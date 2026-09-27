Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump erwartet kommende Woche weitere Gespräche mit Teheran
Iran pocht auf Diplomatie
Trump lehnt Angebot zur Öffnung der Straße von Hormus ab
Iran legt Plan zur Öffnung der Straße von Hormus vor – Trump lehnt offenbar ab
Saudi-Arabien: Militärkoalition fängt zwei auf Riad gerichtete Drohnen ab
Trump erwartet kommende Woche weitere Gespräche mit Teheran
US-Präsident Donald Trump rechnet nach eigenen Angaben mit weiteren Verhandlungen mit Iran. „Sie wollen ein Abkommen schließen, aber es ist nicht das Abkommen, das ich schließen möchte“, zitierte ihn das Nachrichtenportal Axios aus einem Telefongespräch. Es sei das, worauf man sich vielleicht vor einem Jahr geeinigt hätte. Iran habe den Bogen überspannt, sagte Trump demnach mit Blick auf den jüngsten Vorschlag Irans, den der US-Präsident bereits zuvor abgelehnt hatte.
Nach Angaben von Axios erwartet Trump die neuen Gespräche für kommende Woche. Zwei regionale Quellen bestätigten dem US-Medium diese Pläne demnach. Sie rechneten bereits ab Montag mit einer weiteren Runde indirekter Gespräche zwischen den USA und Iran, berichtete „Axios“.
Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran waren vor ein paar Tagen am Rande der UN-Generalversammlung in New York erstmals seit Monaten wieder zu Verhandlungen zusammengekommen. Nach Angaben von Trumps Unterhändler Steve Witkoff, der für die US-Seite an den Verhandlungen teilnahm, fand die Gesprächsrunde über Vermittler statt.
Kurz darauf wurde ein neuer iranischer Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus bekannt, den Trump allerdings am Samstag ablehnte. Das Angebot sei nicht annehmbar gewesen, sagte der US-Präsident. Laut dem US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, knüpfte Iran den Vorschlag aus US-Sicht an zu viele Vorbedingungen wie die Aufhebung weitreichender Sanktionen.
Nach Angaben von Axios erwartet Trump die neuen Gespräche für kommende Woche. Zwei regionale Quellen bestätigten dem US-Medium diese Pläne demnach. Sie rechneten bereits ab Montag mit einer weiteren Runde indirekter Gespräche zwischen den USA und Iran, berichtete „Axios“.
Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran waren vor ein paar Tagen am Rande der UN-Generalversammlung in New York erstmals seit Monaten wieder zu Verhandlungen zusammengekommen. Nach Angaben von Trumps Unterhändler Steve Witkoff, der für die US-Seite an den Verhandlungen teilnahm, fand die Gesprächsrunde über Vermittler statt.
Kurz darauf wurde ein neuer iranischer Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus bekannt, den Trump allerdings am Samstag ablehnte. Das Angebot sei nicht annehmbar gewesen, sagte der US-Präsident. Laut dem US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, knüpfte Iran den Vorschlag aus US-Sicht an zu viele Vorbedingungen wie die Aufhebung weitreichender Sanktionen.
Huthi: Sieben Tote bei Angriff auf Markt in Jemen
Bei einem Angriff auf einen Markt an einer Kreuzung in der jemenitischen Provinz Tais sind nach Angaben des von den Huthi-Rebellen geführten Gesundheitsministeriums sieben Menschen getötet und 40 verletzt worden. Unter den Opfern seien auch Kinder. Die international anerkannte Regierung Jemens teilte mit, ihre Streitkräfte hätten ein Huthi-Militärlager und Fahrzeuge an der Kreuzung angegriffen. Drei Militärinsider der Regierung sagten der Nachrichtenagentur Reuters, die Huthi-Miliz habe kürzlich ein Lager in der Nähe des Marktes errichtet.
