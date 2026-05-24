Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Medienberichte: USA und Iran stehen kurz vor einem Abkommen
Auch Trump spricht von Annäherung mit Iran
Iran: Gesprächsbereit, aber mit „äußerster Vorsicht“ gegenüber USA
USA und Iran melden Fortschritte bei Verhandlungen über Kriegsende
Berichte: USA bereiten neue Schläge gegen Iran vor
Medienberichte: USA und Iran stehen kurz vor einem Abkommen
Nachdem US-Präsident Donald Trump seit Samstag immer wieder betont, man sei einer Einigung nahe, dringen jetzt auch erste Details eines möglichen 14-punktigen Abkommens an die Öffentlichkeit. Das US-amerikanische Nachrichtenportal Axios berichtet, die Staaten hätten sich auf eine 60-tägige Verlängerung der Waffenruhe geeinigt. Andere Medien schreiben von einer Dauer zwischen 30 und 60 Tagen. In dieser Zeit sollen auch die Waffen in Libanon ruhen, wo sich Israel und die Hisbollah-Miliz trotz einer dortigen Waffenruhe täglich Gefechte liefern.
Die Straße von Hormus soll den Berichten zufolge während der Verlängerung der Waffenruhe wieder geöffnet werden und für Schiffe gebührenfrei passierbar sein. Innerhalb von 30 Tagen soll die Seeblockade vollständig aufgehoben sein, berichtete die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Kurz zuvor hieß es aus Teheran noch, man sei allenfalls bereit, die Zahl der passierenden Schiffe wieder zu erhöhen.
Im Gegenzug soll das Abkommen offenbar vorsehen, dass eingefrorene iranische Vermögenswerte in der Höhe von 25 Milliarden US-Dollar wieder freigegeben werden. Für die US-Regierung ist im Gegenzug die Begrenzung des iranischen Atomprogramms essenziell. Laut New York Times soll das Abkommen zumindest einen ersten Schritt in diese Richtung beinhalten: Ein Bekenntnis Teherans, das hochangereicherte Uran aufzugeben. Die iranische Regierung hat diese Berichte bisher nicht kommentiert.
Wie genau dieser Prozess aussehen und was mit dem waffenfähigen Uran geschehen soll, wird den Berichten zufolge in einer zweiten Phase des Abkommens verhandelt. Also während den 30 bis 60 Tagen verlängerter Waffenruhe. Auch eine Lockerung der US-Sanktionen gegen Iran könnten Teil dieser Phase sein.
Die Straße von Hormus soll den Berichten zufolge während der Verlängerung der Waffenruhe wieder geöffnet werden und für Schiffe gebührenfrei passierbar sein. Innerhalb von 30 Tagen soll die Seeblockade vollständig aufgehoben sein, berichtete die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Kurz zuvor hieß es aus Teheran noch, man sei allenfalls bereit, die Zahl der passierenden Schiffe wieder zu erhöhen.
Im Gegenzug soll das Abkommen offenbar vorsehen, dass eingefrorene iranische Vermögenswerte in der Höhe von 25 Milliarden US-Dollar wieder freigegeben werden. Für die US-Regierung ist im Gegenzug die Begrenzung des iranischen Atomprogramms essenziell. Laut New York Times soll das Abkommen zumindest einen ersten Schritt in diese Richtung beinhalten: Ein Bekenntnis Teherans, das hochangereicherte Uran aufzugeben. Die iranische Regierung hat diese Berichte bisher nicht kommentiert.
Wie genau dieser Prozess aussehen und was mit dem waffenfähigen Uran geschehen soll, wird den Berichten zufolge in einer zweiten Phase des Abkommens verhandelt. Also während den 30 bis 60 Tagen verlängerter Waffenruhe. Auch eine Lockerung der US-Sanktionen gegen Iran könnten Teil dieser Phase sein.
Auch Trump spricht von Annäherung mit Iran
Auch US-Präsident Donald Trump zufolge nähern sich die Unterhändler der USA und Irans einem Abkommen zur Beendigung ihres Krieges. Ein solches Abkommen solle verhindern, dass Iran in den Besitz einer Atomwaffe gelange, und eine zufriedenstellende Handhabung des von Iran angereicherten Urans gewährleisten, sagt Trump dem Sender CBS: "Ich werde nur ein Abkommen unterzeichnen, bei dem wir alles bekommen, was wir wollen."
Dem Nachrichtenportal Axios sagt Trump, er werde den jüngsten Entwurf mit seinen Beratern besprechen und möglicherweise bis Sonntag entscheiden, ob er den Krieg fortsetze. "Entweder wir erreichen einen guten Deal, oder ich jage sie in tausend Höllen", sagt Trump. Der US-Präsident wolle sich noch an diesem Samstag mit seinen Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner treffen, um Irans jüngstes Angebot zu beraten. Weiter hieß es in dem Medienbericht, dass er wahrscheinlich bis Sonntag entscheiden werde, ob der Krieg wieder aufgenommen werde.
Die Chancen auf eine mögliche und aus Sicht der USA gute Einigung im Iran-Krieg schätzt Trump mit „50 zu 50“ ein. Axios zitierte den Republikaner außerdem mit den Worten: „Ich denke, eins von beidem wird passieren: Entweder werde ich sie härter treffen, als sie jemals getroffen wurden, oder wir werden ein gutes Abkommen unterzeichnen.“
Dem Nachrichtenportal Axios sagt Trump, er werde den jüngsten Entwurf mit seinen Beratern besprechen und möglicherweise bis Sonntag entscheiden, ob er den Krieg fortsetze. "Entweder wir erreichen einen guten Deal, oder ich jage sie in tausend Höllen", sagt Trump. Der US-Präsident wolle sich noch an diesem Samstag mit seinen Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner treffen, um Irans jüngstes Angebot zu beraten. Weiter hieß es in dem Medienbericht, dass er wahrscheinlich bis Sonntag entscheiden werde, ob der Krieg wieder aufgenommen werde.
Die Chancen auf eine mögliche und aus Sicht der USA gute Einigung im Iran-Krieg schätzt Trump mit „50 zu 50“ ein. Axios zitierte den Republikaner außerdem mit den Worten: „Ich denke, eins von beidem wird passieren: Entweder werde ich sie härter treffen, als sie jemals getroffen wurden, oder wir werden ein gutes Abkommen unterzeichnen.“
Iran: Gesprächsbereit, aber mit „äußerster Vorsicht“ gegenüber USA
Der iranische Präsident Massud Peseschkian zeigt sich zwar offen für eine diplomatische Lösung im aktuellen Konflikt mit den USA, hat zugleich jedoch zu „äußerster Vorsicht“ bei den Verhandlungen aufgerufen. „Wir sind weiterhin gesprächsbereit, aber die Erfahrungen aus vergangenen Verhandlungen mit den USA zwingen uns zu äußerster Vorsicht“, sagte Peseschkian bei einem Treffen mit Pakistans Armeechef Asim Munir. Pakistan vermittelt in dem Konflikt mit den USA.
Iran hege aufgrund wiederholter Vertragsbrüche und militärischer Angriffe während laufender Verhandlungen ein „tiefes Misstrauen“ gegenüber den USA, sagte Peseschkian laut dem Webportal des Präsidialamts. Er warnte zudem vor den globalen Folgen einer erneuten militärischen Eskalation. „Der Krieg hat nie jemandem irgendeinen Nutzen gebracht, und auch die USA werden in diesem Konflikt nicht als Sieger hervorgehen“, sagte Peseschkian demnach. Vielmehr würden die Länder in und außerhalb der Region durch diesen Konflikt schwere Verluste erleiden. Iran bleibe bei seinem Kurs und werde weiterhin auf seine legitimen Rechte pochen, erklärte der Präsident. Zum aktuellen Verhandlungsstand machte er keine Angaben.
Laut dem Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, befinden sich die USA und Iran „in der abschließenden Phase der Ausarbeitung eines Memorandums.“ Nach übereinstimmenden US-Medienberichten arbeiten Washington und Teheran mit Vermittlern an einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit 14 Punkten. Das Papier soll einen Rahmen für Verhandlungen schaffen und den Krieg formell beenden. Baghai sagte nun, im Mittelpunkt des Memorandums stünden die Beendigung des Krieges, die Aufhebung der amerikanischen Blockade in der Straße von Hormus sowie die grundsätzliche Freigabe blockierter iranischer Vermögenswerte im Ausland.
Innerhalb der nächsten 30 bis 60 Tage sollen laut Baghai dann im Rahmen des 14-Punkte-Memorandums weitere Details verhandelt werden, um dann eine finale Einigung zu erzielen. Dazu zählt dann auch der Streit um das iranische Atomprogramm sowie der technische Prozess zur Aufhebung der Sanktionen gegen Iran und der Freigabe iranischer Konten im Ausland.
Baghai dämpfte jedoch die Erwartungen an einen schnellen Durchbruch. „Eine Einigung könnte sowohl sehr nah als auch sehr fern sein“, sagte er. Die USA hätten während des bisherigen Verhandlungsprozesses mehrfach widersprüchliche Positionen eingenommen und ihre Ansichten geändert. Daher könne Teheran nicht sicher sein, dass dies nicht erneut der Fall sein werde. Gleichzeitig sprach Baghai von einer „Annäherung der Standpunkte“, ohne jedoch genaue Details zu nennen.
Auch Vermittler Pakistan spricht von Fortschritten in den diplomatischen Bemühungen zu einer Beilegung des Iran-Kriegs. „Die intensiven Verhandlungen in den vergangenen 24 Stunden haben zu ermutigenden Fortschritten in Richtung einer finalen Vereinbarung geführt“, hieß es in einer Mitteilung des pakistanischen Militärs. Der pakistanische Armeechef Asim Munir habe einen kurzen, aber äußerst produktiven Besuch in Iran beendet. Munir traf den Angaben zufolge unter anderem den iranischen Präsidenten Massud Peseschkian, Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf und den Außenminister Abbas Araghtschi.
Iran hege aufgrund wiederholter Vertragsbrüche und militärischer Angriffe während laufender Verhandlungen ein „tiefes Misstrauen“ gegenüber den USA, sagte Peseschkian laut dem Webportal des Präsidialamts. Er warnte zudem vor den globalen Folgen einer erneuten militärischen Eskalation. „Der Krieg hat nie jemandem irgendeinen Nutzen gebracht, und auch die USA werden in diesem Konflikt nicht als Sieger hervorgehen“, sagte Peseschkian demnach. Vielmehr würden die Länder in und außerhalb der Region durch diesen Konflikt schwere Verluste erleiden. Iran bleibe bei seinem Kurs und werde weiterhin auf seine legitimen Rechte pochen, erklärte der Präsident. Zum aktuellen Verhandlungsstand machte er keine Angaben.
Laut dem Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, befinden sich die USA und Iran „in der abschließenden Phase der Ausarbeitung eines Memorandums.“ Nach übereinstimmenden US-Medienberichten arbeiten Washington und Teheran mit Vermittlern an einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit 14 Punkten. Das Papier soll einen Rahmen für Verhandlungen schaffen und den Krieg formell beenden. Baghai sagte nun, im Mittelpunkt des Memorandums stünden die Beendigung des Krieges, die Aufhebung der amerikanischen Blockade in der Straße von Hormus sowie die grundsätzliche Freigabe blockierter iranischer Vermögenswerte im Ausland.
Innerhalb der nächsten 30 bis 60 Tage sollen laut Baghai dann im Rahmen des 14-Punkte-Memorandums weitere Details verhandelt werden, um dann eine finale Einigung zu erzielen. Dazu zählt dann auch der Streit um das iranische Atomprogramm sowie der technische Prozess zur Aufhebung der Sanktionen gegen Iran und der Freigabe iranischer Konten im Ausland.
Baghai dämpfte jedoch die Erwartungen an einen schnellen Durchbruch. „Eine Einigung könnte sowohl sehr nah als auch sehr fern sein“, sagte er. Die USA hätten während des bisherigen Verhandlungsprozesses mehrfach widersprüchliche Positionen eingenommen und ihre Ansichten geändert. Daher könne Teheran nicht sicher sein, dass dies nicht erneut der Fall sein werde. Gleichzeitig sprach Baghai von einer „Annäherung der Standpunkte“, ohne jedoch genaue Details zu nennen.
Auch Vermittler Pakistan spricht von Fortschritten in den diplomatischen Bemühungen zu einer Beilegung des Iran-Kriegs. „Die intensiven Verhandlungen in den vergangenen 24 Stunden haben zu ermutigenden Fortschritten in Richtung einer finalen Vereinbarung geführt“, hieß es in einer Mitteilung des pakistanischen Militärs. Der pakistanische Armeechef Asim Munir habe einen kurzen, aber äußerst produktiven Besuch in Iran beendet. Munir traf den Angaben zufolge unter anderem den iranischen Präsidenten Massud Peseschkian, Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf und den Außenminister Abbas Araghtschi.
USA und Iran melden Fortschritte bei Verhandlungen über Kriegsende
Entgegen anderslautender Medienberichte bewegen sich die USA und Iran nach eigenen Angaben aufeinander zu. Beide Staaten sowie der Vermittler Pakistan meldeten am Samstag Fortschritte bei den Gesprächen zur Beendigung des Konflikts. US-Außenminister Marco Rubio sagte bei einem Besuch in Neu-Delhi, es werde weiterhin an einer Lösung gearbeitet. Möglicherweise werde sich die US-Regierung bereits in den kommenden Tagen dazu äußern.
Auch der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, sprach von einer Annäherung. Es gebe jedoch noch offene Punkte, die in den nächsten drei oder vier Tagen über Vermittler geklärt werden müssten. Zuvor hatte der pakistanische Armeechef Asim Munir bei einem Besuch in Teheran mit der iranischen Führung über eine Absichtserklärung beraten.
Rubio bekräftigte die Forderungen von US-Präsident Donald Trump: Iran dürfe niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen, müsse sein angereichertes Uran übergeben und die Meerenge ohne Mautgebühren offenhalten. Für Teheran hat nach Angaben des Außenministeriums hingegen ein Ende der US-Angriffsdrohungen sowie des Konflikts in Libanon Priorität. Der iranische Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf warnte, sollten die USA den Krieg fortsetzen, werde die Reaktion härter ausfallen als zu Beginn des Konflikts.
Auch der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, sprach von einer Annäherung. Es gebe jedoch noch offene Punkte, die in den nächsten drei oder vier Tagen über Vermittler geklärt werden müssten. Zuvor hatte der pakistanische Armeechef Asim Munir bei einem Besuch in Teheran mit der iranischen Führung über eine Absichtserklärung beraten.
Rubio bekräftigte die Forderungen von US-Präsident Donald Trump: Iran dürfe niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen, müsse sein angereichertes Uran übergeben und die Meerenge ohne Mautgebühren offenhalten. Für Teheran hat nach Angaben des Außenministeriums hingegen ein Ende der US-Angriffsdrohungen sowie des Konflikts in Libanon Priorität. Der iranische Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf warnte, sollten die USA den Krieg fortsetzen, werde die Reaktion härter ausfallen als zu Beginn des Konflikts.
Berichte: USA bereiten neue Schläge gegen Iran vor
Während diplomatische Bemühungen, besonders durch pakistanische Vermittler, weiter laufen, melden verschiedene Quellen wie die New York Times, die US-Regierung plane neue Militärschläge im Irankrieg. Der US-Nachrichtenkanal CBS News schreibt unter Berufung auf nicht namentlich genannte Insider, es habe zwar bislang keine abschließende Entscheidung gegeben, die Trump-Administration befinde sich aber mitten in Vorbereitungen.
Ein Hinweis darauf sei auch, dass der US-Präsident via Social Media am Freitag mitteilte, er könne nicht wie geplant am Wochenende zur Hochzeit seines Sohnes Donald Trump Jr. reisen. Stattdessen, so Trump Sr. in einem Post auf Truth Social, müsse er wegen dringender Amtsverpflichtungen in Washington bleiben. Am Freitag hatte der US-Präsident zudem auf eine entsprechende Frage, ob er an der Familienfeier teilnehmen werde, geantwortet, das sei „kein gutes Timing. Ich habe da ein Ding namens Iran und andere Sachen“. Wie CBS News weiter berichtet, hätten auch einige Mitglieder von US-Geheimdiensten und des Militärs ihre privaten Pläne für das Wochenende abgesagt, das in den USA wegen des Memorial Days ein Feiertagswochenende ist.
Zugleich wiederholte Trump am Freitag ein schon oft gehörtes Mantra: „Iran is dying to make a deal“, Iran könne es kaum abwarten, einen Deal zu schließen, „wir werden sehen, was passiert“. Irans Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf warnte seinerseits die USA am Samstag vor neuen Angriffen. Sein Land werde bei seinen Rechten keine Kompromisse eingehen, sagte Ghalibaf dem pakistanischen Armeechef bei einem Treffen in Teheran laut einem Bericht des Staatsfernsehens. Die iranischen Streitkräfte hätten ihre Fähigkeiten während der Waffenruhe wiederaufgebaut. Sollten die USA „törichterweise den Krieg wieder aufnehmen“, wären die Konsequenzen „noch vernichtender und bitterer“.
Ein Hinweis darauf sei auch, dass der US-Präsident via Social Media am Freitag mitteilte, er könne nicht wie geplant am Wochenende zur Hochzeit seines Sohnes Donald Trump Jr. reisen. Stattdessen, so Trump Sr. in einem Post auf Truth Social, müsse er wegen dringender Amtsverpflichtungen in Washington bleiben. Am Freitag hatte der US-Präsident zudem auf eine entsprechende Frage, ob er an der Familienfeier teilnehmen werde, geantwortet, das sei „kein gutes Timing. Ich habe da ein Ding namens Iran und andere Sachen“. Wie CBS News weiter berichtet, hätten auch einige Mitglieder von US-Geheimdiensten und des Militärs ihre privaten Pläne für das Wochenende abgesagt, das in den USA wegen des Memorial Days ein Feiertagswochenende ist.
Zugleich wiederholte Trump am Freitag ein schon oft gehörtes Mantra: „Iran is dying to make a deal“, Iran könne es kaum abwarten, einen Deal zu schließen, „wir werden sehen, was passiert“. Irans Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf warnte seinerseits die USA am Samstag vor neuen Angriffen. Sein Land werde bei seinen Rechten keine Kompromisse eingehen, sagte Ghalibaf dem pakistanischen Armeechef bei einem Treffen in Teheran laut einem Bericht des Staatsfernsehens. Die iranischen Streitkräfte hätten ihre Fähigkeiten während der Waffenruhe wiederaufgebaut. Sollten die USA „törichterweise den Krieg wieder aufnehmen“, wären die Konsequenzen „noch vernichtender und bitterer“.
