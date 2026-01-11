Iranisches Regime geht brutal gegen Demonstranten vor. Viele Menschen sollen während der zahlreichen Proteste in iranischen Städten getötet worden sein, die BBC berichtet von überfüllten Krankenhäusern. Das Internet ist im ganzen Land abgeschaltet. US-Präsident Trump lässt sich offenbar über Angriffsoptionen unterrichten. Zum Artikel

Minneapolis: Videos widersprechen Darstellung der Regierung. Ein Beamter der US-Einwanderungsbehörde ICE hatte am Mittwoch eine unbewaffnete Frau in ihrem Auto erschossen. Aufnahmen legen nahe, dass sie, anders als von der Regierung behauptet, keine Gefahr für die ICE-Einsatztruppe darstellte. Die Demonstrationen in Minneapolis und anderen US-Städten gehen weiter. Zum Artikel

Heikle Debatte um möglichen Atomschutz für Deutschland. Sollten die USA sich Grönland tatsächlich einverleiben, könnte diese Aktion, je nach Eskalationsentwicklung, das Ende der Nato und des nuklearen Schutzschirms für Deutschland bedeuten. CDU-Außenpolitiker Kiesewetter sieht die Notwendigkeit, sich mit der Frage einer deutschen Atombombe zu beschäftigen. SPD-Außenpolitiker Mützenich spricht sich dagegen aus. Zum Artikel

Kurdische Kämpfer sollen Aleppo verlassen haben. In der syrischen Millionenstadt war es zu den schwersten Kämpfen seit dem Ende des Bürgerkriegs gekommen. Berichten zufolge soll es nun einen neuen Waffenstillstand geben. Zum Artikel

EXKLUSIV Bayerische Versorgungskammer verzockt 690 Millionen Euro. Eine der größten deutschen Pensionskassen hat 1,6 Milliarden Euro in riskante Immobilienprojekte investiert und sich damit verhoben. Nun drohen kritische Fragen von prominenter Seite. Zwei bekannte Anwälte haben eine „Interessengemeinschaft Versorgungswerke“ gegründet. Sie soll weitere Auskünfte erfragen, um die BVK im Zweifel auch auf Schadenersatz zu verklagen. Zum Artikel

