Netanjahu: Israel verstärkt Angriffe auf Hisbollah

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat ​eine Ausweitung der Angriffe auf die Hisbollah-Miliz in Libanon angekündigt. "Wir befinden uns im Krieg mit der Hisbollah, und wir werden unsere Angriffe verstärken", sagte er in einer Videobotschaft. Anschließend teilten die israelischen Streitkräfte ​mit, sie griffen Ziele der Miliz in der Bekaa-Ebene im Osten Libanons an. Aus Sorge ⁠vor einer israelischen Offensive flohen libanesischen Sicherheitskreisen zufolge zahlreiche Menschen aus den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut. Israel betrachtet diese Gebiete als Hochburg der Hisbollah. Die ​Eskalation ​droht auch die Verhandlungen zwischen den USA und ‌Iran über ein Ende ihres Krieges zu belasten.



Israel ‌und die von Iran unterstützte Miliz liefern sich trotz einer am 16. April vereinbarten Waffenruhe weiterhin Gefechte. Die israelische Armee ist in Südlibanon ​stationiert und zerstört dort ​nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah. Diese ​greift israelische Truppen und Städte im Norden Israels verstärkt mit Sprengstoffdrohnen an. Seit Beginn der Feuerpause wurden dabei Armeeangaben zufolge mindestens elf Soldaten getötet. in Libanon starben in diesem ‌Zeitraum nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mindestens 608 Menschen.



Netanjahu steht innenpolitisch unter Druck. Die rechtsextremen Minister Bezalel Smotrich und ‌Itamar Ben Gvir forderten am ‌Montag als Reaktion auf die Drohnenangriffe eine Wiederaufnahme der Bombardierungen ​Beiruts. Für jede Drohne müssten zehn Gebäude in der libanesischen Hauptstadt fallen, erklärte Finanzminister Smotrich.



Iran ​macht einen Stopp der israelischen Angriffe in Libanon zur Bedingung für ‌ein Abkommen zur Beendigung Krieges mit den USA, der auch von Israel geführt wird. Ein US-Regierungsvertreter warf der Hisbollah vor, Aufforderungen zur Einstellung des Beschusses auf Israel ignoriert zu haben. Die Miliz versuche, die von den USA vermittelten Gespräche zwischen Israel und Libanon ⁠zu torpedieren. Von Israel könne nicht erwartet werden, Angriffe ‌auf seine ‌Streitkräfte und Zivilisten passiv hinzunehmen.