Iran wappnet sich für möglichen neuen Angriff der USA
Iran wappnet sich nach eigenen Angaben für einen möglichen neuen Angriff der USA und droht mit Vergeltung. Die USA könnten aufgrund ihrer schwierigen Lage in der Region einen erneuten Angriff auf Iran starten, sagte der Sprecher der iranischen Armee, Mohammad Akraminia, am Sonntag laut staatlichen Medien. Er fügte hinzu, sein Land sei bereit für eine Konfrontation. Iran könne den USA größeren Schaden zufügen.
Luzia Geier
Iran pocht auf Diplomatie
Iran hat im Konflikt mit den USA und Israel auf eine diplomatische Lösung gedrungen, nachdem US-Präsident Donald Trump einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus zurückgewiesen hatte. „Unsere Bedingungen sind klar, und jeder Schritt zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus setzt die Erfüllung dieser Bedingungen voraus“, schrieb der iranische Außenminister Abbas Araghtschi in den sozialen Medien. „Nur eine Verhandlungslösung kann sie aus dieser Sackgasse herausholen.“
Trump hatte am Samstag gesagt, er lehne den Plan ab. „Sie wollen ein Abkommen schließen, um die Straße von Hormus sofort zu öffnen, weil sie eine schwere Niederlage erleiden“, sagte er. Araghtschi erklärte jedoch, die Vermittler hätten eine offizielle Ablehnung des Plans durch die USA noch nicht übermittelt.
Der Konflikt Irans mit den USA und Israel hatte am 28. Februar begonnen. Er hat den Ölfluss durch die für die Weltwirtschaft wichtige Schifffahrtsroute empfindlich gestört. Iran hatte vergangene Woche bei der UN-Generalversammlung einen Friedensplan vorgeschlagen. Dieser sieht eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus und eine siebentägige Kampfpause vor. Die USA haben eine Wirtschaftsblockade gegen Iran verhängt, um Teheran unter Druck zu setzen. Iran und seine Verbündeten verübten ihrerseits Angriffe in der gesamten Region.
Trump hatte am Samstag gesagt, er lehne den Plan ab. „Sie wollen ein Abkommen schließen, um die Straße von Hormus sofort zu öffnen, weil sie eine schwere Niederlage erleiden“, sagte er. Araghtschi erklärte jedoch, die Vermittler hätten eine offizielle Ablehnung des Plans durch die USA noch nicht übermittelt.
Der Konflikt Irans mit den USA und Israel hatte am 28. Februar begonnen. Er hat den Ölfluss durch die für die Weltwirtschaft wichtige Schifffahrtsroute empfindlich gestört. Iran hatte vergangene Woche bei der UN-Generalversammlung einen Friedensplan vorgeschlagen. Dieser sieht eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus und eine siebentägige Kampfpause vor. Die USA haben eine Wirtschaftsblockade gegen Iran verhängt, um Teheran unter Druck zu setzen. Iran und seine Verbündeten verübten ihrerseits Angriffe in der gesamten Region.
Luzia Geier
„Nicht autorisierte“ Routen: Iran warnt Schiffe vor Konsequenzen
Die von Iran zur Verwaltung der Straße von Hormus eingerichtete Behörde PGSA hat Schiffe vor Konsequenzen gewarnt, wenn sie „nicht autorisierte“ Routen in der Region befahren. „Dieses Vorgehen birgt nicht nur das Risiko finanzieller und menschlicher Verluste für das Schiff, die Reederei, den Kapitän und die Besatzung, sondern schränkt auch die künftige Durchfahrt des Schiffes durch die Straße von Hormus erheblich ein“, teilte die PGSA auf der Plattform X mit. Schiffseigner müssten mit Blick auf solche rechtswidrigen Handlungen die gebotene Sorgfalt walten lassen. Im Falle von Verstößen durch Charterer müssten alle Schiffe der betroffenen Unternehmen künftig mit Einschränkungen rechnen.
