USA und Iran nähern sich einem vorläufigen Friedensabkommen zur Wiederöffnung der Straße von Hormus

Die USA und Iran sind offenbar einem vorläufigen Friedensabkommen näher gekommen, das die Wiederöffnung der Straße von Hormus zum Ziel hat und den Krieg beenden soll. Widersprüchliche Aussagen beider Seiten führen jedoch weiterhin zu Unsicherheit.



Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter erklärte gegenüber Reportern, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abkommen unterzeichnet werde, liege bei 80 oder 85 Prozent, er fügte jedoch hinzu, dass einige iranische Hardliner weiterhin jeden Durchbruch verhindern wollten. Diese internen Meinungsverschiedenheiten würden derzeit ausgeräumt.



„Das Islamabad-Memorandum war noch nie so nah“, schrieb der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf X. Er versprach, dass „alle Details zu gegebener Zeit der Öffentlichkeit mitgeteilt werden.“ US-Präsident Donald Trump teilte Araghtschis Erklärung auf Truth Social. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif erklärte in einem Beitrag auf X, dass „ein endgültiger, vereinbarter Text des Friedensabkommens vorliegt“ und dass sein Land als Vermittler mit beiden Seiten zusammenarbeite, „um die nächsten Schritte festzulegen“.



Doch trotz aller Fortschritte herrschte wenig Klarheit darüber, was der Text der sogenannten Absichtserklärung enthalten wird, da die Konfliktparteien widersprüchliche Angaben machten. Und während die USA andeuteten, die Vereinbarung sei im Wesentlichen unter Dach und Fach, erklärte Iran, man müsse noch eine endgültige Entscheidung treffen. Diese Diskrepanz lässt Zweifel daran aufkommen, wie schnell der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder annähernd den Stand vor dem Krieg erreichen kann.



Eine mit den Beratungen vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge, die Absichtserklärung werde in bestimmten Bereichen Interpretationsspielraum lassen, darunter auch die Frage, was die Wiederöffnung der Meerenge in der Praxis bedeuten würde. Während Trump erklärte, Schiffe würden freie Durchfahrt haben, deuteten iranische Medien an, Teheran werde weiterhin ein gewisses Maß an Kontrolle behalten.