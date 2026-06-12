Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israels Verteidigungsminister warnt vor Zugeständnissen an Iran
Trump kündigt erneut Einigung mit Iran an – Gefechte um die Straße von Hormus
Trump will Iran heute nun doch nicht angreifen lassen
Trump droht mit „vollständiger Kontrolle“ über Irans Öl
Iran greift US-Stützpunkte in Golfstaaten an – Trump stellt Iran Ultimatum
USA und Iran nähern sich einem vorläufigen Friedensabkommen zur Wiederöffnung der Straße von Hormus
Die USA und Iran sind offenbar einem vorläufigen Friedensabkommen näher gekommen, das die Wiederöffnung der Straße von Hormus zum Ziel hat und den Krieg beenden soll. Widersprüchliche Aussagen beider Seiten führen jedoch weiterhin zu Unsicherheit.
Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter erklärte gegenüber Reportern, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abkommen unterzeichnet werde, liege bei 80 oder 85 Prozent, er fügte jedoch hinzu, dass einige iranische Hardliner weiterhin jeden Durchbruch verhindern wollten. Diese internen Meinungsverschiedenheiten würden derzeit ausgeräumt.
„Das Islamabad-Memorandum war noch nie so nah“, schrieb der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf X. Er versprach, dass „alle Details zu gegebener Zeit der Öffentlichkeit mitgeteilt werden.“ US-Präsident Donald Trump teilte Araghtschis Erklärung auf Truth Social. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif erklärte in einem Beitrag auf X, dass „ein endgültiger, vereinbarter Text des Friedensabkommens vorliegt“ und dass sein Land als Vermittler mit beiden Seiten zusammenarbeite, „um die nächsten Schritte festzulegen“.
Doch trotz aller Fortschritte herrschte wenig Klarheit darüber, was der Text der sogenannten Absichtserklärung enthalten wird, da die Konfliktparteien widersprüchliche Angaben machten. Und während die USA andeuteten, die Vereinbarung sei im Wesentlichen unter Dach und Fach, erklärte Iran, man müsse noch eine endgültige Entscheidung treffen. Diese Diskrepanz lässt Zweifel daran aufkommen, wie schnell der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder annähernd den Stand vor dem Krieg erreichen kann.
Eine mit den Beratungen vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge, die Absichtserklärung werde in bestimmten Bereichen Interpretationsspielraum lassen, darunter auch die Frage, was die Wiederöffnung der Meerenge in der Praxis bedeuten würde. Während Trump erklärte, Schiffe würden freie Durchfahrt haben, deuteten iranische Medien an, Teheran werde weiterhin ein gewisses Maß an Kontrolle behalten.
Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter erklärte gegenüber Reportern, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abkommen unterzeichnet werde, liege bei 80 oder 85 Prozent, er fügte jedoch hinzu, dass einige iranische Hardliner weiterhin jeden Durchbruch verhindern wollten. Diese internen Meinungsverschiedenheiten würden derzeit ausgeräumt.
„Das Islamabad-Memorandum war noch nie so nah“, schrieb der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf X. Er versprach, dass „alle Details zu gegebener Zeit der Öffentlichkeit mitgeteilt werden.“ US-Präsident Donald Trump teilte Araghtschis Erklärung auf Truth Social. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif erklärte in einem Beitrag auf X, dass „ein endgültiger, vereinbarter Text des Friedensabkommens vorliegt“ und dass sein Land als Vermittler mit beiden Seiten zusammenarbeite, „um die nächsten Schritte festzulegen“.
Doch trotz aller Fortschritte herrschte wenig Klarheit darüber, was der Text der sogenannten Absichtserklärung enthalten wird, da die Konfliktparteien widersprüchliche Angaben machten. Und während die USA andeuteten, die Vereinbarung sei im Wesentlichen unter Dach und Fach, erklärte Iran, man müsse noch eine endgültige Entscheidung treffen. Diese Diskrepanz lässt Zweifel daran aufkommen, wie schnell der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder annähernd den Stand vor dem Krieg erreichen kann.