Trump lehnt Angebot zur Öffnung der Straße von Hormus ab
US-Präsident Donald Trump hat das Angebot Irans abgelehnt, die Straße von Hormus zu öffnen. Das Angebot sei nicht annehmbar gewesen, sagte Trump vor Journalisten am Weißen Haus. Er verwies darauf, dass die US-Seeblockade den Iran unter wirtschaftlichen Druck setze, weil kein Geld aus Energieexporten mehr reinkomme.
Irans Außenminister Abbas Araghtschi hatte gesagt, Teheran habe Washington über Katar einen "Sieben-Tage-Plan" übermittelt. Araghtschi zufolge war Teil des Vorschlags, dass die USA zunächst bestimmte Anforderungen erfüllen. Dem Wall Street Journal zufolge gehörte dazu, dass die USA ihre Seeblockade aufheben.
Iran hatte nach den ersten US-Angriffen im Februar den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus blockiert, über die ein großer Teil der Lieferungen von Öl und Gas aus der Region läuft. Die USA reagierten auf die Sperrung der Straße von Hormus durch Iran mit einer eigenen Blockade iranischer Seehäfen, um das Land wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Trump zufolge kommen derweil mehr Tanker durch die Straße von Hormus. Vergangene Nacht seien es 29 Schiffe gewesen.
Irans Außenminister Abbas Araghtschi hatte gesagt, Teheran habe Washington über Katar einen "Sieben-Tage-Plan" übermittelt. Araghtschi zufolge war Teil des Vorschlags, dass die USA zunächst bestimmte Anforderungen erfüllen. Dem Wall Street Journal zufolge gehörte dazu, dass die USA ihre Seeblockade aufheben.
Iran hatte nach den ersten US-Angriffen im Februar den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus blockiert, über die ein großer Teil der Lieferungen von Öl und Gas aus der Region läuft. Die USA reagierten auf die Sperrung der Straße von Hormus durch Iran mit einer eigenen Blockade iranischer Seehäfen, um das Land wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Trump zufolge kommen derweil mehr Tanker durch die Straße von Hormus. Vergangene Nacht seien es 29 Schiffe gewesen.
Luzia Geier
Iran legt Plan zur Öffnung der Straße von Hormus vor – Trump lehnt offenbar ab
Iran hat den USA nach eigenen Angaben einen „konkreten“ Sieben-Tage-Plan zur Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus vorgelegt. Nun liege die Entscheidung bei den USA, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi vor Journalisten bei den Vereinten Nationen in New York. Die Schritte, die die USA gehen müssten, seien nicht neu. „Sie sind alle bereits in der Absichtserklärung enthalten“, sagte er und bezog sich dabei auf die Absichtserklärung, die Iran und die USA im Juni vereinbart hatten.
Das Wall Street Journal berichtete allerdings unter Berufung auf US-Regierungskreise, Trump lehne den Plan der Iraner ab. Der Präsident habe seinen Beratern gesagt, er gehe davon aus, die Luftangriffe auf Ziele in Iran nach den US-Parlamentswahlen Anfang November wieder aufzunehmen, hieß es weiter. Zudem veröffentlichte Trump auf seiner Plattform Truth Social eine Kartengrafik, auf der die Straße von Hormus eingekreist ist. Darunter steht: Trump-Meerenge.
Ein US-Regierungsvertreter hatte die indirekten Gespräche zuvor noch als „positiv und konstruktiv“ bezeichnet. Im Gegenzug für eine Waffenruhe an allen Fronten forderte Iran nach den Worten von Araghtschi die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen, die Freigabe eingefrorener Gelder sowie ein Ende der Ölsanktionen.
