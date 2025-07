Was heute wichtig war

Konzernchefs kündigen Milliardeninvestitionen an. Topmanager versprechen bei einem Treffen mit Bundeskanzler Merz und Finanzminister Klingbeil hohe Ausgaben am Standort Deutschland, um die Konjunktur zu stützen. Ein Großteil der Investitionen war aber ohnehin geplant. Unter Ökonomen ist die Meinung über die öffentlichkeitswirksame Initiative „Made in Germany“ gespalten. Zum Artikel (SZ Plus)