Eine mit den Beratungen vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge, die Absichtserklärung werde in bestimmten Bereichen Interpretationsspielraum lassen, darunter auch die Frage, was die Wiederöffnung der Meerenge in der Praxis bedeuten würde. Während Trump erklärte, Schiffe würden freie Durchfahrt haben, deuteten iranische Medien an, Teheran werde weiterhin ein gewisses Maß an Kontrolle behalten.
Pakistans Premier meldet angebliche Einigung der USA und Irans auf finalen Textentwurf
Die USA und Iran haben sich dem Vermittler Pakistan zufolge über ein Abkommen verständigt. „Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, von allen Seiten abgestimmter Text des Friedensabkommens erreicht wurde“, schrieb Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif auf X. „Pakistan arbeitet nun eng mit beiden Seiten zusammen, um die nächsten Schritte zu finalisieren. Ein Frieden war noch nie so greifbar wie jetzt.“
Shehbaz Sharif on Twitter / X
Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026
x.com
Israels Verteidigungsminister warnt vor Zugeständnissen an Iran
Während Washington und Teheran über ein mögliches Abkommen sprechen und möglicherweise kurz vor einer Einigung stehen, betont Israels Verteidigungsminister Israel Katz die sicherheitspolitischen Interessen seines Landes. Zwar hätten die USA und Israel das gemeinsame Ziel, Iran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern, erklärte Katz. Israel erwarte jedoch, dass Washington auch weitere Sicherheitsbedenken berücksichtige. Dabei nannte er das iranische Raketenprogramm sowie die Unterstützung bewaffneter Gruppen – Katz sprach von Terroristen – durch Teheran.
Israel müsse sicherstellen, auch künftig unabhängig handeln zu können, damit Iran keine Atomwaffen erhalte, sagte Katz weiter. Das Sicherheitskonzept des Landes sei klar und eindeutig, sagte Katz. Man gehe gegen nahe und ferne Bedrohungen vor. Ziel seien Entscheidungen und nicht Kompromisse und Zugeständnisse.
Der Verteidigungsminister kündigte außerdem an, Israel werde sich nicht aus den von ihm ausgewiesenen „Sicherheitszonen“ in Libanon, in Syrien und im Gazastreifen zurückziehen. Er begründete dies mit einer Bedrohung durch „dschihadistische Kräfte und Organisationen“. Welche Gruppen Katz konkret meinte, sagte er nicht. Die Äußerung dürfte sich unter anderem auf die islamistische Hamas im Gazastreifen sowie die schiitische Hisbollah-Miliz in Libanon beziehen. Beide Organisationen werden vom Iran unterstützt.
Israel müsse sicherstellen, auch künftig unabhängig handeln zu können, damit Iran keine Atomwaffen erhalte, sagte Katz weiter. Das Sicherheitskonzept des Landes sei klar und eindeutig, sagte Katz. Man gehe gegen nahe und ferne Bedrohungen vor. Ziel seien Entscheidungen und nicht Kompromisse und Zugeständnisse.
Der Verteidigungsminister kündigte außerdem an, Israel werde sich nicht aus den von ihm ausgewiesenen „Sicherheitszonen“ in Libanon, in Syrien und im Gazastreifen zurückziehen. Er begründete dies mit einer Bedrohung durch „dschihadistische Kräfte und Organisationen“. Welche Gruppen Katz konkret meinte, sagte er nicht. Die Äußerung dürfte sich unter anderem auf die islamistische Hamas im Gazastreifen sowie die schiitische Hisbollah-Miliz in Libanon beziehen. Beide Organisationen werden vom Iran unterstützt.
Israels Verteidigungsminister Israel Katz (l) bei einem Truppenbesuch im Südlibanon. Ariel Hermoni/Verteidigungsministerium/dpa
Irans Außenminister behauptet: Rahmenabkommen zum Greifen nah – Trump teilt Post
Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi sieht ein Rahmenabkommen zwischen seinem Land und den USA in greifbarer Nähe. „Die Absichtserklärung von Islamabad stand noch nie so kurz vor dem Abschluss“, schrieb Araghtschi auf X. Einzelheiten würden der Öffentlichkeit zu gegebener Zeit mitgeteilt. US-Präsident Donald Trump teilte den Post auf seiner Plattform Truth Social, ohne ihn weiter zu kommentieren.
