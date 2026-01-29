EU setzt iranische Revolutionsgarde auf Terrorliste. Damit stuft sie die Garde als Terrororganisation ein und stellt sie auf eine Stufe mit Organisationen wie Al-Qaida, der Hamas und dem Islamischen Staat (IS). Die Einstufung beim Außenminister-Treffen in Brüssel gilt als ein bedeutendes Symbol, auch wenn sie wegen bereits bestehender Sanktionen voraussichtlich kaum praktische Bedeutung haben wird. Zum Artikel

Merz: Europa muss die „Sprache der Machtpolitik“ lernen. Der Bundeskanzler fordert in seiner Regierungserklärung, dass Europa sich gegen Zolldrohungen aus den USA zur Wehr setzen müsse. Merz sieht außerdem Chancen für Europa als „normative Alternative zu Imperialismus und Autokratie" durch Partnerschaften mit aufstrebenden Demokratien weltweit. Zum Artikel

BGH-Urteil: Makler muss Schadenersatz wegen Diskriminierung bei Wohnungssuche zahlen. Humaira Waseem erhält 3000 Euro Entschädigung, nachdem sie mit pakistanischem Namen abgelehnt, aber als „Julia Schneider“ zum Besichtigungstermin eingeladen wurde. Fortan können sich Menschen mit ausländischen Namen gegen offenkundige Benachteiligungen am Wohnungsmarkt mit juristischen Mitteln zur Wehr setzen.

Bundesverwaltungsgericht bestätigt, dass Regierung mehr fürs Klima tun muss. Damit bestätigt es die Klage der Umwelthilfe, dass die Bundesregierung die Emissionen stärker senken muss. Mit dem Klimaschutzprogramm 2023 würden die gesetzlichen Ziele nicht erreicht: Es verbleibe eine Lücke von 200 Millionen Tonnen Treibhausgasen bis 2030. Die Bundesregierung muss bis zum 25. März ein neues Klimaschutzprogramm vorlegen.

Deutsche Bank präsentiert Milliardengewinne. Nach der Razzia wegen Geldwäscheverdachts berichtet Bankchef Christian Sewing, dass die Deutsche Bank im Jahr 2024 einen Rekordgewinn von 6,12 Milliarden Euro erzielt hat. Die Bank hat 2024 Boni von 2,5 Milliarden Euro gezahlt und will auch 2025 großzügig vergüten.

Weitere wichtige Themen