Sollte die US-Regierung doch zustimmen, könnten laut Araghtschi umfassendere Gespräche beginnen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sagte allerdings ein Insider, dass Teheran beim eigenen Atomprogramm keine Kompromisse eingehen und auf der Urananreicherung im Land beharren werde. Unterdessen schaltete sich auch China in den Konflikt ein: Präsident Xi Jinping drängte Trump zur Rückkehr zu der im Juni vereinbarten Absichtserklärung, woraufhin Trump Peking davor warnte, Teheran zu unterstützen.
Das Wall Street Journal berichtete allerdings unter Berufung auf US-Regierungskreise, Trump lehne den Plan der Iraner ab. Der Präsident habe seinen Beratern gesagt, er gehe davon aus, die Luftangriffe auf Ziele in Iran nach den US-Parlamentswahlen Anfang November wieder aufzunehmen, hieß es weiter. Zudem veröffentlichte Trump auf seiner Plattform Truth Social eine Kartengrafik, auf der die Straße von Hormus eingekreist ist. Darunter steht: Trump-Meerenge.
Ein US-Regierungsvertreter hatte die indirekten Gespräche zuvor noch als „positiv und konstruktiv“ bezeichnet. Im Gegenzug für eine Waffenruhe an allen Fronten forderte Iran nach den Worten von Araghtschi die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen, die Freigabe eingefrorener Gelder sowie ein Ende der Ölsanktionen.
Sollte die US-Regierung doch zustimmen, könnten laut Araghtschi umfassendere Gespräche beginnen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sagte allerdings ein Insider, dass Teheran beim eigenen Atomprogramm keine Kompromisse eingehen und auf der Urananreicherung im Land beharren werde. Unterdessen schaltete sich auch China in den Konflikt ein: Präsident Xi Jinping drängte Trump zur Rückkehr zu der im Juni vereinbarten Absichtserklärung, woraufhin Trump Peking davor warnte, Teheran zu unterstützen.
Luzia Geier
UN-Sicherheitsrat verurteilt Huthi-Angriffe gegen Saudi-Arabien
Der UN-Sicherheitsrat hat sich deutlich gegen die Angriffe der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien positioniert. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen verurteile das Vorgehen einstimmig auf „das Schärfste“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der 15 Staaten, die der französische UN-Botschafter Jérôme Bonnafont in New York vortrug. Bei den Angriffen seien auch Zivilisten verletzt worden.
In Jemen ist der seit mehr als zehn Jahren andauernde Bürgerkrieg seit einigen Wochen neu aufgeflammt. Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz nahm dabei innerhalb kurzer Zeit große Gebiete an der Westküste zum Roten Meer und an der Meerenge Bab al-Mandab ein. Seitdem liefern sich Regierungstruppen und verbündete Milizen, die von Saudi-Arabien unterstützt werden, wieder schwere Gefechte in mehreren Landesteilen. Auch Saudi-Arabien gerät wieder unter Beschuss durch die Huthi.
In Jemen ist der seit mehr als zehn Jahren andauernde Bürgerkrieg seit einigen Wochen neu aufgeflammt. Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz nahm dabei innerhalb kurzer Zeit große Gebiete an der Westküste zum Roten Meer und an der Meerenge Bab al-Mandab ein. Seitdem liefern sich Regierungstruppen und verbündete Milizen, die von Saudi-Arabien unterstützt werden, wieder schwere Gefechte in mehreren Landesteilen. Auch Saudi-Arabien gerät wieder unter Beschuss durch die Huthi.
Luzia Geier
Saudi-Arabien: Militärkoalition fängt zwei auf Riad gerichtete Drohnen ab
Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben zwei auf die Hauptstadt Riad gerichtete Drohnen der jemenitischen Huthi-Miliz abgefangen. Auf der Plattform X teilte das Bündnis mit, es überwache weitere Bedrohungen durch Raketen und Drohnen. Der saudische Zivilschutz gab in der Nacht zunächst Warnungen für die Städte Chamis Muschait und Abha heraus, nicht jedoch für Riad.