Seyed Abbas Araghchi on Twitter / X
The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content. In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026
x.com
Zuvor hatte Trump bereits Fortschritte in den Verhandlungen mit Iran über ein Kriegsende verkündet. Wahrscheinlich werde es eine Unterzeichnung geben, „vielleicht in Europa“, sagte der Republikaner im Oval Office vor Reportern.
Trump nennt iranische Angaben zu Inhalten eines möglichen Abkommens unwahr
US-Präsident Donald Trump hat Äußerungen aus Iran über angebliche Inhalte einer Vereinbarung mit den USA zurückgewiesen. Bedingungen für ein mögliches Rahmenabkommen, die das Land durchgestochen habe, hätten „NICHTS“ mit dem zu tun, was vereinbart worden sei, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Trump nannte keine Details und sprach von „unehrenhaften“ Leuten, mit denen man es zu tun habe. „Sie sollten sich besser zusammenreißen - und zwar SCHNELL!“, drohte er.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
The terms that Iran leaked out to the Fake News have NOTHING to do with the terms that were agreed to, in writing. What they said, including their weak and pathetic statement on having a deal, bears no relation to the truth. Very dishonorable people to deal with. With them, there is no such thing as dealing in good faith. AMAZING! Also, their totally rebuffed Drone attack last night against Indian Ships leaving the Hormuz Strait is TOTALLY UNACCEPTABLE. They better get their act together, and FAST! President DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Iran: Verhandlungstext überwiegend finalisiert
Nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstag ein baldiges Rahmenabkommen mit Iran in Aussicht gestellt hatte, spricht auch die Islamische Republik von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss. Ein entsprechender Text sei überwiegend finalisiert, sagte der iranische Außenamtssprecher Ismail Baghai nach Angaben der staatlichen Agentur Irna in einem TV-Programm.
Zugleich drückte Baghai erneut fehlendes Vertrauen Teherans in Washington aus. Das Problem sei, dass die US-Seite ihre Positionen immer wieder verändere, sagte Baghai demnach weiter. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, das Abkommen sei bisher nicht endgültig bestätigt. Es handle sich um einen 14 Punkte umfassenden Text.
Bei dem jetzt diskutierten Dokument geht es Berichten zufolge zunächst um ein Rahmenabkommen, mit dem die Grundlage für weitere Gespräche zwischen den USA und Iran gelegt werden soll. Mit dem Rahmenabkommen könnte aber bereits etwa die für den Handel wichtige Straße von Hormus wieder vollständig geöffnet werden.
Zugleich drückte Baghai erneut fehlendes Vertrauen Teherans in Washington aus. Das Problem sei, dass die US-Seite ihre Positionen immer wieder verändere, sagte Baghai demnach weiter. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, das Abkommen sei bisher nicht endgültig bestätigt. Es handle sich um einen 14 Punkte umfassenden Text.
Bei dem jetzt diskutierten Dokument geht es Berichten zufolge zunächst um ein Rahmenabkommen, mit dem die Grundlage für weitere Gespräche zwischen den USA und Iran gelegt werden soll. Mit dem Rahmenabkommen könnte aber bereits etwa die für den Handel wichtige Straße von Hormus wieder vollständig geöffnet werden.
Trump kündigt erneut Einigung mit Iran an – Gefechte um die Straße von Hormus
US-Präsident Donald Trump hat einmal mehr eine baldige Einigung mit Iran angekündigt. Im Oval Office sagt er, eine Unterzeichnung könne bereits am Wochenende in Europa stattfinden. Vizepräsident J. D. Vance werde teilnehmen, falls es dazu komme.
Trump erklärt, Irans oberster Führer habe einem Abkommen zugestimmt. Zugleich sagt er, der Pakt sei noch nicht finalisiert. Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldet dagegen, iranische Vertreter hätten den Text eines Abkommens nicht gebilligt. Dass Trump einen unmittelbar bevorstehenden Deal verkündet, sei laut CNN inzwischen exakt 39 Mal passiert.
Weiterhin behaupten beide Seiten, die Schifffahrt in der Straße von Hormus zu kontrollieren. Die iranische Militärführung hatte die Meerenge am Donnerstag für Öltanker und Handelsschiffe geschlossen und mit Beschuss gedroht. Die USA haben das dementiert.
Nun haben iranische Streitkräfte Staatsmedien zufolge einen Öltanker an der Durchfahrt durch die Straße von Hormus gehindert. Das Schiff habe sich nach Warnungen der Marine der Revolutionsgarde an das Durchfahrtsverbot gehalten. Zuvor gemeldete Explosionsgeräusche vor der Küste von Sirik könnten laut der Nachrichtenagentur IRNA mit dem Vorfall zusammenhängen.
Aus Kreisen der US-Regierung klingt das anders: "Der Schiffsverkehr durch die Meerenge läuft weiter", erklärt ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Das US-Militär habe laut Reuters zwei iranische Angriffsdrohnen nahe der Meerenge abgeschossen.
Trump erklärt, Irans oberster Führer habe einem Abkommen zugestimmt. Zugleich sagt er, der Pakt sei noch nicht finalisiert. Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldet dagegen, iranische Vertreter hätten den Text eines Abkommens nicht gebilligt. Dass Trump einen unmittelbar bevorstehenden Deal verkündet, sei laut CNN inzwischen exakt 39 Mal passiert.
Weiterhin behaupten beide Seiten, die Schifffahrt in der Straße von Hormus zu kontrollieren. Die iranische Militärführung hatte die Meerenge am Donnerstag für Öltanker und Handelsschiffe geschlossen und mit Beschuss gedroht. Die USA haben das dementiert.
Nun haben iranische Streitkräfte Staatsmedien zufolge einen Öltanker an der Durchfahrt durch die Straße von Hormus gehindert. Das Schiff habe sich nach Warnungen der Marine der Revolutionsgarde an das Durchfahrtsverbot gehalten. Zuvor gemeldete Explosionsgeräusche vor der Küste von Sirik könnten laut der Nachrichtenagentur IRNA mit dem Vorfall zusammenhängen.
Aus Kreisen der US-Regierung klingt das anders: "Der Schiffsverkehr durch die Meerenge läuft weiter", erklärt ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Das US-Militär habe laut Reuters zwei iranische Angriffsdrohnen nahe der Meerenge abgeschossen.
Trump will Iran heute nun doch nicht angreifen lassen
US-Präsident Donald Trump hat die für diesen Abend angekündigten schweren Angriffe auf Iran abgesagt. Der Republikaner begründete das auf der Plattform „Truth Social“ mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten.
Nach Trumps Darstellung sind Verhandlungen über eine Befriedung des Konflikts einem Durchbruch nahe. Die Gespräche und die endgültigen Punkte seien in ihrer Grundausrichtung und im Detail von allen beteiligten Parteien gebilligt worden, darunter die USA, Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die Türkei, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Ägypten und andere Länder. „Die Seeblockade bleibt bis zum Abschluss dieser Transaktion in vollem Umfang in Kraft – Zeitpunkt und Ort der Unterzeichnung werden in Kürze bekannt gegeben“, schrieb Trump.
Erst Stunden zuvor hatte Trump schwere Angriffe auf Iran für die Nacht angekündigt. Die USA würden das Land „sehr hart“ treffen, schrieb er auf Truth Social. Er drohte Teheran außerdem damit, in nicht allzu ferner Zukunft die für Irans Ölindustrie wichtige Insel Charg sowie andere Öl-Infrastrukturpunkte zu übernehmen. Die USA würden die „vollständige Kontrolle“ über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen.
Nach Trumps Darstellung sind Verhandlungen über eine Befriedung des Konflikts einem Durchbruch nahe. Die Gespräche und die endgültigen Punkte seien in ihrer Grundausrichtung und im Detail von allen beteiligten Parteien gebilligt worden, darunter die USA, Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die Türkei, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Ägypten und andere Länder. „Die Seeblockade bleibt bis zum Abschluss dieser Transaktion in vollem Umfang in Kraft – Zeitpunkt und Ort der Unterzeichnung werden in Kürze bekannt gegeben“, schrieb Trump.
Erst Stunden zuvor hatte Trump schwere Angriffe auf Iran für die Nacht angekündigt. Die USA würden das Land „sehr hart“ treffen, schrieb er auf Truth Social. Er drohte Teheran außerdem damit, in nicht allzu ferner Zukunft die für Irans Ölindustrie wichtige Insel Charg sowie andere Öl-Infrastrukturpunkte zu übernehmen. Die USA würden die „vollständige Kontrolle“ über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
Based on the fact that discussions with the Islamic Republic of Iran have been brought to the highest level of Iranian leadership and approved, I have, as President of the United States of America, cancelled the scheduled strikes and bombings against Iran this evening. Discussions and final points have been, in both concept and great detail, approved by all parties involved, including the United States, Israel, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Turkey, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Egypt, and others. The Naval Blockade will remain in full force and effect until this Transaction is finalized — Time and place of the signing to be announced shortly.DONALD J. TRUMPPRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
truthsocial.com
Trump droht mit „vollständiger Kontrolle“ über Irans Öl
US-Präsident Donald Trump hat mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Charg gedroht. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werde man die Insel und andere Öl-Infrastrukturpunkte übernehmen und die „vollständige Kontrolle“ über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social und kündigte zugleich schwere Angriffe auf Iran für die Nacht an.
Indien: Drei tote Seeleute nach US-Angriff auf Tanker gefunden
Nach dem Beschuss eines Tankers im Golf von Oman durch das US-Militär sind nach Angaben Indiens drei zunächst vermisste indische Besatzungsmitglieder tot aufgefunden worden. Ihre Leichen seien entdeckt und identifiziert worden, schrieb der indische Schifffahrtsminister Sarbananda Sonowal auf der Plattform X.
Das US-Militär hatte nach eigenen Angaben am Mittwoch das unter der Flagge des pazifischen Inselstaats Palau fahrende Schiff „Settebello“ beschossen. Es soll versucht haben, iranisches Öl zu transportieren. Die Besatzung habe sich den Anweisungen der Streitkräfte widersetzt, hieß es.
Nach Angaben des Außenministeriums in Delhi konnten 21 indische Besatzungsmitglieder gerettet werden. Drei weitere galten zunächst als vermisst. Das Ministerium hatte den Angriff verurteilt. Laut Berichten indischer Medien hatte das Außenministerium aus Protest den stellvertretenden Botschafter der USA in Delhi einbestellt.
Das US-Militär hatte nach eigenen Angaben am Mittwoch das unter der Flagge des pazifischen Inselstaats Palau fahrende Schiff „Settebello“ beschossen. Es soll versucht haben, iranisches Öl zu transportieren. Die Besatzung habe sich den Anweisungen der Streitkräfte widersetzt, hieß es.
Nach Angaben des Außenministeriums in Delhi konnten 21 indische Besatzungsmitglieder gerettet werden. Drei weitere galten zunächst als vermisst. Das Ministerium hatte den Angriff verurteilt. Laut Berichten indischer Medien hatte das Außenministerium aus Protest den stellvertretenden Botschafter der USA in Delhi einbestellt.
Laura Otter
Die Lage vor Ort
Iran greift US-Stützpunkte in Golfstaaten an – Trump stellt Iran Ultimatum
Iran hat nach den jüngsten US-Angriffen im Süden des Landes Attacken auf Ziele in Bahrain, Kuwait und Jordanien gemeldet. Nach Angaben der iranischen Streitkräfte wurde in Bahrain das regionale Hauptquartier der US-Marine mit Kamikazedrohnen angegriffen.
Der Angriff zielte demnach auf Patriot-Flugabwehrsysteme. Die Revolutionsgarde erklärt zudem, sie hätte unter anderem zwei US-Luftwaffenstützpunkte in Kuwait und einen in Bahrain attackiert. Kuwait hat seinen Luftraum für zivile Flugzeuge geschlossen. In Bahrain wurde Alarm ausgelöst, die Bevölkerung soll Ruhe bewahren und sichere Orte aufsuchen. Auch haben die iranischen Streitkräfte nach eigenen Angaben einen US-Luftwaffenstützpunkt in Jordanien mit zwölf ballistischen Raketen angegriffen. Ziele auf dem Stützpunkt Al-Asrak seien US-Flugzeuge, wichtige militärische Einrichtungen sowie das Kontrollzentrum gewesen, berichten staatliche iranische Medien und die Nachrichtenagentur Tasnim.
