Was ist mit den Kriegszielen der USA und Israels?

Iran und die USA stehen angeblich kurz vor einer Einigung auf ein Abkommen. Dreieinhalb Monate nach Kriegsbeginn könnten die Kämpfe damit eingestellt und die Straße von Hormus freigegeben werden. Aber haben die USA und Israel, die den Krieg am 28. Februar begonnen haben, ihre Ziele erreicht?



Erklärtes Kriegsziel war es, Iran davon abzuhalten, Atombomben zu entwickeln. Mit einem Deal könnten die Vereinigten Staaten das hoch angereicherte Uran erhalten. Es solle in Iran unschädlich gemacht und anschließend aus dem Land gebracht werden, erklärte ein US-Beamter. Eine Befürchtung in Israel ist einem Bericht des Portals „Axios“ zufolge allerdings, dass Iran nach Unterzeichnung eines Rahmenabkommens und der Beendigung des Krieges die Verhandlungen einfach in die Länge ziehen könnte, ohne wirkliche Zugeständnisse in der Atomfrage zu machen.



Israels Regierung ist zudem weiterhin sehr interessiert daran, die iranische Führung zu stürzen. In Israel heißt es, für Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sei ein Machtwechsel in Teheran weitaus wichtiger als für die US-Regierung. Bei ihren Angriffen hatten beide Länder zwar zahlreiche hochrangige Politiker und Militärvertreter getötet, allen voran den obersten iranischen Führer, Ayatollah Ali Chamenei. Doch das System besteht weiter und der Machtapparat scheint momentan gefestigt zu sein.



US-Präsident Donald Trump hatte sich im Laufe des Krieges unterschiedlich zu seinen Zielen geäußert. Zu Beginn sprach auch er sich für einen Regimewechsel aus und versuchte zeitweise, die iranische Bevölkerung zu ermutigen, sich ihrer Regierung zu entledigen. Später äußerte er sich dann nicht mehr dazu. Trump wurde daraufhin vorgeworfen, Gegner des Machtapparats nach vollmundigen Ankündigungen im Stich gelassen zu haben. Für den US-Präsidenten kommt es inzwischen hauptsächlich darauf an, irgendwie aus diesem Krieg herauszukommen, um seine unter deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten leidende Wählerschaft nicht noch weiter zu verprellen.