Der Angriff dürfte auch symbolische Bedeutung haben: Die mit Iran verbündete schiitische Miliz signalisiert damit erneut, dass sie auch das Machtzentrum des sunnitischen Königreichs attackieren kann. Riad liegt Luftlinie rund 850 Kilometer von der Grenze zu den Huthi-Gebieten im Westen Jemens entfernt. Erst am Donnerstag hatte das Militär nach eigenen Angaben sechs ballistische Raketen der Huthi abgefangen. Vor rund zehn Tagen hatte das saudische Militärbündnis auch einen Drohnenangriff der Huthi auf die für Muslime heilige Stadt Mekka gemeldet. Ein Huthi-Vertreter wies diesen Vorwurf zurück.
Der Angriff dürfte auch symbolische Bedeutung haben: Die mit Iran verbündete schiitische Miliz signalisiert damit erneut, dass sie auch das Machtzentrum des sunnitischen Königreichs attackieren kann. Riad liegt Luftlinie rund 850 Kilometer von der Grenze zu den Huthi-Gebieten im Westen Jemens entfernt. Erst am Donnerstag hatte das Militär nach eigenen Angaben sechs ballistische Raketen der Huthi abgefangen. Vor rund zehn Tagen hatte das saudische Militärbündnis auch einen Drohnenangriff der Huthi auf die für Muslime heilige Stadt Mekka gemeldet. Ein Huthi-Vertreter wies diesen Vorwurf zurück.
Berichte: Iran legt Sieben-Tage-Plan zur Beendigung des Krieges vor
Iran hat den USA nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vorgelegt. Über Vermittler sei der US-Regierung ein Plan vorgelegt worden, wonach die Straße von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden könne, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi laut der New York Times und der Financial Times am Rande der UN-Generalversammlung in New York vor Journalisten.
Der Plan könne sofort nach Zustimmung Washingtons umgesetzt werden, sagte Araghtschi. Auf welche Bedingungen er sich bei seinen Äußerungen bezogen haben soll, blieb offen. Araghtschi verwies aber angeblich auf das bereits im Juni vereinbarte Rahmenabkommen, das eigentlich auf die Öffnung der Meerenge hinwirken sollte. Angesichts fortdauernder Spannungen fiel die Vereinbarung aber schnell in sich zusammen.
Wie aus Kreisen der Verhandlungspartner am Donnerstag (Ortszeit) verlautete, könnte eine Vereinbarung vorsehen, dass Teheran die Straße von Hormus wieder öffnet und Washington im Gegenzug die Wirtschaftsblockade gegen Iran aufhebt. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters.
In der Vergangenheit hatte die Führung in Teheran unter anderem verlangt, dass die USA eingefrorene iranische Vermögenswerte freigeben, den Krieg an allen Fronten beenden und ihre Blockade iranischer Häfen und Schiffe aufheben. Zudem forderte die Islamische Republik, dass sich Washington nicht in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischt.
Auf Nachfrage zu dem angeblichen Verhandlungsangebot der Iraner hieß es aus dem Weißen Haus bloß: „Wir führen über die Vermittler positive und konstruktive Gespräche.“
Der Plan könne sofort nach Zustimmung Washingtons umgesetzt werden, sagte Araghtschi. Auf welche Bedingungen er sich bei seinen Äußerungen bezogen haben soll, blieb offen. Araghtschi verwies aber angeblich auf das bereits im Juni vereinbarte Rahmenabkommen, das eigentlich auf die Öffnung der Meerenge hinwirken sollte. Angesichts fortdauernder Spannungen fiel die Vereinbarung aber schnell in sich zusammen.
Wie aus Kreisen der Verhandlungspartner am Donnerstag (Ortszeit) verlautete, könnte eine Vereinbarung vorsehen, dass Teheran die Straße von Hormus wieder öffnet und Washington im Gegenzug die Wirtschaftsblockade gegen Iran aufhebt. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters.