Das US-Militär hat indes seine Angriffswelle in Iran nach eigenen Angaben eingestellt. Das teilte das zuständige Regionalkommando Centcom am frühen Morgen auf X mit. Es seien militärische Aufklärungsanlagen, Kommunikationssysteme und Luftverteidigungsstellungen im ganzen Land attackiert worden. Wie Fox News berichtet, drohte US-Präsident Trump damit, Iran am nächsten Tag erneut anzugreifen, falls dessen Führung kein Abkommen unterzeichne.
Der Angriff zielte demnach auf Patriot-Flugabwehrsysteme. Die Revolutionsgarde erklärt zudem, sie hätte unter anderem zwei US-Luftwaffenstützpunkte in Kuwait und einen in Bahrain attackiert. Kuwait hat seinen Luftraum für zivile Flugzeuge geschlossen. In Bahrain wurde Alarm ausgelöst, die Bevölkerung soll Ruhe bewahren und sichere Orte aufsuchen. Auch haben die iranischen Streitkräfte nach eigenen Angaben einen US-Luftwaffenstützpunkt in Jordanien mit zwölf ballistischen Raketen angegriffen. Ziele auf dem Stützpunkt Al-Asrak seien US-Flugzeuge, wichtige militärische Einrichtungen sowie das Kontrollzentrum gewesen, berichten staatliche iranische Medien und die Nachrichtenagentur Tasnim.
Das US-Militär hat indes seine Angriffswelle in Iran nach eigenen Angaben eingestellt. Das teilte das zuständige Regionalkommando Centcom am frühen Morgen auf X mit. Es seien militärische Aufklärungsanlagen, Kommunikationssysteme und Luftverteidigungsstellungen im ganzen Land attackiert worden. Wie Fox News berichtet, drohte US-Präsident Trump damit, Iran am nächsten Tag erneut anzugreifen, falls dessen Führung kein Abkommen unterzeichne.
Laura Otter
Nach Beschuss aus Iran: Kuwait öffnet Luftraum wieder
Nach erneutem Beschuss aus Iran hat der Golfstaat Kuwait vorerst Entwarnung gegeben. Die zuständige Behörde teilte am Morgen mit, dass die „Umstände, die die zuvor ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich gemacht hatten, nicht mehr bestehen.“ Der reguläre Betrieb werde am Flughafen in Kuwait wieder aufgenommen. Zuvor war der Luftraum gesperrt worden. Gleichzeitig beobachte man neue Entwicklungen und bewerte sie fortlaufend neu.
Zuvor hieß es, die Schließung des Luftraums sei angesichts der „iranischen Aggressionen gegen den Staat Kuwait“ erfolgt. Die Luftabwehr sei im Einsatz gewesen, meldete die Armee auf X.
Zuvor hieß es, die Schließung des Luftraums sei angesichts der „iranischen Aggressionen gegen den Staat Kuwait“ erfolgt. Die Luftabwehr sei im Einsatz gewesen, meldete die Armee auf X.
Neue Eskalation zwischen USA und Iran droht – Explosionen nahe Teheran
Die USA und Iran haben nach einer neuen Welle gegenseitiger Angriffe völlig gegensätzliche Darstellungen zur Lage an der Straße von Hormus verbreitet. Iranische Staatsmedien melden, die strategisch wichtige Meerenge sei gesperrt und US-Schiffe seien attackiert worden. Das US-Militär dementiert beides.
Präsident Trump erklärt zudem, er stehe in direktem Kontakt mit Teheran und wolle die Angriffe bald stoppen, weil Iran ihn darum gebeten habe. Ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter weist das als falsche Behauptung zurück.
Mehrere Explosionen haben in der Nacht das Umland der iranischen Hauptstadt Teheran erschüttert. Der staatliche Rundfunk meldet Detonationen in Karadsch, wenige Kilometer von Teheran entfernt; auch aus Waramin südöstlich der Hauptstadt werden Explosionen gemeldet. Weiter westlich von Karadsch werden demnach Kampfdrohnen gesichtet. Offizielle Angaben zur Ursache gibt es zunächst nicht.
