangenen Jahr um sechs Prozent auf 5,5 Millionen gesunken. Gleichzeitig haben schwere Gewaltdelikte wie Mord und Totschlag sowie Sexualstraftaten zugenommen. Das Bild, das die PKS zu ausländischen Tatverdächtigen liefert, ist gemischt und wird kontrovers diskutiert. Zum Artikel

MEINUNG Dobrindt vermittelt weiter seine alte Botschaft von kriminellen Ausländern

Gestrandeter Wal schwimmt sich frei. Zehntausende verfolgen im Livestream die privat finanzierte Rettungsaktion vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern. Gegen Mittag sitzt das Tier wieder fest. Experten rechnen weiterhin nicht damit, dass der Wal überleben wird. Zum Artikel

Starkes Erdbeben vor Nordostküste Japans. Wegen eines Erdbebens der Stärke 7,7 hat die japanische Meteorologiebehörde (JMA) Tsunami-Wellen von bis zu drei Metern Höhe vorhergesagt. Die Warnung ist inzwischen aufgehoben. Die JMA weist dennoch auf mögliche schwere Nachbeben in den kommenden Tagen hin. Betreiber der Kernkraftwerke vor Ort geben Entwarnung. Zum Artikel

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