In der Vergangenheit hatte die Führung in Teheran unter anderem verlangt, dass die USA eingefrorene iranische Vermögenswerte freigeben, den Krieg an allen Fronten beenden und ihre Blockade iranischer Häfen und Schiffe aufheben. Zudem forderte die Islamische Republik, dass sich Washington nicht in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischt.
Auf Nachfrage zu dem angeblichen Verhandlungsangebot der Iraner hieß es aus dem Weißen Haus bloß: „Wir führen über die Vermittler positive und konstruktive Gespräche.“
Ulrike Putz
Frankreichs Militär will Ölhafen in Saudi-Arabien schützen
Um die Versorgung des Weltmarktes mit Öl aus Saudi-Arabien zu unterstützen, wird Frankreichs Militär ein wichtiges Ölterminal des Königreichs am Roten Meer schützen. Dafür würden Soldaten, Radarsysteme und Systeme zur Verteidigung in die Hafenstadt Yanbu geschickt, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron den Sendern TF1 und France 2. Die Gespräche dazu mit Saudi-Arabien seien heute abgeschlossen worden, sagte er in dem am Donnerstagabend veröffentlichten Interview.
Saudi-Arabien war vor dem Iran-Krieg hinter den USA der zweitgrößte Ölproduzent und wichtigste Exporteur des Rohstoffs, der für die Weltwirtschaft von zentraler Bedeutung ist. Die wichtige Ost-West-Pipeline bringt unter Umgehung der faktisch blockierten Straße von Hormus große Mengen Öl von der Ostküste des Landes am Persischen Golf zur Verschiffung nach Yanbu am westlich gelegenen Roten Meer.
Saudi-Arabien war vor dem Iran-Krieg hinter den USA der zweitgrößte Ölproduzent und wichtigste Exporteur des Rohstoffs, der für die Weltwirtschaft von zentraler Bedeutung ist. Die wichtige Ost-West-Pipeline bringt unter Umgehung der faktisch blockierten Straße von Hormus große Mengen Öl von der Ostküste des Landes am Persischen Golf zur Verschiffung nach Yanbu am westlich gelegenen Roten Meer.
Ulrike Putz
Saudi-Arabien, Türkei und Pakistan planen Krisentreffen nach Huthi-Angriffen
Nach Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien planen die Türkei, Pakistan und Saudi-Arabien selbst ein Dringlichkeitstreffen ihrer Generalstabschefs. Dabei solle über Möglichkeiten zur Unterstützung der Regierung in Riad im Rahmen eines gemeinsamen Verteidigungsabkommens beraten werden, teilte das saudische Außenministerium mit. Zudem bekräftigen die drei Staaten dem Ministerium zufolge das Recht Saudi-Arabiens, nach der UN-Charta Maßnahmen zur Selbstverteidigung zu ergreifen.
Ulrike Putz
Peseschkian: Iran ist zur Herausgabe hochangereicherten Urans bereit
Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat seine grundsätzliche Bereitschaft zur Herausgabe des hochangereicherten Urans im Besitz seines Landes erklärt. Auf die Frage, ob Iran dazu bereit sei, sagte er dem US-Sender Fox News: „Ja, im Rahmen des Völkerrechts, auf der Grundlage des Atomwaffensperrvertrags, werden wir uns an alles halten, wozu wir verpflichtet sind.“ Der Atomwaffensperrvertrag verbietet die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen.
Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) verfügt Iran über etwa 440 Kilogramm Uran mit einem Reinheitsgrad von etwa 60 Prozent. Laut IAEA würde die Menge für mehrere Atomwaffen ausreichen, wenn der Reinheitsgrad noch etwas weiter erhöht würde. Die Inspektoren der IAEA haben derzeit keinen Zugang zu den mehr als 20 bekannten Standorten des iranischen Atomprogramms.
