EU-Außenminister treffen sich mit Iran. Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens sowie die EU-Außenbeauftragte Kallas treffen sich am Freitag in Genf, um mit dem iranischen Außenminister Araghchi über das iranische Atomprogramm zu verhandeln. Mit seinen Äußerungen zur „Drecksarbeit“, die Israel verrichte, hat Kanzler Merz diese diplomatischen Bemühungen erschwert. Zum Artikel

Merz mahnt bei Netanjahu diplomatische Lösung an. Außerdem spricht der Bundeskanzler mit dem Emir von Katar. Beide warnen vor einer Ausweitung des Krieges zwischen Israel und Iran. Israels Verteidigungsminister Katz bezeichnet nach Medienberichten Irans Obersten Führer Chamenei als „modernen Hitler“. Ein Diktator wie Chamenei dürfe nicht weiter existieren. Zum Liveblog

Was heute wichtig war

EXKLUSIV Koalition verschafft sich Spielräume im Haushalt. Am Dienstag will Finanzminister Klingbeil seinen Haushaltsentwurf ins Kabinett einbringen. Der Klima- und Transformationsfonds, der ursprünglich den klimafreundlichen Umbau Deutschlands vorantreiben sollte, soll nun auch zur Senkung des Gaspreises herangezogen werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zur Bundespolitik: Klingbeil: Werden Finanzstreit mit Ländern bis Dienstag lösen

Putin warnt Bundesregierung erneut vor „Taurus“-Lieferung. Der Kreml-Chef behauptet, die Lieferung der Waffe stelle eine direkte Kriegsbeteiligung Deutschlands dar, Militärexperten widersprechen. Außerdem sagt Putin, er sei bereit, mit Bundeskanzler Merz und dem ukrainischen Präsidenten Selenskij zu reden. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Rückschlag für Musk – „Starship“ explodiert direkt auf Teststand. Ungewöhnlich ist, dass das mittlerweile schon etwas ausgereiftere System bereits am Boden explodiert. Space-X spricht von einer „schwerwiegenden Anomalie“, die bei dem Test aufgetreten sei. Der Vorfall reiht sich ein in eine Serie von Rückschlägen. Zum Artikel

USA wollen Visa-Stopp für Studierende aufheben. Laut einer Anordnung des US-Außenministeriums sollen wieder Termine für Visa-Interviews mit ausländischen Studienanwärtern vergeben werden. Visa-Antragssteller müssen sich allerdings künftig einer stärkeren Überprüfung ihrer Online-Aktivitäten unterziehen. Zum US-Liveblog

Früherer Bayern-Co-Trainer Coordes ist tot. Er arbeitete beim FC Bayern als Assistent von Lattek, Heynckes und Trapattoni und gewann zahlreiche Meistertitel. Jetzt ist der frühere Fußballprofi im Alter von 80 Jahren gestorben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen