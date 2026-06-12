Iran erklärt Straße von Hormus nach Angriffen für komplett gesperrt – USA dementieren

Iran hat die Straße von Hormus nach neuen US-Angriffen eigenen Angaben zufolge für alle Schiffe geschlossen. Das oberste Militärkommando erklärt demnach, die Anordnung gelte auch für Öltanker und Handelsschiffe.



Das US-Militär hatte zuvor nach eigenen Angaben auf Befehl von Präsident Donald Trump neue Angriffe auf mehrere Ziele in Iran begonnen. Das US-Regionalkommando Centcom bezeichnet die Einsätze als „Selbstverteidigungsschläge“ und spricht von einer Reaktion auf die „ungerechtfertigte und anhaltende Aggression Irans“.



Iranische Staatsmedien melden Explosionen an der Südküste, unter anderem nahe Minab und Sirik sowie auf der Insel Gheschm und in Bandar Abbas. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagt, es gehe nicht darum, den Krieg neu zu beginnen, sondern Bedingungen für eine Vereinbarung festzulegen.



Jedes Schiff, das eine Durchfahrt durch die Straße von Hormus versuche, werde beschossen, meldet Reuters unter Berufung auf das iranische Militär. Staatliche iranische Medien berichten zudem von Angriffen auf US-Schiffe nahe der Straße von Hormus mit Raketen und Drohnen.



Iranischen Medien zufolge werden bereits zwei Handelsschiffe getroffen, die das Verbot missachtet haben sollen. Das US-Militär dementiert dies via X und erklärt, Handelsschiffe durchqueren weiterhin die Straße. Zudem seien ⁠keine US-Kriegsschiffe in der Straße von Hormus getroffen worden, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) mit. Die Angaben lassen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.