Israels Armee meldet neue Angriffe auf Hisbollah-Ziele
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mehrere Stellungen der libanesischen Hisbollah-Miliz angegriffen und zerstört. Wie das Militär auf der Plattform X mitteilte, wurde dabei eine unterirdische Anlage der Hisbollah im Gebiet der Bekaa-Ebene getroffen. Diese sei zur Herstellung von Waffen genutzt worden, die gegen israelische Zivilisten und Soldaten eingesetzt werden sollten.
Zudem griff die Armee Standorte der Hisbollah in der südlibanesischen Küstenstadt Tyros an, die etwa 20 Kilometer nördlich der Grenze zu Israel liegt. Hisbollah-Kämpfer hätten von dort aus Angriffe gegen Soldaten geplant und ausgeführt, hieß es. Wie die Armee weiter mitteilte, sei am Freitag ein Versuch vereitelt worden, mithilfe einer Drohne acht Pistolen und Magazine nach Israel zu schmuggeln. Die Drohne sei abgefangen worden. Alle Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
Zwischen Israel und der Hisbollah gilt seit April 2026 offiziell eine Waffenruhe, die gegenseitigen Angriffe wurden jedoch nicht eingestellt. Israel verbleibt auch mit Truppen im Südlibanon. Die Hisbollah lehnt Verhandlungen mit Israel ab.
Zudem griff die Armee Standorte der Hisbollah in der südlibanesischen Küstenstadt Tyros an, die etwa 20 Kilometer nördlich der Grenze zu Israel liegt. Hisbollah-Kämpfer hätten von dort aus Angriffe gegen Soldaten geplant und ausgeführt, hieß es. Wie die Armee weiter mitteilte, sei am Freitag ein Versuch vereitelt worden, mithilfe einer Drohne acht Pistolen und Magazine nach Israel zu schmuggeln. Die Drohne sei abgefangen worden. Alle Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
Zwischen Israel und der Hisbollah gilt seit April 2026 offiziell eine Waffenruhe, die gegenseitigen Angriffe wurden jedoch nicht eingestellt. Israel verbleibt auch mit Truppen im Südlibanon. Die Hisbollah lehnt Verhandlungen mit Israel ab.
Libanon: Sechs Sanitäter bei israelischen Angriffen getötet
Bei israelischen Angriffen in Südlibanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden sechs Sanitäter getötet worden. In der Nacht starben demnach in Hanaway vier Rettungskräfte der Islamischen Gesundheitsorganisation, am Freitagmorgen wurden in Deir Kanun en-Nahr zwei Sanitäter der Al-Rissala-Pfadfinderorganisation getötet. In Deir Kanun en-Nahr kamen laut Ministerium insgesamt sechs Menschen ums Leben, darunter ein syrisches Kind.
Das libanesische Gesundheitsministerium verurteilte die Vorfälle als Verletzung des Völkerrechts, und veröffentlichte ein Video, das zwei Männer in gelben Westen am Straßenrand zeigt, die eine Person versorgen. Als sich ein Krankenwagen nähert, ist eine Explosion zu sehen.
Israels Militär erklärte zu dem Vorfall, in Hanaway sei „Hisbollah-Infrastruktur“ getroffen worden. Zum Angriff in Deir Kanun en-Nahr hieß es, man hätte zwei Hisbollah-Kämpfer auf Motorrädern angegriffen. Berichte, wonach Unbeteiligte zu Schaden gekommen seien, wolle das israelische Militär prüfen.
Das libanesische Gesundheitsministerium verurteilte die Vorfälle als Verletzung des Völkerrechts, und veröffentlichte ein Video, das zwei Männer in gelben Westen am Straßenrand zeigt, die eine Person versorgen. Als sich ein Krankenwagen nähert, ist eine Explosion zu sehen.
Israels Militär erklärte zu dem Vorfall, in Hanaway sei „Hisbollah-Infrastruktur“ getroffen worden. Zum Angriff in Deir Kanun en-Nahr hieß es, man hätte zwei Hisbollah-Kämpfer auf Motorrädern angegriffen. Berichte, wonach Unbeteiligte zu Schaden gekommen seien, wolle das israelische Militär prüfen.
Laura Otter
Rubio: Brauchen „Plan B“ zur Öffnung der Straße von Hormus
US-Außenminister Marco Rubio hat beim Nato-Außenministertreffen in Schweden für einen „Plan B“ zur Öffnung der Straße von Hormus geworben. Alle würden ein Abkommen mit Iran begrüßen, das die Öffnung der für den globalen Öl- und Gasmarkt zentralen Meerenge beinhalte, sagte Rubio in Helsingborg. Falls sich Iran aber weigere, die Meerenge zu öffnen, und beschließe, sie zu kontrollieren und Mautgebühren für die Durchfahrt zu erheben, brauche man einen „Plan B“. „Ich habe diesen Punkt heute angesprochen. Ich habe viel Zustimmung erhalten, (...) aber wir haben heute keine Ankündigung für Sie“, fuhr Rubio fort.
Der US-Außenminister verwies darauf, dass ein internationales Bündnis unter der Führung Frankreichs und Großbritanniens bereits eine mögliche Marinemission nach einem Ende der Kampfhandlungen vorbereitet. Zugleich betonter er: „Aber wir brauchen einen Plan B für den Fall, dass jemand schießt – wie öffnet man dann die Meerenge wieder?“ Er wisse nicht, ob das unbedingt eine Nato-Mission sein müsse, „aber es wären sicherlich Nato-Länder, die dazu beitragen können“. Rubio hob dabei hervor, dass die USA nicht auf Hilfe von Verbündeten angewiesen seien: „Die Vereinigten Staaten könnten es tun, aber es gibt Länder, die Interesse daran bekundet haben, möglicherweise an so etwas teilzunehmen, falls es tatsächlich so weit kommt.“ Konkrete Länder nannte er dabei nicht.
Der US-Außenminister verwies darauf, dass ein internationales Bündnis unter der Führung Frankreichs und Großbritanniens bereits eine mögliche Marinemission nach einem Ende der Kampfhandlungen vorbereitet. Zugleich betonter er: „Aber wir brauchen einen Plan B für den Fall, dass jemand schießt – wie öffnet man dann die Meerenge wieder?“ Er wisse nicht, ob das unbedingt eine Nato-Mission sein müsse, „aber es wären sicherlich Nato-Länder, die dazu beitragen können“. Rubio hob dabei hervor, dass die USA nicht auf Hilfe von Verbündeten angewiesen seien: „Die Vereinigten Staaten könnten es tun, aber es gibt Länder, die Interesse daran bekundet haben, möglicherweise an so etwas teilzunehmen, falls es tatsächlich so weit kommt.“ Konkrete Länder nannte er dabei nicht.
Der US-Außenminister Marco Rubio spricht mit Journalisten während eines Treffens der Nato-Außenminister in Helsingborg, Schweden. Julia Demaree Nikhinson/Pool AP
Verhandlungen im Iran-Krieg: Pakistans Armeechef reist nach Teheran
Inmitten neuer Verhandlungsbemühungen im Iran-Krieg reist Pakistans Armeechef Asim Munir nach Teheran. Munir sei unterwegs, um den Entwurf für eine Vereinbarung zwischen den USA und Iran zu besprechen, hieß es aus pakistanischen Sicherheitskreisen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Munir solle die iranische Führung treffen. Zuvor hatten iranische Medien über die Reise berichtet.
In pakistanischen Sicherheitskreisen wird Optimismus verbreitet, dass eine Vorvereinbarung zwischen den USA und Iran greifbar sei. Munir hätte demnach eigentlich gestern nach Teheran reisen sollen. Er habe jedoch auf grünes Licht der iranischen Verhandler gewartet, dass tatsächlich eine erste Einigung erzielt werden kann. Um welche Punkte es dabei gerade genau geht, ist nicht bekannt.
Feldmarschall Asim Munir werden gute Kontakte zu US-Präsident Donald Trump nachgesagt und gilt als Vermittler zwischen den Kriegsparteien. Der pakistanische Innenminister und Vertraute von Munir, Mohsin Naqvi, ist bereits in Teheran. Er habe sich dort in den vergangenen Tagen mehrfach mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi zum Austausch getroffen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim.
In pakistanischen Sicherheitskreisen wird Optimismus verbreitet, dass eine Vorvereinbarung zwischen den USA und Iran greifbar sei. Munir hätte demnach eigentlich gestern nach Teheran reisen sollen. Er habe jedoch auf grünes Licht der iranischen Verhandler gewartet, dass tatsächlich eine erste Einigung erzielt werden kann. Um welche Punkte es dabei gerade genau geht, ist nicht bekannt.
Feldmarschall Asim Munir werden gute Kontakte zu US-Präsident Donald Trump nachgesagt und gilt als Vermittler zwischen den Kriegsparteien. Der pakistanische Innenminister und Vertraute von Munir, Mohsin Naqvi, ist bereits in Teheran. Er habe sich dort in den vergangenen Tagen mehrfach mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi zum Austausch getroffen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim.
Vizepräsident J. D. Vance (li.) und der pakistanische Chef der Streitkräfte Asim Munir (re.) bei einem Gespräch in Islamabad (Archivbild). Jacquelyn Martin/dpa
Rubio: US-Präsident „sehr enttäuscht“ wegen Haltung von Nato-Staaten zum Iran-Krieg
US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Außenministers „sehr enttäuscht“ von Bündnismitgliedern, die den USA die Nutzung von Stützpunkten auf ihrem Territorium für den Iran-Krieg verweigert hätten. Dies erklärte Marco Rubio vor seiner Abreise zum Nato-Außenministertreffen in Schweden. „Es gibt Länder wie Spanien, die uns die Nutzung dieser Stützpunkte verweigern – warum sind sie dann in der Nato? Das ist eine sehr berechtigte Frage“, sagte Rubio vor Journalisten in Miami. Nato-Vertretern zufolge haben die USA die 32 Mitglieder des Bündnisses nicht um eine Teilnahme am Iran-Krieg gebeten. Viele Mitglieder hätten jedoch ihre Zusagen eingehalten, den US-Streitkräften die Nutzung ihres Luftraums und ihrer Stützpunkte zu gestatten.
Republikaner sagen Iran-Abstimmung im Repräsentantenhaus kurzfristig ab
Die republikanische Führung im US-Repräsentantenhaus hat eine geplante Abstimmung zum Iran-Krieg im letzten Moment abgesagt, weil zu viele Abgeordnete der Partei fehlten und eine Niederlage für Präsident Donald Trump drohte.
Die abgesagte Abstimmung legt Spannungen in der Partei offen und bringt Speaker Mike Johnson erneut in Bedrängnis. Der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses, Mike Rogers, begründet die Absage demnach mit zu vielen Abwesenheiten. Der Demokrat Gregory Meeks interpretiert das naturgemäß anders: „Sie haben die Vorlage zurückgezogen, weil wir die Stimmen hatten.“
Zuvor war eine ähnliche Initiative im Senat vorangekommen. Im Repräsentantenhaus war ein vergleichbarer Vorstoß vergangene Woche bei Stimmengleichheit gescheitert. Laut der Agentur Bloomberg wollen die Republikaner die Resolution nach der einwöchigen Memorial-Day-Pause erneut zur Abstimmung stellen.
Die abgesagte Abstimmung legt Spannungen in der Partei offen und bringt Speaker Mike Johnson erneut in Bedrängnis. Der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses, Mike Rogers, begründet die Absage demnach mit zu vielen Abwesenheiten. Der Demokrat Gregory Meeks interpretiert das naturgemäß anders: „Sie haben die Vorlage zurückgezogen, weil wir die Stimmen hatten.“
Zuvor war eine ähnliche Initiative im Senat vorangekommen. Im Repräsentantenhaus war ein vergleichbarer Vorstoß vergangene Woche bei Stimmengleichheit gescheitert. Laut der Agentur Bloomberg wollen die Republikaner die Resolution nach der einwöchigen Memorial-Day-Pause erneut zur Abstimmung stellen.
Repräsentant kritisiert die langsame Umsetzung des 15-Punkte-Plans für Gaza
Der Gaza-Repräsentant Nickolaj Mladenow hat dem UN-Sicherheitsrat eine 15-Punkte-Strategie zur Umsetzung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump vorgestellt. Gleichzeitig kritisierte Mladenow die stockende Umsetzung. Ohne eine Entwaffnung der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas und angesichts der anhaltenden Verletzungen der Waffenruhe drohe der derzeitige „sich verschlechternde Zustand“ dauerhaft zu werden, warnte Mladenow bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York.
„Die Finanzierung für den Wiederaufbau wird nicht kommen, wenn die Waffen nicht niedergelegt werden“, sagte der Bulgare und Hohe Repräsentant für Gaza weiter. „Ich bitte den Rat, jedes vorhandene Mittel zu nutzen, die Hamas zu drängen, den Plan ohne weitere Verzögerung zu akzeptieren, und Israel zu drängen, seine Verpflichtungen angesichts der Waffenruhe einzuhalten.“ Die Hamas lehnt eine Entwaffnung bislang ab.
Der frühere UN-Nahost-Gesandte Mladenow dient als Verbindungsmann zwischen dem von US-Präsident Trump gegründeten Friedensrat und der palästinensischen Übergangsverwaltung des weitgehend zerstörten Gazastreifens. Der UN-Sicherheitsrat hatte den Friedensplan von Trump im November per Resolution unterstützt.
„Die Finanzierung für den Wiederaufbau wird nicht kommen, wenn die Waffen nicht niedergelegt werden“, sagte der Bulgare und Hohe Repräsentant für Gaza weiter. „Ich bitte den Rat, jedes vorhandene Mittel zu nutzen, die Hamas zu drängen, den Plan ohne weitere Verzögerung zu akzeptieren, und Israel zu drängen, seine Verpflichtungen angesichts der Waffenruhe einzuhalten.“ Die Hamas lehnt eine Entwaffnung bislang ab.
Der frühere UN-Nahost-Gesandte Mladenow dient als Verbindungsmann zwischen dem von US-Präsident Trump gegründeten Friedensrat und der palästinensischen Übergangsverwaltung des weitgehend zerstörten Gazastreifens. Der UN-Sicherheitsrat hatte den Friedensplan von Trump im November per Resolution unterstützt.