Präsident Trump erklärt zudem, er stehe in direktem Kontakt mit Teheran und wolle die Angriffe bald stoppen, weil Iran ihn darum gebeten habe. Ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter weist das als falsche Behauptung zurück.
Mehrere Explosionen haben in der Nacht das Umland der iranischen Hauptstadt Teheran erschüttert. Der staatliche Rundfunk meldet Detonationen in Karadsch, wenige Kilometer von Teheran entfernt; auch aus Waramin südöstlich der Hauptstadt werden Explosionen gemeldet. Weiter westlich von Karadsch werden demnach Kampfdrohnen gesichtet. Offizielle Angaben zur Ursache gibt es zunächst nicht.
Das US-Militär startet eine Rakete von der USS Michael Murphy. Central Command/Handout via REUTERS
Iran erklärt Straße von Hormus nach Angriffen für komplett gesperrt – USA dementieren
Iran hat die Straße von Hormus nach neuen US-Angriffen eigenen Angaben zufolge für alle Schiffe geschlossen. Das oberste Militärkommando erklärt demnach, die Anordnung gelte auch für Öltanker und Handelsschiffe.
Das US-Militär hatte zuvor nach eigenen Angaben auf Befehl von Präsident Donald Trump neue Angriffe auf mehrere Ziele in Iran begonnen. Das US-Regionalkommando Centcom bezeichnet die Einsätze als „Selbstverteidigungsschläge“ und spricht von einer Reaktion auf die „ungerechtfertigte und anhaltende Aggression Irans“.
Iranische Staatsmedien melden Explosionen an der Südküste, unter anderem nahe Minab und Sirik sowie auf der Insel Gheschm und in Bandar Abbas. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagt, es gehe nicht darum, den Krieg neu zu beginnen, sondern Bedingungen für eine Vereinbarung festzulegen.
Jedes Schiff, das eine Durchfahrt durch die Straße von Hormus versuche, werde beschossen, meldet Reuters unter Berufung auf das iranische Militär. Staatliche iranische Medien berichten zudem von Angriffen auf US-Schiffe nahe der Straße von Hormus mit Raketen und Drohnen.
Iranischen Medien zufolge werden bereits zwei Handelsschiffe getroffen, die das Verbot missachtet haben sollen. Das US-Militär dementiert dies via X und erklärt, Handelsschiffe durchqueren weiterhin die Straße. Zudem seien keine US-Kriegsschiffe in der Straße von Hormus getroffen worden, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) mit. Die Angaben lassen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Das US-Militär hatte zuvor nach eigenen Angaben auf Befehl von Präsident Donald Trump neue Angriffe auf mehrere Ziele in Iran begonnen. Das US-Regionalkommando Centcom bezeichnet die Einsätze als „Selbstverteidigungsschläge“ und spricht von einer Reaktion auf die „ungerechtfertigte und anhaltende Aggression Irans“.
Iranische Staatsmedien melden Explosionen an der Südküste, unter anderem nahe Minab und Sirik sowie auf der Insel Gheschm und in Bandar Abbas. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagt, es gehe nicht darum, den Krieg neu zu beginnen, sondern Bedingungen für eine Vereinbarung festzulegen.
Jedes Schiff, das eine Durchfahrt durch die Straße von Hormus versuche, werde beschossen, meldet Reuters unter Berufung auf das iranische Militär. Staatliche iranische Medien berichten zudem von Angriffen auf US-Schiffe nahe der Straße von Hormus mit Raketen und Drohnen.
Iranischen Medien zufolge werden bereits zwei Handelsschiffe getroffen, die das Verbot missachtet haben sollen. Das US-Militär dementiert dies via X und erklärt, Handelsschiffe durchqueren weiterhin die Straße. Zudem seien keine US-Kriegsschiffe in der Straße von Hormus getroffen worden, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) mit. Die Angaben lassen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Ein Schnellboot der iranischen Revolutionsgarde nähert sich einem Frachtschiff. Meysam Mirzadeh/Tasnim News Agen