Der Frage, warum Iran überhaupt über hochangereichertes Uran verfüge, wich Peseschkian aus. „Wir hatten Verhandlungen geführt und waren bereit, das Material in großem Umfang zu verdünnen“, sagte er. Dann hätten die USA Iran angegriffen. Peseschkian reagierte zudem mit einer Spitze gegen US-Präsident Donald Trump auf Fragen nach dem Uran – es sei doch laut der US-Regierung vollständig zerstört worden, sagte er.
Wie mit dem Material verfahren werden soll, wollten die USA und Iran laut dem vereinbarten Rahmenabkommen eigentlich in weiteren Verhandlungen klären. Doch die Vereinbarung lief ohne Verlängerung aus.
Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) verfügt Iran über etwa 440 Kilogramm Uran mit einem Reinheitsgrad von etwa 60 Prozent. Laut IAEA würde die Menge für mehrere Atomwaffen ausreichen, wenn der Reinheitsgrad noch etwas weiter erhöht würde. Die Inspektoren der IAEA haben derzeit keinen Zugang zu den mehr als 20 bekannten Standorten des iranischen Atomprogramms.
Der Frage, warum Iran überhaupt über hochangereichertes Uran verfüge, wich Peseschkian aus. „Wir hatten Verhandlungen geführt und waren bereit, das Material in großem Umfang zu verdünnen“, sagte er. Dann hätten die USA Iran angegriffen. Peseschkian reagierte zudem mit einer Spitze gegen US-Präsident Donald Trump auf Fragen nach dem Uran – es sei doch laut der US-Regierung vollständig zerstört worden, sagte er.
Wie mit dem Material verfahren werden soll, wollten die USA und Iran laut dem vereinbarten Rahmenabkommen eigentlich in weiteren Verhandlungen klären. Doch die Vereinbarung lief ohne Verlängerung aus.
Ulrike Putz
Iranischer Präsident: USA müssen über Kriegsende entscheiden
Die USA müssen dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian zufolge über ein Ende des Krieges mit Iran entscheiden. Er sagte in einem Interview des US-Fernsehsenders Fox News auf die Frage nach einem möglichen Kriegsende noch in diesem Jahr: „Es ist Amerika, das entscheiden muss, ob es dies beenden will oder nicht.“
Ulrike Putz
Jemens Regierung fordert internationale Hilfe gegen Huthi
Die Regierung Jemens ruft die Weltgemeinschaft zu stärkerer Unterstützung im Kampf gegen die Huthi-Miliz auf. Jemen sei in der Lage, die von der Miliz ausgehende Bedrohung zu beenden und seine Häfen und Hoheitsgewässer zu schützen, sagte Abdullah al-Alimi von Jemens Präsidialrat, der die international anerkannte Regierung in Jemen anführt, bei der UN-Generaldebatte in New York.
Dafür müsse die internationale Gemeinschaft jedoch ihre Verantwortung wahrnehmen, den Zufluss von Waffen und Technologien an die Huthi stoppen und die Sicherheitskräfte sowie die Wirtschaft des Landes stärken. Jemen verlange nicht, dass andere seinen Kampf führten, sagte al-Alimi. Eine dauerhafte Sicherheit der wichtigen Schifffahrtswege im Roten Meer und an der Meerenge Bab al-Mandab sei ohne die Wiederherstellung staatlicher Kontrolle in Jemen nicht möglich.
Dafür müsse die internationale Gemeinschaft jedoch ihre Verantwortung wahrnehmen, den Zufluss von Waffen und Technologien an die Huthi stoppen und die Sicherheitskräfte sowie die Wirtschaft des Landes stärken. Jemen verlange nicht, dass andere seinen Kampf führten, sagte al-Alimi. Eine dauerhafte Sicherheit der wichtigen Schifffahrtswege im Roten Meer und an der Meerenge Bab al-Mandab sei ohne die Wiederherstellung staatlicher Kontrolle in Jemen nicht möglich.