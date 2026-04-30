Iran-Krieg bremst deutsches Wachstum. Aufschwung? Ist trotz eines noch guten ersten Quartals nicht in Sicht. Je länger der Krieg dauert, desto mehr schreckt die Inflation die Verbraucher ab und reduziert den Konsum, von dem die deutsche Wirtschaft abhängt. Zum Artikel

Krieg in Nahost: Baubranche fürchtet die nächste Krise

Gericht untersagt Weimers Äußerung zu Berliner Buchladen. Der Kulturstaatsminister darf die Betreiber eines Berliner Buchladens nicht als „politische Extremisten“ bezeichnen. Weimer hatte zuvor diesen und zwei andere Läden von der Liste des Deutschen Buchhandlungspreises gestrichen. Zum Artikel

Maler und Bildhauer Georg Baselitz ist tot. Georg Baselitz kam aus der DDR nach West-Berlin und wurde zum deutschen Kunsthelden. Er provozierte mit seinen Themen, seinem aggressiven Malstil und seinen auf den Kopf gestellten Figuren. Jetzt ist er im Alter von 88 Jahren in gestorben. Zum Artikel

Trump ätzt erneut gegen Merz. Der US-Präsident und der Bundeskanzler pflegen eigentlich ein gutes Verhältnis zueinander. Doch nun stichelt Trump erneut gegen den deutschen Regierungschef – und rät ihm, sein Land „wieder in den Griff zu bekommen“. Zum Liveblog zur US-Politik

Schwere Krise in der Koalition. Kurz vor ihrem ersten Geburtstag brechen in der schwarz-roten Koalition heftige Differenzen auf. In der Unionsfraktion rumort es, Kanzler Merz steht innenpolitisch unter Druck wie noch nie in seiner Amtszeit. Und auch die Umfragewerte sehen schlecht aus. Zum Artikel

Schwarz-Rot macht Heizkessel zum finanziellen Risiko. Union und SPD einigen sich mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz auf Regelungen, um Mieterinnen und Mieter vor Kosten fossiler Heizungen zu schützen. Für Vermieter werden sich die Folgen dieser Regeln schwer kalkulieren lassen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen