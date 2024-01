Mehr als 100 Tote nach Explosionen in Iran. Am Todestag von General Soleimani kamen in seiner Heimatstadt Kerman mehr als hundert Menschen ums Leben, mindestens 140 wurden verletzt. Soleimani war vor vier Jahren von den USA gezielt getötet worden und wird von systemtreuen Iranern als Märtyrer verehrt. Die Hintergründe sind noch unklar, das iranische Regime spricht von Terror. Zum Artikel (SZ Plus)

Hochwasserlage in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt weiterhin angespannt. Für das Flussgebiet der Hunte bei Oldenburg melden Behörden eine signifikante Verschärfung der Lage. Niedersachsen muss sich bereits Sandsäcke aus anderen Bundesländern leihen. Stürmische Böen erschweren die Situation in den betroffenen Gebieten. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert mit Blick auf Extremwetter eine gerechtere Lastenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Zum Artikel (SZ Plus)

Wirecard-Prozess verlängert sich um fast ein Jahr. Das Münchner Landgericht setzt 86 weitere Verhandlungstage an. Der Prozess gegen den früheren Vorstandschef Markus Braun, den Kronzeugen Oliver Bellenhaus und den ehemaligen Chefbuchhalter des 2020 kollabierten Dax-Konzerns läuft bereits seit über einem Jahr. Noch immer ist nicht klar, wer für den Zusammenbruch verantwortlich ist. Zum Artikel

Flugzeugunglück in Japan: "Menschlicher Fehler" soll Ursache gewesen sein. Einem Bericht zufolge hätte das Flugzeug der Küstenwache, mit dem am Dienstag eine Passagiermaschine auf dem Flughafen in Tokio kollidiert war, nicht auf der Start- und Landebahn sein dürfen. Die verunglückte Maschine wollte Material auf die vom Erdbeben schwer betroffene Noto-Halbinsel bringen. Im Westen des Landes wird immer noch nach Überlebenden des Erdbebens gesucht. Nach neuesten Angaben kamen mindestens 65 Menschen ums Leben. Zum Artikel

Vierschanzentournee: Wellinger gibt in Innsbruck die Gesamtführung ab. Am Bergisel landet der deutsche Skisprung-Olympiasieger nur auf Platz fünf, der Österreicher Hörl gewinnt bei schwierigen Windverhältnissen. Am Samstag kommt es in Bischofshofen zum Showdown mit dem Japaner Kobayashi, der in Innsbruck Zweiter wurde. Zum Artikel

Krieg in Nahost

Kriegsgefahr zwischen Israel und Hisbollah wächst. Wie reagiert Libanon auf den Tod des Hamas-Vizechefs al-Arouri?Ausschlaggebend ist, ob Hisbollah-Chef Nasrallah nun den Kampf gegen Israel verschärft. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere Themen des Tages