Der frühere UN-Nahost-Gesandte Mladenow ist der Verbindungsmann zu Trumps Friedensrat. Ohad Zwigenberg/AP
Der 15-Punkte-Plan zur praktischen Umsetzung des Friedensplans war daraufhin in Zusammenarbeit von den USA, Ägypten, Katar und Türkei und zumindest teilweise auch mit Unterstützung der Hamas erarbeitet worden. Er sieht vor, dass auf jeden Schritt einer Seite ein Schritt der anderen Seite folgen muss. Auch politische Selbstbestimmung und ein eigener Palästinenser-Staat stehen auf der Agenda.
Einige Dinge hätten sich seit Beginn der Waffenruhe im Oktober im Gazastreifen verbessert, sagte Mladenow. „Aber ich werde mich nicht vor dieses Gremium stellen und das Wiederaufbau nennen, denn es gibt keinen Wiederaufbau.“ Rund 85 Prozent der Gebäude im Gazastreifen seien teilweise oder komplett zerstört, etwa 70 Millionen Tonnen Schutt lägen dort herum, wo einst Schulen und Krankenhäuser gestanden hätten, und mehr als eine Million Menschen hätten kein festes Dach über dem Kopf. Wasser sei knapp und etwa 80 von 100 Menschen im arbeitsfähigen Alter hätten keinen Job.
Einige Dinge hätten sich seit Beginn der Waffenruhe im Oktober im Gazastreifen verbessert, sagte Mladenow. „Aber ich werde mich nicht vor dieses Gremium stellen und das Wiederaufbau nennen, denn es gibt keinen Wiederaufbau.“ Rund 85 Prozent der Gebäude im Gazastreifen seien teilweise oder komplett zerstört, etwa 70 Millionen Tonnen Schutt lägen dort herum, wo einst Schulen und Krankenhäuser gestanden hätten, und mehr als eine Million Menschen hätten kein festes Dach über dem Kopf. Wasser sei knapp und etwa 80 von 100 Menschen im arbeitsfähigen Alter hätten keinen Job.
Bericht: USA drohen Palästinensern bei UN-Kandidatur mit Visa-Entzug
Die US-Regierung droht der palästinensischen UN-Delegation laut einer internen Mitteilung des Außenministeriums mit dem Entzug von Visa, falls UN-Botschafter Rijad Mansur seine Kandidatur für die Vizepräsidentschaft der UN-Vollversammlung nicht zurückzieht, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. In dem Schreiben heißt es, die Kandidatur „schüre Spannungen“ und könne Trumps Gaza-Friedensplan „untergraben“. Gewählt wird am 2. Juni.
Bereits im Februar hatte Mansur seine Kandidatur für die Präsidentschaft der Vollversammlung auf Druck der USA zurückgezogen. Weder das US-Außenministerium noch die palästinensische Vertretung äußerten sich zunächst zu dem Bericht.
Bereits im Februar hatte Mansur seine Kandidatur für die Präsidentschaft der Vollversammlung auf Druck der USA zurückgezogen. Weder das US-Außenministerium noch die palästinensische Vertretung äußerten sich zunächst zu dem Bericht.
Trump und Netanjahu geraten wegen Iran-Krieg am Telefon aneinander
US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sind Medienberichten zufolge in einem Telefonat wegen des weiteren Vorgehens gegen Iran aneinandergeraten. Axios und das Wall Street Journal berichten unter Berufung auf anonyme Quellen, Auslöser seien unterschiedliche Vorstellungen gewesen, wie mit einem neuen Vorschlag zur Beendigung des Iran-Kriegs umzugehen sei.
Demnach hätten Katar und Pakistan zusammen mit weiteren Partnern einen überarbeiteten Friedensvorschlag vorgelegt, um Differenzen zwischen den USA und Iran zu überbrücken. Eine Quelle sagte Axios, Netanjahu sei nach dem Gespräch „in Aufruhr“ gewesen. Trump soll dem Bericht zufolge mit Blick auf Netanjahu gesagt haben, dieser werde tun, was er ihm sage.
Trump hatte zuletzt erklärt, er verschiebe einen neuen Angriff auf Iran, weil es „ernsthafte Verhandlungen“ gebe, und sprach von einer positiven Entwicklung. Netanjahu stehe Verhandlungen den Berichten zufolge skeptisch gegenüber und wolle den Krieg wieder aufnehmen, um Irans militärische Fähigkeiten weiter zu schwächen.
Iran will mit Oman für sicheren Schiffsverkehr in Straße von Hormus sorgen
Iran strebt nach Angaben des Außenministeriums gemeinsam mit dem Oman einen Mechanismus an, um die Sicherheit in der Straße von Hormus zu gewährleisten. In Abstimmung mit internationalen Fachgremien und anderen Anrainerstaaten sei die Regierung in Teheran bereit, Protokolle für einen sicheren Schiffsverkehr zu entwickeln, sagte ein Ministeriumssprecher im staatlichen Fernsehen.